Mihai Chirica, EXCLUS din PSD - UPDATE Decizia a fost luata in cadrul ședintei Biroului Permanent Judetean. Au fost doar patru voturi impotriva excluderii. Ședința BPJ Iași a durat circa trei ore. Sancționarea atacurilor Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iași a propus sancționarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii social-democrate. Saptamana viitoare, Comitetul Executiv Județean va lua doar act de decizia Biroului Permanent Județean Iași. Patru voturi din șapte Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara faptul ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

