- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a decis sa dea in judecata organizatia judeteana, dar si pe cea nationala a Partidului Social Democrat, deoarece considera ca nu a fost informat de deciziile CEx si i-a fost incalcat dreptul la aparare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Primarul Mihai…

- "La Congres, chiar daca vor fi alegeri, nu stiu, la vicepresedinti - in Comitetul Executiv viitor se vor lua deciziile - nu voi candida la nicio functie", a spus Paul Stanescu. Intrebat daca ar putea avea loc schimbari la nivel de vicepresedinti si daca presedintele executiv al PSD, Niculae…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca revolutia fiscala initiata la inceputul acestui an a provocat pierderi de 12 milioane de euro orasului pe care il conduce.„Recent am avut o discutie cu angajatii Companiei de Transport Public (CTP) Iasi, care…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca revolutia fiscala a provocat o pierdere de 12 milioane de euro municipiului pe care il conduce si se intreaba cate lumanari ar putea cumpara de acesti bani, pentru a le aprinde pentru ministrul de Finante. …

- Edilul Iasiului a facut primele declaratii dupa ce Comitetul Executiv al PSD a votat excluderea definitiva din partid atat a sa, cat si a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a fost exclus din Partidul Social Democrat, cu 18 voturi din cele 23 ale membrilor Biroului Permanent Judetean Iasi. Alaturi de acesta, au fost exclusi din randul social-democratilor si viceprimarul Gabriel Harabagiu si fostul deputat Sorin Iacoban. Comitetul Executiv…

- Presedintele interimar al organizatiei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat, dupa decizia Biroului Permanent (BPJ) al filialei de excludere din partid a primarului Mihai Chirica si a celorlalti doi apropiati ai sai din organizatia municipala, Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban, ca acestia…

- Biroul Permanent Județean al PSD Iași a votat astazi pentru excluderea din partid a primarului Mihai Chirica si a altor doi membri ai formatiunii politice. Decizia confirma propunerea Comisiei de Etica a social democratilor care a dispus sanctionarea edilului iesean precum si a viceprimarului Gabriel…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara. "Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si…

- UPDATE Excluderea lui Mihai Chirica din PSD este o chestiune fireasca, ce trebuia practic formalizata, in conditiile in care primarul Iasiului, prin atitudinea avuta, s-a despartit mai demult de colegii sai, atacand "in mod josnic, mizerabil partidul care l-a sustinut politic", a declarat vineri…

- "In PSD continua dictatura Dragnea. Excluderea primarului de la Iasi este o demonstratie de forta, inca o data, din partea liderului suprem al CEx-ului. Dupa ce si-a reinstalat al treilea Guvern intr-un an de zile, vrea sa dea un semnal si catre liderii din teritoriu ca cine nu adopta linia Dragnea…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Iasi a decis azi excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban. Decizia BPJ iasi s-a luat cu o majoritate covarsitoare, cu 18 voturi pentru, doua abtineri si unul impotriva. In cazul lui Mihai Chirica…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, ramane in PSD, s-a decis, miercuri seara, in sedinta Biroului Municipal Permanent Largit. De asemenea, de acelasi vot s-au bucurat si viceprimarul Gabriel Harabagiu si social-democratul Sorin Iacoban. "S-a votat, cu doua abtineri, sa ne continuam drumul in PSD. Am cerut…

- Spuneam, saptamana trecuta, ca Dragnea va drumul la caini și ca va incepe execuția tuturor celor din partid care au avut curajul sa i se impotriveasca. Anticipam faptul ca una dintre persoanele vizate de acest jihad va fi primarul Iașului, Mihai Chirica, cel care l-a harațit pe Dragnea in dese randuri,…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca prin propunerea de excludere din PSD a primarului de Iași, partidul nu face altceva decat sa dea cu piciorul șansei de a recaștiga primaria municipiului la alegerile din 2020. Ivan mai spune și ca propunerea ilustreaza faptul ca PSD este condus dupa agenda unui…

- Partidul Social Democrat (PSD) renunta la orice sansa de a mai castiga Primaria municipiului Iasi in 2020, printr-o eventuala excludere a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban, sustine europarlamentarul Catalin Ivan. Intr-o postare…

- La Iasi, trei politicieni sunt pe lista: Mihai Chirica, Gabriel Harabagiu (viceprimar) si Sorin Iacoban (fost deputat). In timp ce Harabagiu este vazut drept „mana dreapta" a primarului, Iacoban conduce de facto organizatia municipala a PSD Iasi. Aceeasi organizatie care, in ianuarie, a emis un comunicat…

- Mihai Chirica, primarul Iasiului, ar putea fi sanctionat de conducerea filialei judetene a PSD, fiindca nu s-a prezentat in fata comisiei de etica a organizatiei, unde a fost chemat pentru a da lamuriri privind atacurile sale repetate la adresa PSD. Surse din cadrul PSD Iasi au declarat pentru News.ro…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca are relatii "corecte" cu Liviu Dragnea si ca nu s-a pus problema inlocuirii lui de la sefia PSD Dambovita. ''Am relatii corecte cu domnul Dragnea. Nu s-a pus niciodata problema…

- Liviu Dragnea a afirmat ca mai mulți colegi din PSD l-au avertizat ca șeful SPP, Lucian Pahonțu, a fost „implicat in mai mult decat e cazul”. Președintele PSD a afirmat ca Pahonțu i-ar fi transmis lui Paul Stanescu ca el o „executat, undeva prin martie”. Liviu Dragnea a fost intrebat, la Antena 3, despre…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la ora transmiterii acestei stiri, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila. Liderul…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat marti, la Timisoara, ca dupa ce PSD si-a dat jos doua guverne într-un singur an, oferind României crize politice, acest partid si-a pierdut dreptul politic de a mai propune un premier. ''Liviu Dragnea nu se mai trezeste…

- Mihai Tudose si-a anuntat luni seara demisia in urma sedintei Comitetului Executiv National al PSD in urma careia a pierdut sprijinul partidului. Liviu Dragnea si-a impus punctul de vedere cu o majoritate zdrobitoare. Este al doilea sef al Executivului care ramane fara sprijin, dupa exact sapte luni…

- Partidul Social Democrat a decis in cadrul ședinței Comitetului Executiv Național retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca social-democrații vor alege marți un nou premier. Intr-o conferința de presa dupa Comitetul Executiv Național,…

- Soarta premierului Mihai Tudose / Ce spun unele dintre cele mai cunoscute voci din partid Comitetul Executiv al PSD se va intruni, luni, de la ora 16:00, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage sprijinul…

- Președintele executiv PSD, Niculae Badalau a declarat, duminica seara, la Antena 3 , ca maine, in ședința Comitetului Executiv Național al PSD trebuie sa se decida cine pleaca: fie premierul Mihai Tudose, fie ministrul de Interne, Carmen Dan. ”Exista o disputa de partid care a fost accentuata de media.…

- Arad, 13 ian /Agerpres/ - Presedintele PSD Arad, deputatul Dorel Caprar, sustine ca se impune convocarea urgenta a Comitetului Executiv National al partidului, precizand ca va merge pana la capat alaturi de presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea. ''Datorita evolutiei evenimentelor…

- 'La sfarsitul intalnirii de ieri a social-democratilor, presedintele PSD, Liviu Dragnea a anuntat ca in perioada 29-31 ianuarie Comitetul Executiv National se va intruni, din nou, la Iasi. Vor fi discutate aspecte ce tin de guvernarea Romanei si de viitoarea structura a Guvernului. Totodata, vor…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale.”Presedintele…

- Restructurarea Guvernului mai are de asteptat pâna la finalul acestei luni. Liderii PSD si-au rezervat ceva timp pentru jocuri de culise pâna când se va decide care este noua formula a Executivului si, mai ales, daca acesta va mai fi condus de Mihai Tudose. Premierul…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile politice maghiare. „Consider ca a venit timpul sa reactionam din…

- Se ascut sabiile in PSD. Niculae Badalau cere "conducere colectiva" in partid Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a cerut luni printr-o scrisoare deschisa "punerea in functiune a mecanismelor statutare pentru conducerea colectiva a partidului". Niculae Badalau a lasant in scrisoarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca în Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, însa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut în cadrul unei noi întâlniri

- Dupa sedinta CEx ului PSD, presedintele Liviu Dragnea sustine o conferinta de presa in care vorbeste despre subiectele analizate in cadrul intalnirii liderilor PSD. Intrebat daca este de acord cu restructurarea Guvernului, Liviu Dragnea a precizat ca "in ianuarie trebuie facuta o analiza a modului cum…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns in urma cu scurt timp la sediul partidului. Intampinat de cativa protestatari, care i-au urat sa ajunga dupa gratii, liderul social-democrat le-a raspuns ironic: "Mi-era dor de tine!"Intrebat de jurnalisti daca exista posibilitatea ca premierul Mihai…

- Sedinta a Comitetului Executiv al PSD: restructurea guvernului si nemultumirile din partid Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea inlocuirea lui Mihai Tudose din fruntea Executivului, conform informațiilor obținute de Digi24. Dragnea s-a intalnit, la finalul anului, cu principalii lideri ai partidului pentru a discuta posibilitatea de a schimba premierul in aceasta luna. Intalnirea s-a desfasurat…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea inlocuirea lui Mihai Tudose din fruntea Executivului. El s-a intalnit, la finalul anului, cu principalii lideri ai partidului pentru a discuta posibilitatea de a schimba premierul in aceasta luna, potrivit informatiilor Digi24. Intalnirea, care a avut loc in afara…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…

- Anul 2017 a fost pentru partidele din Romania unul intens, cu framantari, cu conflicte, cu schimbari de lideri și cu cautari doctrinare. PSD, caștigatorul categoric al alegerilor parlamentare, are inca probleme, in contextul in care președintele partidului este șef al Parlamentului, dar nu al Guvernului.…

- Președintele social-democratilor din Vrancea inca din anul 1992 și carmaci unic al județului, Marian Oprișan pare ca s-a poziționat de partea taberei Tudose in disputele dintre premier, Gabriela Firea și Liviu Dragnea. Duminica seara, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat…