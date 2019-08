Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. Potrivit actului normativ, veniturile bugetului de stat se majoreaza, pe sold, cu 2,264 miliarde lei iar cheltuielile cu 736,9 milioane lei credite de angajament si cu 298,9 milioane lei…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 12 august 2019.I. ORDONANTE 1. ORDONANTA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 2. ORDONANTA pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale…

- In urma apariției in spațiul public a unor informații referitoare la faptul ca rectificarea bugetara ar influența acordarea subvențiilor agricole, pentru corecta informare a opiniei publice, MADR face urmatoarele precizari: Propunerea de diminuare a bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat marti ca, in urma discutiilor avute la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-a ajuns la concluzia ca...