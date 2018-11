"Nu putem decat sa salutam aceasta chestiune. Sper sa nu fie la fel de folositoare ca si apa de ploaie. Guvernul Romaniei trebuie sa inteleaga ca acest vot in Parlament obliga ca, in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, sa fie dusa la indeplinire aceasta masura prin demararea completa a tuturor pasilor care trebuiesc facuti. In caz contrar si eu, ca si toti ceilalti cei implicati in acest proiect, vom sesiza la fiecare 30 de zile, fiecare zi de intarziere institutiile statului care se ocupa de aplicarea legii", a declarat primarul Mihai Chirica.



Conform acestuia,…