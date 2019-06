Stiri pe aceeasi tema

- Un primar PSD din judetul Iasi cere demisia sefului filialei judetene a social-democratilor, Maricel Popa, in urma rezultatului slab al organizatiei la alegerile europarlamentare. PSD s-a clasat pe locul al treilea in judet, dupa USR-PLUS si PNL.„Trebuie un suflu nou in organizatia PSD Iasi.…

- Seful PSD Iasi, Maricel Popa, a evitat ieri dialogul, insa, intr-un comunicat, l-a criticat pe primarul de la Schitu Duca (Mihai Mihalache), cel care i-a cerut demisia in mod public, intr-o conferinta tinuta la sediul partidului. „PSD Iasi a intrat in insolventa"; „Decontam intelegerile cu mafia imobiliara"…

- Presedintele PSD a mentionat ulterior partea plina a paharului: „Am castigat! PSD Iasi a castigat un europarlamentar, PSD Moldova are doi europarlamentari, Tudor Ciuhodaru si Dragos Benea", a declarat el. Ideea a fost preluata si de candidatul iesean. Tudor Ciuhodaru a mai declarat ca nu va vota niciodata…

- „Echipa PSD Iasi, in frunte cu presedintele Maricel Popa, fugariti de ieseni pe strada, s-au ascuns in sediul PNL. Panicati, si-au impartit cateva pliante intre ei, sa nu se vada penibilitatea, si evident au fost dati afara de colegii nostri… in suturi… nu in suturi, asa, la propriu, ci cu dragoste,…

- Liderii PSD Iași s-au aflat miercuri, intr-o situație hilara: din cauza ca erau huiduiți de cetațeni pe strada, au cautat adapost in sediul PNL care era in apropiere. Președintele PSD Iași, Maricel Popa, mergea pe strada impreuna cu un grup de membri ai partidului și trecatorii au inceput sa strige…

- De asemenea, in momentul in care a iesit din hotel, Dragnea a fost insotit de Maricel Popa, presedintele PSD Iasi, si Marius Ostaficiuc, presedintele organizatiei municipiului Iasi. Inca de la coborarea de pe scarile hotelului, liderul PSD a trebuit sa faca fata unei busculade, in care multi sustinatori…

- Partidul Social Democrat organizeaza joi, în aceeași zi în care Klaus Iohannis discuta cu liderii UE la summitul de la Sibiu, un miting electoral în Piața Unirii din Iași, la care sunt așteptați zeci de mii de oameni. La manifestare va participa Liviu Dragnea, nu și premierul Viorica…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova le-a cerut, miercuri, demisia celor patru directori de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Ploiești, solicitarea venind in urma controlului ministrului Sanatații care a gasit nereguli privind curațenia, informeaza Mediafax.Citește și: Adrian…