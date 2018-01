Stiri pe aceeasi tema

- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, care sa urmareasca statutul partidului din viziunea membrului de partid, si nu a liderului unic, a declarat primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD.

- Mihai Chirica e de parere ca la Comitetul Executiv National al PSD de luni ar trebui in primul rand sa fie o sedinta de bilant pentru anul care tocmai s-a scurs, in care sa se vada cu realism ce s-a putut face, ce nu s-a facut bine si care ar fi pasii de urmat pentru 2018 si pentru anii care urmeaza.…

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe premierul Mihai Tudose ca vrea sa „bage pumnul in gura” pietei libere cu ajutorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura…

- „Bugetul pentru 2018 este unul al falimentului politic, cunoscuta fiind aversitatea dintre premierul Tudose si Liviu Dragnea. Pe holurile Parlamentului se vorbeste despre mai putin de 100 de zile pe care le-ar mai avea Guvernul Tudose”, afirma Ghilea. Acesta subliniaza cum amendamentele…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Dupa un an de activitate, Igor Dodon a susținut o conferința de presa în care s-a laudat cu rezultatele activitații „fructuoase”. Dodon spune ca nu a reușit sa-și îndeplineasca promisiunile din campania electorala, pentru ca ar fi fost împiedicat de catre actuala guvernare.…

- Sindicatele din Cartel Alfa si BNS anunta ample actiuni de protest, ce ar urma sa se desfasoare in aceste zile, marti si miercuri, in fata Guvernului. La ele ar urma sa participe si membrii ai Sindicatului Automobile Dacia, care face parte din Blocul National Sindical (BNS). Subiectul protestelor anuntate…

- Legea pentru aprobarea OUG 50/2017 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta 1/2017 prevede ca pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse se constituie fondul presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Oamenii, cu buchete de flori in mana s-au deplasat la bustul Regelui Mihai. In fruntea coloanei de oameni s-au aflat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI. Conducerea PSD Dolj a reușit sa se adune astazi, astfel ca tot ce reprezinta consilierii locali,…

- Conducerea țarii adreseaza condoleanțe familiei indurerate si tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe Vladimir Curbet. Necrologul este semnat de președintele țarii, Igor Dodon, președintele Parlamentului, Andrian Candu, premierul Pavel Filip, si de catre ministra educației, culturii și cercetarii,…

- Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului au aprobat joi calendarul dezbaterii si adoptarii bugetului de stat pentru 2018: de azi si pana luni senatorii si deputatii au termen pentru depunerea amendamentelor, de marti incep dezbaterile in comisii, iar votul final este programat intr-o sedinta…

- "Sedinta va fi luni, incepand de la ora 15:00. Am aprobat memorandumul referitor la aceasta sedinta si lista celor care vor rosti alocutiuni, in ordinea precaderii protocolului de stat", a declarat Calin Popescu Tariceanu. Potrivit memorandumului aprobat de conducerea celor doua Camere, "Parlamentul…

- PDM isi exprima dezaprobarea fata de actiunile provocatoare de hartuire si persecutie politica la care sint supusi in continuare, de catre Federatia Rusa, reprezentantii partidului si oficiali ai Guvernului si Parlamentului. PDM informeaza ca in ultimul an au fost intentate zeci de dosare de urmarire…

- Curtea Constituționala a admis excepția de neconstituționalitate din Legea cu privire la verificarea titularilor și candidaților la funcțiile publice, și anume prevederile ce se refera la judecatori. Curtea s-a pronunțata ca urmare a sesizarii formulate de catre judecatoarea Domnica Manole, eliberata…

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a declarat ca PSD nu ar trebui sa organizeze mitinguri „impotriva statului paralel”, intrucat nu „avem inca o definiție a statului paralel”, dar și ca Partidul Social Democrat ar trebui sa il indeparteze pe Liviu Dragnea de la conducere, daca vrea sa mai aiba credibilitate…

- Federatia Sindicatelor libere din Invatamant ia pozitie fata de actele de violenta inregistrate in scolile din Romania in ultima vreme si solicita Guvernului si Parlamentului masuri de protectie a cadrelor didactice. Potrivit membrilor FSLI, au fost raportate peste 19.000 de cazuri in care dascalii…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca s-ar fi asteptat ca sefii Presedintiei, Senatului, Parlamentului, Guvernului sa intervina in cazul "boicotarii" Targului de Craciun din Piata Victoriei. De asemenea a anuntat ca va face plangere penala pentru distrugerea bunurilor municipalitatii, dar…

- Premierul a parut sa aiba o reactie similara celei formulate, in prima parte a acestei zile, de catre social-democrata Olguta Vasilescu. “Am spus-o mai devreme ca nu (…) nu vorbim acum de remanieri”, a punctat, pe un ton categoric, seful Guvernului, de pe holurile Parlamentului. Ceea ce multora le-a…

- Dezbaterea moțiunii de cenzura depusa de PNL și alte formațiuni din opoziție impotriva Guvernului incepe sa fie dezbatuta in Parlament, pe fondul in care PSD și UDMR se abțin de la vot. Pe de alta parte, in jurul cladirii Parlamentului au inceput sa se adune cetațeni pentru a realiza un lanț uman de…

- Guvernul Tudose a schimbat in liniste, fara sa anunte, prevederile privind contractele de munca, astfel incat sa se poata pune in aplicare, in doar o luna, trecerea contributiilor de la angajator la angajat.Inițierea negocierii colective, in unitațile in care nu exista incheiat un contract/acord…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in privința raportului MCV pentru Romania, ca acesta reprezinta un semnal de alarma de care coaliția de guvernare trebuie sa țina cont. Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, țara noastra va face pași…

- Concluziile raportului MCV nu pot fi calificate ca pozitive, in conditiile in care niciunul dintre obiective nu a fost considerat ca fiind indeplinit in mod satisfacator, considera Consiliul Superior al Magistraturii. "Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii constata ca, la modul…

- Asa cum a scris si DCNews, in articolul Cod Fiscal, Mihai Chirica. Primaria Iași va ataca in instanta OUG aprobata de Guvern, primarul Iasiului va face tot posibilul pentru a impiedica aplicarea ordonantei PSD privind modificarile Codului fiscal. Intr-o interventie telefonica la B1Tv, primarul…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un nou atac la adresa justiției. El spune ca Romania nu s-a desprins de practicile regimului comunist și ca se fac presiuni asupra Parlamentului si Guvernului prin metode represive.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat marti ca va solicita un aviz de neconstitutionalitate privind reforma fiscala, urmand sa dea in judecata Guvernul pe motiv ca aceasta "nu tine cont nici de autonomia locala si nici de legislatia bugetara".

- Fosta presedinta a Parlamentului catalan dizolvat de autoritațile centrale spaniole a fost eliberata, vineri, dupa o zi de arest. Carme Forcadell fusese arestata joi în cadrul anchetei lansate dupa proclamarea independenței Cataloniei la finalul lunii trecute. Atât fosta…

- Președintele Uniunii Naționale a Patronatului Roman, Ioan Lucian, a afirmat sambata, la Odorheiu Secuiesc, ca semnalele din țara arata ca modificarea Codului fiscal va afecta firmele private, iar dupa realizarea unor analize profunde se va incerca schimbarea poziției Guvernului, una dintre formele…

- Din lunga lista de manifestari in fruntea carora tronau sedintele festive ale Guvernului si Parlamentului, urmate de un Bal al Centenarului, s-a ales praful. Pe 23 si 24 noiembrie, zilele prevazute pentru suita de ceremonii mai mult sau mai putin oficiale, la Iasi nu se va intampla nimic. Amintim ca,…

- Ordonanta de Urgenta privind Codul Fiscal provoaca mari nemultumiri printre primarii din România. Mihai Chirica, primarul Iasiului, este de parere ca actuala ordonanta este "o palma data primariilor" si ca afecteaza grav dezvoltarea oraselor. Totodata, spune…

- Guvernul se va intruni intr-o sedinta festiva la Iasi, in 24 noiembrie, pentru a marca debutul programului ”Centenarul Marii Uniri”, in timp ce o intrunire similara a Parlamentului, care ar fi trebuit sa aiba loc tot la Iasi, a fost amanata, a anuntat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ)…

- Vicepremierul Ion Marcel Ciolacu a avut joi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), context in care oficialul roman a comunicat intentia Guvernului in privinta unei eventuale modificari a legislatiei, astfel incat institutiile finantatoare…

- Judecatoarea de instructie Carmen Lamela a dispus incarcerea a noua fosti membri ai Guvernului catalan destituit, pe timpul anchetei cu privire la razvratire, rebeliune si deturnare de fonduri publice, scrie The Associated Press. Ea a dat astfel curs solicitarii procuraturii, care instrumenteaza un…

- Conducerea regiunii Catalonia a fost încredințata de Guvernul de la Madrid, sâmbata, catre Soraya Saenz de Santamaria Antón, vicepremierul Spaniei, informeaza Mediafax. Aceasta decizie intervine dupa ce Guvernul de la Madrid a decis, vineri seara, dizolvarea Executivului…

- Propunerea legislativa pentru modificarea art. 49 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, inregistrata recent la Senat pentru dezbatere, prevede modificarea vitezei maxime de circulație pe drumurile din interiorul localitaților, scrie avocatnet.ro.…

- Liberalii au atacat, marti, la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) hotararea Parlamentului care modifica modul de functionare a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI. "Sunt doua motive care incalca Constitutia…

- Conducerea PNL Vaslui aduce acuzații grave Prefecturii Vaslui privind alegerile parțiale de la Primaria Oșești, din 5 noiembrie. Liberalii cred ca reprezentantul Guvernului in teritoriu l-ar favoriza pe candidatul PSD la primarie tergiversand emiterea unui ordin de vacantare a postului de consilier…

- Andrian Candu a subliniat principalele subiecte care au fost puse in ședința comuna a Guvernului și Parlamentului. De asemenea, oficialul a trecut in revista toare restanțele, acțiunile dar și succesele Parlamentului și Guvernului.

- Noua conducere a Curtii de Conturi va fi votata miercuri de catre plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Pentru functia de presedinte al Curtii de Conturi, ieri a fost validat de catre comisii Mihai Busuioc, persoana care detine acum functia de secretar general al Guvernului.

- Alocarea a sase milioane de lei pentru doua zile de festivitati la Iasi starneste controverse. Joia trecuta, prin hotarare de guvern, s-a decis finantarea sedintelor festive ale Guvernului si Parlamentului, care vor avea loc la Iasi, in zilele de 23 si 24 noiembrie, precum si a mai multor manifestari…

- Prim-ministrul Pavel Filip si presedintele Parlamentului, Andrian Candu, vor prezida vineri, 13 octombrie, sedinta comuna a Guvernului si a Parlamentului. La discutii vor participa membrii Cabinetului de Ministri si presedintii comisiilor parlamentare.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la Parlament, ca viitorul presedinte al Curtii de Conturi va fi votat miercuri de plenul reunit al Parlamentului, precizand ca pentru functia respectiva nu va fi propus un om politic. "Unul este validarea sau votul asupra candidaturilor pentru Curtea…