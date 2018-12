Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica a spus, in cadrul unui eveniment organizat la Iasi pentru comemorarea victimelor Revolutiei, ca "pana cand in Parlamentul Romaniei nu va mai fi nici un fost comunist care avea functii politice, pana atunci Revolutia nu se va fi incheiat". "Deci Revolutia nu s-a incheiat, doar…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica a declarat sambata ca Revolutia se va incheia doar cand in Parlament nu va mai fi nici un fost comunist, precizand ca ”dupa 1989 s-a furat in continuare, s-a dezbinat si s-a trantit cu tara de pamant”.

- Revolutia din 1989 , eveniment in care Alba Iulia a avut un rol major, recunoscut de Parlamentul Romaniei prin conferirea titlului de “Oras – Erou al Revolutiei din Decembrie 1989”, a fost comemorata, ca in fiecare an, la 21 decembrie. O ceremonie trista cu oameni (aproape) resemnați, in contrast cu…

- Dezvoltatorul are in plan sa demareze la Iasi un proiect imobiliar pe un teren de 11 hectare, care sa includa atat un parc de birouri, cat si locuinte. „Putem spune ca Iasul este noul Cluj din punctul de vedere al potentialului. Acolo vom lansa cel mai mare proiect mixt din Romania. Va avea atat o componenta…

- Deputatul Marius Bodea afirma, intr-un comunicat de presa, ca proiectul spitalelor regionale de urgenta a fost convenit in 2014 de Guvernul PSD si Comisia Europeana, cu o finantare partiala de 150 milioane de euro din fonduri europene, alti 150 milioane euro urmand sa constituie finantare de la bugetul…

- Deputatul PNL, Pavel Popescu, cel care s-a implicat in procesul de transfer a tanarului Alexandru Baieșu, ars pe 75% din corp in explozia din Piatra Neamț, a povestit pe pagina sa de Facebook cursa contra-cronometru pe care a fost obligat sa o duca pentru a reuși transferarea pacientului la spitalul…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Crețu, spune ca Romania nu a fost pregatita pentru a atrage fonduri europene imediat dupa intrarea in blocul comunitar, insa executivul european este dispus sa ofere o mana de ajutor autoritatilor de la Bucuresti.

- Jurnalistul Rareș Bogdan il ataca dur pe ministrul Justiției, Tudorel Toader. Pe pagina sa de Facebook, Bogdan a postat un text in care il face pe Toader ticalos cu școala."Tudorele, fa ceva...... Gargamel la PUSCARIE! Pentru ca arunca cu buna stiinta Romania in randul autocratiilor iLiberale!…