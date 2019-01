Stiri pe aceeasi tema

- Date fiind precipitațiile sub forma de ninsoare și temperaturile in scadere, direcțiile și societațile comerciale subordonate municipalitații au mobilizat toate utilajele și echipele necesare pentru a combate efectele negative ale iernii. In cursul nopților trecute, , Citadin SA a lucrat pe toate traseele…

- Partia de schi din Masivul Rarau, investitie realizata cu finantare guvernamentala, a fost deschisa oficial, sambata, in prezenta ministrului Turismului, Bogdan Trif. Trif a spus ca aceasta investie, in valoare de circa 15 milioane de euro, a primit 90% din bani de la Ministerul Turismului, dar si ca…

- La Orhei, in curand toate gradinițele vor fi ca noi, datorita unui proiect lansat in aceasta toamna de primarul Ilan Șor. Lucrarile de modernizare a primei gradinițe - „Ghiocel” au fost finalizate pana la sfarșitul acestui an, așa cum a promis Ilan Șor, instituția preșcolara fiind de nerecunoscut. Ilan…

- Medicii ieseni au precizat ca, in doar cateva ore, mai multe persoane au ajuns la Unitatea de Primire a Urgentelor, din cadrul Spitalului „Sfantul Spiridon”, din Iasi, din cauza afectiunilor de sezon. Un iesean a ajuns in coma la spital, dupa ce a inghetat de frig in casa. Prof. univ. dr. Diana Cimpoesu,…

- Campania de dezinsecție a orașului demarata de catre DADP in vara acestui an continua. In luna noiembrie, angajații Direcției vor executa lucrari de dezinsecție la subsolurile blocurilor. «Este o acțiune pe care o dorim anuala!» a declarat directorul Valeriu Roșca. Doar subsolurile neinundate Campania…

- A inceput turnarea asfaltului si pe ultima caseta de pe DN73 din judetul Brasov. Lucrarile vor fi terminate in cursul acestei saptamani, dupa care santierul va fi redeschis la primavara. Pe ultima suta de metri, constructorul care se ocupa de modernizarea DN73 a inceput sambata sa asfalteze ultima…

- In acest an, echipajul de ecarisaj al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului a capturat peste 1.400 de caini fara stapan, majoritatea din zone aproape de iesirile din oras. Acest lucru este explicabil prin ...

- Situatia chiriasilor recalcitranti si certati cu bunul simt din locuintele sociale, in special blocurile G1 din Razboieni si Coremi din Prundu, se va schimba curand. Exasperat de faptul ca a fost nevoit sa le prelungeasca unele contracte de inchiriere in blocul G1, in conditiile in care acolo curg garla…