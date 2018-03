Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea contrazice MEN, in privința Olimpiadelor organizate in aceeași zi. Mai mulți parinți au reclamat – trimițand informații la ȘTIREA MEA , pe site-ul Libertatea.ro – modul in care a fost stabilit calendarul olimpiadelor școlare. Practic, toate competițiile au fost programate in intervalul…

- ActiveWatch le solicita Partidului Social Democrat si presedintelui acestuia, Liviu Dragnea, sa isi anunte public sprijinul pentru dreptul la libera exprimare si sa revina asupra declaratiilor privind promovarea unei legi menite sa sanctioneze persoanele care defaimeaza Romania in strainatate.„ActiveWatch…

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Am avut o prima intalnire…

- Intrebata, la Antena 3, daca este adevarat ca este 'exagerat de fidela' presedintelui PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila a raspuns: 'Sunt exagerat de fidela partidului. (...) Lucrez cu domnul Dragnea de foarte multi ani. (...) Am pornit de la simplu membru de partid. (...) Domnul Dragnea…

- „Cine mai vrea sa mai discute despre aceste lucruri nu cred ca mai poate face asta in interiorul partidului”. „Imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres toata lumea sa inteleaga si dupa spiritul acestui Congres, dupa atitudinea delegatilor la Congres, sa inteleaga ca marea masa a partidului nu mai…

- Chirieac spune ca lucrurile par tranșate in acest moment in interiorul Partidului Social Democrat, iar Liviu Dragnea iși va face echipa pe care o dorește. "Acest Congres va fi perfect organizat. Vor fi aleși numai cei care vor fi doriți de președintele partidului, de domnul Liviu Dragnea.…

- Astfel, Regiunea Bucuresti-Ilfov a votat pentru: - Mandat de sustinere si incredere pentru presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Biroul Permanent al organizatiei regionale PSD Bucuresti-Ilfov isi exprima convingerea ca numai prin mentinerea unitatii, continuitatii, echilibrului…

- Edilul ieșean, Mihai Chirica, ii aduce grave acuzații liderului PSD, Liviu Dragnea. Intr-un mesaj postat pe Facebook, acesta declara ca Dragnea „incurajeaza hoția” și susține ca excluderea sa din PSD nu il va face sa renunțe la lupta impotriva corupției.

- Mihai Chirica, primarul Iașului, il ataca dur pe Liviu Dragnea și il acuza pe liderul PSD intr-o postare pe Facebook ca incurajeaza hoția. “Faptul ca aceasta degradare a partidului de guvernamant...

- * Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. El a declarat ca, probabil, nu va cere un vot de incredere la congres,…

- PSD Buzau va trimite la congresul de la Bucuresti una dintre cele mai numeroase delegatii din tara, respectiv 140 de persoane. Potrivit presedintelui PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, ei vor merge la Congresul Extraordinar de sambata viitoare pentru „a sustine actualul Guvern, programul…

- PSD Buzau va trimite la Congres o delegatie de 140 de persoane, care va avea ca mandat sustinerea actualului Guvern, a programului de guvernare si a lui Livia Dragnea la conducerea partidului, decizia fiind luata sambata, in cea de doua Conferinta Extraordinara Judeteana de cand conducerea organizatiei…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat vineri ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a convocat congresul extraordinar al formatiunii pe 10 martie "de frica". "De frica. Se depreciaza...

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a decis sa dea in judecata organizatia judeteana, dar si pe cea nationala a Partidului Social Democrat, deoarece considera ca nu a fost informat de deciziile CEx si i-a fost incalcat dreptul la aparare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- RFI: Cum ați primit, domnule primar, declarația de joi seara a ministrului Tudorel Toader? Mihai Chirica: Cu reala surprindere, pentru ca nu era nici momentul nici locul și nici contextul internațional pentru o astfel de propunere. Pentru ca Romania este și așa destul de ravașita de Comisia Europeana…

- Marian Oprișan va fi unul dintre contracandidații lui Liviu Dragnea la șefia partidului, la Congresul extraordinar de luna viitoare. "Sa vedem ce stabilim in organele statutare ale Partidului Social Democrat, in Biroul Permanent. Nu am candidat in anul 2015 la congres pentru ca am spus foarte clar…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca revolutia fiscala a provocat o pierdere de 12 milioane de euro municipiului pe care il conduce si se intreaba cate lumanari ar putea cumpara de acesti bani, pentru a le aprinde pentru ministrul de Finante. …

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a oferit o declaratie in care l-a trimis la colt pe presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, dupa anuntul acestuia din aceeasi zi privind un eventual Congres extraordinar al formatiunii politice din luna martie. Concret, eurodeputatul a afirmat ca se…

- Organizația județeana a PSD Iași a luat decizia excluderii din partid a primarului Iașului, Mihai Chirica. Aceasta decizie trebuie validata de Comitetul Executiv Național al PSD, ceea ce inseamna ca vom avea parte de o confruntare deschisa intre Liviu Dragnea și Mihai Chirica. Citește și: Tariceanu…

- Fostul premier PSD Victor Ponta l-a criticat, pe pagina sa de Facebook, pe Liviu Dragnea, pe care il acuza ca "face curatenie in partid" si ii umileste pe alegatorii din Iasi prin excluderea din PSD a primarului orasului, Mihai Chirica.

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, prin declaratiile sale, nu a fost niciodata in afara partidului, pentru ca a spus "exact ce gandesc toti membrii PSD, iar pentru asta a fost executat", a afirmat, vineri, pentru AGERPRES, europarlamentarul Catalin Ivan. "Mihai Chirica, prin toate declaratiile…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD de organizația județeana a PSD Iași. Chirica susține ca totul s-a facut la ordinul lui Liviu Dragnea, dar anunța ca va contesta decizia, pentru ca, in conformitate cu statutul PSD, singura organizație care are dreptul sa-l excluda din PSD este…

- Odata cu mazilirea lui Mihai Tudose și instalarea Guvernului Dancila, Liviu Dragnea a preluat controlul din plin asupra PSD. Liderul PSD și-a mutat centrul de putere catre Moldova și Ardeal, dar in PSD exista o problema mai veche, care trebuie rezolvata pentru a conferi legitimitate unor lideri politici.…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, sustine ca excluderea sa din PSD este comandata de la centru, insa arata ca o astfel de decizie, din punct de vedere juridic, nu se poate lua decat daca membrul este exclus din organizatia din care face parte. Chirica, cel care este acuzat in PSD pentru sustinerea aratata…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, ramane in PSD, dupa ce, in sedinta Biroului Municipal Permanent Largit, de miercuri seara, s-a votat, cu doua abtineri, continuarea drumului sau in PSD, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- "Comisia de etica zice ca daca iți exprimi gandurile deschis, ai zburat din partid. Nu ne intereseaza cine ce pe cine a susținut, dar credem ca este un semn sanatos sa poți sa faci o opinie diferita fața de "șef", sa nu te oblige cineva sa faci doar ce se zice de la centru. La PSD,…

- Europarlamentarul a transmis ca a fost anunțat de colegi din PSD Iași ca ”s-a constituit un pluton de execuție”, comandat de Liviu Dragnea, impotriva lui Mihai Chirica, primarul Iașiului, Gabriel Harabagiu, viceprimar și Sorin Iacoban, fost deputat și președinte al PSD Iași. „Ma suna colegi…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au intrunit, joi, in primele sedinte din noua sesiune parlamentara, in care au fost alese conducerile celor doua foruri legislative. Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu sunt in continuare presedintii Camerei, respectiv Senatului. Principala schimbare are loc in Senat,…

- Paul Stanescu a precizat ca i-a raspuns ca a greșit adresa, acesta neavand ambiția de a prelua conducerea Partidului Social Democrat, așa cum i s-ar fi propus. Ministrul Dezolvarii a precizat ca el considera ca este un atentat grav la democrație. ”A venit un prieten la mine din partea unui…

- Surse din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) au precizat faptul ca liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, poarta negocieri intense cu UDMR pentru oficializarea limbii maghiare în justiție. Proiectul de lege pentru punerea în…

- Adresata domnului președinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, și domnului președinte al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, Calin Popescu-Tariceanu, lideri ai Coaliției de guvernare Stimați Domni Președinți, Am urmarit cu multa atenție declarațiile dumneavoastra din ultimele…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a anuntat, joi, ca municipalitatea va initia un proiect de hotarare pentru ca Imnul de Stat al Romaniei sa rasune in scolile din oras in fiecare dimineata, transmite corespondentul Mediafax.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului, Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui…

- 'M-am bucurat mult, in primul rand pentru ca este vorba despre o femeie. Este sefa Organizatiei de Femei din PSD, este liderul grupului parlamentarilor europeni PSD, o persoana care are tot sprijinul Partidului Social Democrat, cu care eu am lucrat extraordinar de bine. Sunt convinsa ca este o alegere…

- Sociologul Vasile Dancu, fost vicepremier in guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. 'Sunt cateva lucruri care…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea...

- Paul Stanescu, noul premier interimar, este ministru la Dezvoltare Regionala, propus și validat in locul lui Sevil Shhaideh. Einginer agronom, a fost director al Fabricii de conserve Caracal și președinte CJ Olt, și conduce filiala Olt a Partidului Social Democrat. La alegerile din decembrie a devenit…

- Biroul Executiv al Organizatiei Municipale Iasi a Partidului Social Democrat si-a anuntat, duminica, sustinerea fata de Guvernul Mihai Tudose. Mihai Chirica considera ca o motiune de cenzura nu poate decat sa arunce partidul in penibil. "Exista la mai multe organizatii judetene o stare de disconfort…

- Vicepremierul Paul Stanescu, care este si ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a dezmintit, vineri, la Bacau, informatiile potrivit carora el ar putea prelua functia de prim-ministru al Romaniei. Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT dupa convocarea…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Se incinge lupta in cadrul Partidului Social Democrat (PSD). Daca premierul Mihai Tudose vrea restructurarea Guvernului cu orice pret, Liviu Dragnea nu este de acord cu aceasta graba. Liderul PSD il avertizeaza pe premier si spune ca totul se poate face doar cu girul coalitiei majoritare.Citeste…