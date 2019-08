Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca fetele tinere din mediul rural s-au dus in strainatate unde au ajuns sa se prostitueze, in timp ce baietii muncesc in Europa "pe te miri ce" si sunt transformati in sclavi. Reprezentantii PNL Iasi ii cer demisia.

- Primarul iesean a facut aceste declaratii la un post de televiziune din Iasi, afirmatiile sale starnind critici din partea reprezentantilor locali ai PNL sI USR. Primarul Mihai Chirica a declarat ca satul romanesc a ajuns sa fie decimat, intrucat tanara generatie nu s-a mutat la oras, ci s-a…

- «O realitate terifianta si un deputat gaunos Am vazut ca unele afirmatii facute de mine la un post local de televiziune le-a produs unor politicieni si jurnalisti extrem de „sensibili" o nemaipomenita revarsare de patriotism desantat! Daca vreo persoana s-a simtit lezata de vorbele mele, poate prea…

- Mihai Chirica le considera "prostituate" pe tinerele fete care au ales sa mearga la munca in strainatate si "sclavi" pe compatriotii nostri care au ales calea pribegiei pentru un trai mai bun. Dl. Chirica si-a pierdut complet busola morala, trebuie sa demisioneze imediat. Este inacceptabil ca primarul…

- Primarul Mihai Chirica a vorbit recent la un post TV local despre depopularea satului romanesc si, in context, a facut unele declaratii cu privire la romanii din strainatate. „S-a decimat satul romanesc, tanara generatie nu a venit la oras, tanara generatie, din pacate, a parasit tara si acum ii vezi…

- Terenurile din interiorul localitatilor nu vor putea fi instrainate prin votul majoritatii simple din consiliul local, a precizat intr-o conferinta de presa, primarul Iasului, Mihai Chirica. El a atras atentia ca prin noul cod administrativ, care intra in vigoare in luna octombrie, prin majoritate simpla,…

- Sepsi a caștigat lupta cu Dinamo și CFR Cluj pentru semnatura lui Ioan Andrei Dumiter (20 de ani). Formația covasneana l-a convins pe atacantul timișorean sa semneze pentru o perioada de patru ani, fiind unul dintre remarcații sezonului trecut din Liga 2. Varful a marcat 21 de goluri, a reușit 9 pase…

- Fiul in varsta de un an al primarului Iașului, Mihai Chirica, are, pe numele lui, o casa in valoare de 250.000 de euro. Edilul a trecut locuința in declarația de avere și spune ca banii sunt din partea familiei, iar copilul a fost reprezentat la notar de bunica, conform Mediafax.Citește și: Ingrid…