- Mihai Chirica continua seria declarațiilor socante și intra din nou in vizorul CNCD dupa ce s-a referit la mai multe nationalitati drept „natiuni care sunt coborate din copac”.„Resursa principala a unui stat care se dorește a fi longeviv este educația. Nu se investește in educație - putem…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca fetele tinere din mediul rural s-au dus in strainatate unde au ajuns sa se prostitueze, in timp ce baietii muncesc in Europa "pe te miri ce" si sunt transformati in sclavi. Reprezentantii PNL Iasi ii cer demisia.

