- PSD are nevoie de un Congres extraordinar, „care sa urmareasca statutul partidului, din viziunea membrului de partid si nu a liderului unic". Iata ce a mai declarat primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, membru PSD. „Avand in vedere ceea ce se intampla cu marea masa a romanilor fata de increderea…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste, luni, pentru a lua o decizie dupa ce Doina Pana a demisionat din functia de ministru al Apelor si Padurilor, social-democratii urmand sa discute si oportunitatea unei restructurari mai ample a guvernului, precum si nemultumirile din partid. Doina Pana a demisionat,…

- La aceasta intalnire au participat șase persoane – cei mai importanți lideri ai PSD, oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, potrivit informațiilor Digi24. Președintele PSD le-ar fi vorbit despre posibilitatea ca Tudose sa fie al doilea premier inlocuit de partid, dupa Sorin Grindeanu, in condițiile…

- Relația dintre președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose este tot mai tensionata, miza fiind controlul principalului partid de la guvernare. Dragnea ar vrea sa fie reconfirmat in fruntea PSD de un congres extraordinar, in timp ce Tudose intenționeaza sa apara in fața Parlamentului cu…

- Potrivit lui Badalau, Comitetul Executiv Național al PSD, care urmeaza sa se reuneasca în curând, va decide daca e nevoie de un congres, scrie evz.ro. Numarul 2 din PSD a mai spus ca Guvernul ar putea fi restructurat astfel încât Executivul sa fie „mai…

- Senatorul PNL Florin Citu il acuza pe premierul Mihai Tudose ca vrea sa „bage pumnul in gura” pietei libere cu ajutorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). „Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura…

- "Tudose vrea sa bage pumnul in gura pietei libere cu ajutorul BNR. S-a suparat Tudose! De un an de zile partidul din care face parte a dat lovitura dupa lovitura economiei Romaniei. Mister Tudose insusi a dat fara mila. A introdus supraacciza, a supraimpozitat contractele de munca partiale, a introdus…

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- Dupa un an de activitate, Igor Dodon a susținut o conferința de presa în care s-a laudat cu rezultatele activitații „fructuoase”. Dodon spune ca nu a reușit sa-și îndeplineasca promisiunile din campania electorala, pentru ca ar fi fost împiedicat de catre actuala guvernare.…

- Comisia Iordache a decis sa lucreze și in perioada doliului național. Membrii comisiei care analizeaza legile justiției urmeaza sa discute, joi, mai multe modificari la Codul de procedura penala, și implementarea Directivei europene privind prezumția de nevinovație, care interzice folosirea cuvantului…

- Morawjecki, in varsta de 49 de ani, a fost numit prim-ministru saptamana trecuta in cadrul unei remanieri a Guvernului si l-a inlocuit pe Beata Szydlo.Partidul aflat la putere, Lege si Justitie, se pregateste pentru alegeri in urmatorii trei ani, potrivit news.ro Citeste si Polonezii…

- Sedinta solemna a Parlamentului dedicata omagierii Regelui Mihai s-a incheiat, luni, in acordurile imnului regal - "Poema Romana" de George Enescu. Sedinta solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului s-a desfasurat in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, a Custodelui Coroanei, principesa Margareta…

- Multi primari din Romania s-au plans ca reducerea cotei de impozitare de la 16 la 10% loveste puternic in bugetele locale, care pierd sume importante de bani. Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a anuntat ca orasul pe care-l conduce va pierde peste 30 de milioane de euro in urma „revolutiei fiscale”.…

- Oamenii, cu buchete de flori in mana s-au deplasat la bustul Regelui Mihai. In fruntea coloanei de oameni s-au aflat ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI. Conducerea PSD Dolj a reușit sa se adune astazi, astfel ca tot ce reprezinta consilierii locali,…

- Vicepremierul Mateusz Morawiecki, ministru de Finanțe, o va inlocui pe Beata Szydlo, care a demisionat, in fruntea guvernului conservator naționalist din Polonia, a anunțat partidul Lege și Justiție (PiS) aflat la putere, transmite AFP, scrie agerpres.ro.

- Judecatorul Cristi Danilet sustine ca amendamentul adoptat miercuri in Comisia speciala parlamentara, prin care magistratii sunt obligati sa se abtina de la manifestarea sau exprimarea defaimatoare la adresa celorlalte puteri ale statului, este "o prostie evidenta", deoarece magistratul roman "nu…

- "Sedinta va fi luni, incepand de la ora 15:00. Am aprobat memorandumul referitor la aceasta sedinta si lista celor care vor rosti alocutiuni, in ordinea precaderii protocolului de stat", a declarat Calin Popescu Tariceanu. Potrivit memorandumului aprobat de conducerea celor doua Camere, "Parlamentul…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca s-ar fi asteptat ca sefii Presedintiei, Senatului, Parlamentului, Guvernului sa intervina in cazul "boicotarii" Targului de Craciun din Piata Victoriei. De asemenea a anuntat ca va face plangere penala pentru distrugerea bunurilor municipalitatii, dar…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, va cere Parlamentului si Guvernului sa introduca 2 decembrie (data la care, acum 100 de ani, a fost creata Republica Democratica Moldoveneasca, care isi proclama autonomia fata de Imperiul Rus) pe lista sarbatorilor oficiale ale Republici Moldova. Declaratia…

- Birourile Permanente Reunite au decis miercuri ca dezbaterea motiunii de cenzura depusa de PNL, ”PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, sa aiba loc joi, incepand cu ora 11.00. Motiunea de cenzura depusa de PNL a fost depusa vinerea trecuta si a fost citita luni dupa-amiaza in plenul…

- Initial, raportul pe noua forma a Codului Fiscal ar fi trebuit dat saptamana trecuta, insa a fost adoptarea acestuia a fost amanata pentru o saptamana. Motivul este ca partidele coalitiei de guvernnamant sunt dispuse sa modifice anumite prevederi fata de forma in care ordonanta de urgenta a fost…

- Ion Popescu, edilul localitații Draguțești este de departe cel mai pozitv primar din județ. Deși masura fiscala adoptata prin Ordonanta de Urgenta de Guvernul Tudose pune capac oricarei dezvoltari a administratiilor locale, intrucat primariilor le vor fi luați banii de investiții, Ion Popescu, primarul…

- Șoferii care consuma alcool sau stupefiante, intre momentul provocarii unui accident auto cu victime și momentul in care sunt recoltate probele biologice, vor fi sancționați cu pedeapsa inchisorii pana la cinci ani. Modificarea Codului Penal a fost facuta in ședința Executiovului, și a venit ca urmare…

- Concluziile raportului MCV nu pot fi calificate ca pozitive, in conditiile in care niciunul dintre obiective nu a fost considerat ca fiind indeplinit in mod satisfacator, considera Consiliul Superior al Magistraturii. "Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii constata ca, la modul…

- Asa cum a scris si DCNews, in articolul Cod Fiscal, Mihai Chirica. Primaria Iași va ataca in instanta OUG aprobata de Guvern, primarul Iasiului va face tot posibilul pentru a impiedica aplicarea ordonantei PSD privind modificarile Codului fiscal. Intr-o interventie telefonica la B1Tv, primarul…

- Vicepresedintele PSD Dambovita, Fanut Costea, a afirmat la un post local de televiziune ca liderul partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze de la conducerea Camerei Deputatilor. De menționat ca filiala din Dambovița e condusa de Adrian Țuțuianu, fostul ministru al Apararii, care a fost…

- PNL i-a cerut, luni, liderului PSD Liviu Dragnea sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, in contextul in care este urmarit penal pentru mai multe infractiuni, afirmand ca fragilizeaza Parlamentul si imaginea institutiei. „S-ar impune cu necesitate ca dansul sa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa demisioneze din functie, dupa ce vor scadea salariile nete, ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. „Drept urmare, daca vor scadea - si vor…

- Mihai Chirica, primarul Iasiului, este de parere ca actuala ordonanta este "o palma data primariilor" si ca afecteaza grav dezvoltarea oraselor. Totodata, spune el, exista riscul ca unele administratii sa intre chiar in incapacitate de plata, informeaza Antena 3. De altfel, mai multi…

- Protest la Iași: "Moldova vrea autostrada" (VIDEO) Iași, lant uman în semn de sustinere pentru constructia autostrazii Ungheni - Iasi - Târgu Mures. Foto: Radio Iași. Peste o mie de persoane au protestat astazi, la Iasi, pe Bulevardul Stefan cel Mare. Ei au format un lant…

- Jerome Powell, in prezent membru al Consiliului guvernatorilor Rezervelor Federale, probabil va fi numit de presedintele Donald Trump la conducerea institutiei, desi actualul sef, Janet Yellen, ar trebui sa ramana in functie, considera economisti din SUA. Jerome Powell, avocat si fost…

- Presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, Eugen Teodorovici, considera ca ministrul de Finante, Ionut Misa, ar trebui remaniat, precizând ca mediul economic are nevoie de "declaratii ferme". Întrebat daca trebuie remaniat, Teodorovici a raspuns: "Daca…

- Propunerea ca Grindeanu sa preia sefia ANCOM a fost inaintata de seful Guvernului conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului, urmand ca votul sa fie dat in plenul reunit de saptamana viitoare. Postul de presedinte al ANCOM a ramas vacant dupa ce Adrian Dita si-a inaintat, vineri, demisia din functie…

- Premierul Mihai Tudose a declarat vineri, la finalul ședinței Comitetului Executiv National, ca sunt politicieni care profita de lipsa de coordonare din partid. Întrebat ce a facut pentru a funcționa mai bine relația dintre Guvern și partid, Liviu Dragnea, liderul PSD, a spus ca s-a…

- „Orice coleg care are o nemultumire sau o suparare cred ca trebuie sa o afirme intai in cadrul forurilor de conducere ale partidului si nu la emisuni televizate. Si eu am nemultumiri si le-am spus de fiecare data in forurile statutare si nu m-am dus la emisiuni sa spun ce am de afirmat si ce trebuie…

- Publicația de la Moscova, „Kommersant”, a publicat un reportaj sarcastic de la intalnirea președintelui R. Moldova, Igor Dodon, cu liderul rus Vladimir Putin la reședința acestuia de la Soci de pe 10 octombrie curent. Autorul materialului subliniaza de la bun inceput ca Dodon ar fi gasit „consolare”…

- Mihai Chirica e de parere ca Mihai Tudose nu trebuie sa-și dea demisia din fruntea Guvernului. "N-ar face decat sa adanceasca și mai mult ruptura din interiorul partidului", a spus primarul Iașiului la Realitatea TV. "Aceasta noua lupta interna s-a iscat pe fondul vizitei premierului Tudose…

- Reuniunea de joi a Comitetului Executiv National al PSD în care se va discuta situatia remanierii guvernamentale va fi cu siguranta o întâlnire fierbinte, chiar daca nu va da în clocot, asa cum s-a mai întâmplat si în alte situatii, apreciaza primarul Iasiului,…

- "Acest nou scandal arata o stare de spirit in PSD. Si nu este neaparat o stare de divizare, pentru ca oamenii rationali din PSD inteleg ca lucrurile trebuie dirijate spre binele si interesele Romaniei si ale romanilor, si mai putin spre interesele personale ale oricarui membru de partid, indiferent…

- Autoritațile centrale din Spania resping atât declarația liderului separatist catalan Carles Puigdemont, cât și ideea unei medieri internaționale lansata de acesta. În cursul zilei de astazi va avea loc o ședința de urgența a Guvernului de la Madrid. Vicepremierul Soraya…

- Parlamentarii si liderii PSD din teritoriu evita sa faca declaratii publice despre meciul Dragnea -Tudose, dar la adapostul anonimatului au acceptat sa vorbeasca. Cei mai multi parlamentari si lideri locali din Constanta par incolonati in spatele sefului PSD, Liviu Dragnea si il someaza pe Mihai Tudose…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, președintele Comisiei de buget-finanțe din Senat, a propus, marți, in cadrul ședinței comisiilor reunite de buget finanțe, ca ANI sa fie sesizata cu privire la o stare de incompatibilitate a candidaților pentru conducerea Curții de Conturi, avand in vedere ca unii…