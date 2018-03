Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica, fost membru PSD, exclus recent din partid, a postat un mesaj dur pe Facebook la adresa liderului formațiunii, Liviu Dragnea. Mihai Chirica, primarul din Iași, exclus recent din PSD , a transmis un mesaj dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, intrebandu-se daca exista vreo diferenta…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica a scris, luni, pe Facebook , ca excluderea lui din PSD nu inseamna ca va renunta la principiile social-democratiei europene moderne ori la lupta anticoruptie si ca "stanga comunista a lui Liviu Dragnea, dezvoltata in jurul unor interese penale si personale, descurajeaza…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a transmis un mesaj dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Chirica a fost exclus recent din partid impreuna cu alti doi membri din fialiala ieseana. „Dragi prieteni social-democrati, Politica este mereu plina de surprize neplacute si mai ales de colegi…

- Primarul Iasului sustine ca el va lupta pentru independenta Justitiei si ii va demasca pe corupti. El mai arata ca in cadrul PSD s-a instalat un climat antidemocratic, mai ales datorita lui Dragnea care a acaparat formatiunea. Mai jos redam postarea integrala a primarului Iasului. "Dragi prieteni social-democrati,…

- Florin Calinescu, are obiceiul de a face live pe contul personal de Facebook, iar aseara, in direct cu fanii sai a facut un anunt interesant, ca ar intra in politica daca Dragnea insista, desi personal nu este tentat de asa ceva a recunoscut actorul.

- Teologul, scriitorul și traducatorul Cristian Badilița susține, pe Facebook, ca ”Romania a fost și este raiul pe pamant” pentru oameni ca Dej, Ceaușescu, Iliescu, Basescu, Ponta și Dragnea.

- Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, intervine in scandalul de la DNA și atrage atenția, intr-o postare pe Facebook, ca in Romania au fost și, probabil, inca mai sunt procurori care fabrica probe in dosare penale facute la comanda. Diaconu susține ca țara noastra traverseaza o perioada in care are loc…

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, comenteaza intr-o postare pe Facebook excluderea primarului Iasiului, Mihai Chirica, din partid, spunand ca acesta a fost exclus pentru ca a sprijinit Guvernul Tudose, tot asa cum el a fost exclus pentru sprijinul fata de Guvernul Grindeanu, concluzia sa find ca Dragnea,…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca decizia Biroului Permanent Judetean (BPJ) al PSD Iasi de excludere a sa din partid nu are valoare juridica si nu poate fi constatata de nicio alta institutie ca fiind valida. "Decizia Biroului Judetean este o decizie temporara.…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, este de parere ca in PSD continua "dictatura Dragnea" si ca decizia de excludere din randul social-democratilor a primarului Iasiului, Mihai Chirica, reprezinta "un avertisment" catre cei din teritoriu care nu adopta linia liderului social-democratilor.…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, viceprimarul Gabriel Harabagiu si președintele organizației municipale PSD Iași, fostul deputat social-democrat Sorin Iacoban, au fost excluși vineri din partid.

- In 25 de ani s-ar putea sa fim „stapanii Europei” „O guvernare de coșmar, lipsa oricarei alternative la aceasta, un președinte incapabil de felul lui, a carui singura parghie de putere este SRI-ul, cu toate extensiile lui in Justiție, adica o parghie destructiva. Iohannis, Dragnea, Orban, uniți de singura…

- Spuneam, saptamana trecuta, ca Dragnea va drumul la caini și ca va incepe execuția tuturor celor din partid care au avut curajul sa i se impotriveasca. Anticipam faptul ca una dintre persoanele vizate de acest jihad va fi primarul Iașului, Mihai Chirica, cel care l-a harațit pe Dragnea in dese randuri,…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, vor fi exclusi din PSD pe motiv de tradare. Primarul Iasiului, Mihai Chirica, unul dintre criticii constanti ai liderului PSD, este cu un pas in afara partidului.…

- Partidul Social Democrat (PSD) renunta la orice sansa de a mai castiga Primaria municipiului Iasi in 2020, printr-o eventuala excludere a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban, sustine europarlamentarul Catalin Ivan. Intr-o postare…

- Catalin Ivan este de parere ca excluderea unor social-democrati ieseni din partid este o "executie" si considera ca PSD nu mai are nicio sansa sa castige Primaria in 2020. Iata ce a scris el pe Facebook: "Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca…

- Cititi mai jos postarea pe Facebook a europarlamentarului de Iasi: Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca s-a constituit pluton de executie la comanda lui Dragnea pentru ca Mihai Chirica, primarul Iasului, Gabriel Harabagiu, viceprimar si Sorin…

- Europarlamentarul a transmis ca a fost anunțat de colegi din PSD Iași ca ”s-a constituit un pluton de execuție”, comandat de Liviu Dragnea, impotriva lui Mihai Chirica, primarul Iașiului, Gabriel Harabagiu, viceprimar și Sorin Iacoban, fost deputat și președinte al PSD Iași. „Ma suna colegi…

- Basescu il atenționeaza pe Iohannis sa semneze un ”pact de coabitare” cu PSD: ”Președintele nu poate sa abdice, ca nu e rege!”, a scris președibtele PMP, pe Facebook. ”Știind setea de putere si dorinta lui Daddy de a controla toate institutiile, ma intreb daca Iohannis a decis constient o postura de…

- Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,…

- Avertisment al CE: Romania a depasit limitele stabilite in cazul poluarii Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Marti…

- Comisarul european din partea Romaniei, Corina Cretu, a avertizat, marti, ca Romania risca pierderea unor fonduri europene importante din cauza unor "probleme restante" si,pe de alta parte, a recunoscut ca la Bruxelles se discuta despre conditionarea banilor europeni de respectarea statului de drept.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale" si adauga ca "asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie."

- "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale. Dar asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie. Este prea mult. Dragnea, ia-ti anafabetul la partid! Dar nu ne pricopsi cumva cu groparul educatiei,…

- „In anul Centenarului Marii Uniri, la 159 de ani de la Mica Unire (Unirea Principatelor Romane), mergem cu mic, cu mare, in Piata Victoriei din Bucuresti pentru a transmite un mesaj clar clasei politice: Uniti toti, scapam tara de hoti! Romania trebuie sa fie condusa de politicieni integri si competenti,…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori, cu pumnul, un batran aflat in multime. Godina crede ca batausul este…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, iese la atac dupa numirea Vioricai Dancila. De aceasta data, in vizorul politicianului a intrat chiar presedintele Klaus Iohannis. "A girat jocul lui Dragnea, devenind, in egala masura, responsabil pentru tot ceea ce va face de acum incolo Vasilica", a scris…

- Președintele Romaniei a desemnat-o pe doamna Viorica Dancila in funcția de prim-ministru, fapt ce a starnit numeroase controverse. Romanii s-au suparat pe președinte, pe PSD, pe opoziție, iar sambata urmeaza sa iasa din nou in strada. Consider ca protestatarii ar trebui sa se adune in fața birourilor…

- Elena Udrea reacționeaza dupa ce Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila. Udrea spune, intr-o postare pe Facebook, ca se rezuma la a constata ca "un lucru bun sigur s-a intamplat", facand trimitere la propunerea PSD, și anume ca "de data aceasta avem un premier care nu i-a fost indicat…

- El a spus ca dupa "elevul lui Coldea", este posibil sa urmeze "secretara lui Coldea". Mircea Badea a mai declarat ca PSD nu a invațat nimic din eșecul USL. [citeste si] "Avem mari șanse ca dupa elevul lui Coldea - pentru ca Mihai Tudose ne-a zis ca Florian Coldea i-a fost profesor -…

- ”Daddy? Un descreierat bolnav de putere care si-a decapitat doua guverne in 12 luni, fara sa-i pese de consecintele pentru tara. Daddy, vezi ca Romania se afla intr-o zona cu tensiuni militare,intr-o Uniune Europeana aflata in plin proces de reasezare. Nu mai vorbim de deprecierea monedei…

- Stramoșul ministrului Lia Olguța Vasilescu ar fi… Ana Aslan, inventatoarea medicamentului revoluționar Gerovital, folosit de celebritațile din lumea intreaga. Deputatul social democrat nici nu știa despre legatura cu reputatul medic gerontolog. In plin scandal politic ce risca sa cutremure PSD, Lia…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, nu exclude posibilitatea ca Mihai Tudose sa fie sacrificat, in urma ședinței Comitetului Executiv de luni, al PSD."Exista și posibilitatea sa asistam la o execuție pe modelul Grindeanu. Membrii de partid nu sunt lipsiți de rațiune, sunt rezervați. Intalnirile…

- Bogdan Stan, fost șef al ANAF, pozat in timp de joaca poker in cadrul unui turneu. Imaginea a fost publicata pe Facebook de Gelu Ștefan Diaconu, care a fost, la randul sau, șef al ANAF. Diaconu a afirmat ca Bogdan Stan este „omul de casa al lui Dragnea” și ca „atunci cand ai gambling-ul in sange e clar…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, pentru a transa situatia din partid ca urmare a disputei dintre premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.Sedinta este convocata la solicitarea mai multor lideri…

- 'Bravo, Carmen Dan, sah mat! Ca membru vechi, al partidului meu, PSD, solicit intrunirea de urgenta a CEX -ului, pentru a hotari , daca, dupa iesirea necontrolata si nestatutara a premierului Tudose, mai sustinem echipa Tudose -Ciolacu la guvernare, si daca dupa iesirile repetate in mass-media, contrare…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, i-a transmis joi seara pe Facebook lui Mihai Tudose ca „a da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru”, recomandandu-i acestuia din urma sa ceara revocarea lui Carmen Dan in mod institutional.

- "Cea mai buna gluma de ieri este declarația lui Ludovic Orban cum ca PNL este pregatit de guvernare și vrea alegeri anticipate. Cu cine sa guvernați, domnule Orban? Cu de-alde matale? Cu Blaga? Și cine crezi ca va voteaza? In afara de Cițu, niciun PNL-ist nu este vizibil in spațiul public…

- Aproximativ o suta de persoane au participat, marti, la cel de-al 14-lea flashmob in fata sediului PSD Sibiu. Fara sa scoata un sunet, protestatarii au stat 15 minute in zona pe care au denumit-o ”libera de coruptie” si au indreptat lanternele telefoanelor mobile catre sediul PSD Sibiu.Protestul…

- Primarul Iasiului și membru PSD, Mihai Chirica, considera ca social-democrații trebuie sa faca „o miscare inteligenta" si sa schimbe conducerea la prima intalnire a PSD pe acest an, astfel incat sa poata fi recuperati "pasii pierduti" in 2017.

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, "care sa urmareasca statutul partidului, din viziunea membrului de partid si nu a liderului unic". Iata ce declara la RFI primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD.

- Presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, Eugen Iancu, afirma ca la Colectiv ”politicul a ucis”, iar ”politicul si justitia protejeaza vinovatii si continua sa ucida”. El afirma ca, la 26 de luni de la tragedie, nimeni nu a identificat problemele si nu a luat masurile care ar putea duce la evitarea…

- „Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! #RadarulPadurilor , Codul #silvic , diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și multe altele nu ar fi fost posibile fara implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru va fi stabilita…

- Tensiunile recente prin care trece Romania, odata cu frontul comun facut de șapte ambasade la adresa legilor Justiției, au determinat-o pe Maria Grapini sa le transmita acestora un mesaj dur . "In loc sa le trimitem legile traduse, poate era mai bine sa le cerem ambasadorilor respectivi sa-și citeasca…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, considera ca Romania se afla intr-o situatie mai rea decat Polonia, mentionand in acest sens ca 'nu te poti duce la lupta cu bocanci cu talpi de carton' si ca 'nu poti bate cu pumnul in masa la Comisia Europeana cand tu esti descaltat', transmite Agerpres.

- Un scenariu puțin fantasmagoric și un text extrem de periculos circula pe grupurile de pe Facebook ale #rezistenților. Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la luju.ro, ar fi vorba despre un text in care se indeamna la manifestații de strada care sa provoace o lovitura de stat, in urma careia Parlamentul…

- Tudor Chirila, una dintre vocile cele vehemente impotriva atacului dat de PSD-ALDE la adresa justitiei, spune ca parlamentarii Puterii sfideaza Europa si valorile democratice si calca totul in picioare cu o "putere demna de regimul Ceausescu"."Ei ii sfideaza pe cei care au inteles planul de…