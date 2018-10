Mihai Chirica, declarație controversată. Codrin Ștefănescu: Asta depășește orice! Primarul Mihai Chirica a declarat, luni seara, ca interzicerea focului de artificii la sarbatorile Iasiului de catre Politie reprezinta o „presiune politica nepermisa", adaugand ca iesenii se vor bucura de concert si poate, cat mai curand, si de un foc de artificii. „Asta chiar daca trebuie sa tragem din Teleorman, o sa tragem si de acolo. Vom fi aici si dupa ce moare Dragnea si dispar toate lichelele", a spus Chirica, adaugand ca, la disparitia fiecarui lider neocomunist din Romania, el va face, din salariul sau, un mic foc de artificii. „Depașește orice” „Cred ca v-ați obișnuit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a declarat, luni seara, ca interzicerea focului de artificii la Sarbatorile Iasiului de catre Politie reprezinta o "presiune politica nepermisa", adaugand ca iesenii se vor bucura de concert si poate, cat mai curand, si de un foc de artificii. "Asta chiar daca trebuie sa tragem…

- Codrin Ștefanescu nu este de acord cu proiectul de lege propus de Tudorel Toader prin care cere suplimentarea posturilor la DNA și ii solicita sa iasa sa explice public cum i-a venit aceasta idee. ''In doua saptamani, doamna prim-ministru Viorica Dancila va veni in fața CEX-ului cu un raport…

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefanescu a afirmat miercuri, la Antena 3, ca „avem de-a face cu un complot”, dupa ce scrisoarea contestatarilor din PSD a aparut in spațiul public, și a calificat gestul celor trei semnatari ca un „act de tradare”.„Avem de-a face cu un complot. Acest…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca va avea o discutie cu reprezentantul Fondului Monetar International la Bucuresti, care a anuntat joi ca FMI ar putea modifica in jos prognoza de crestere pentru Romania, deoarece "astfel de afirmatii

- “Am avut manipulari care sa deturneze atentia de la adevaratele intebari la care romanii asteapta raspunsuri. Nu s-a vorbit in Guvern si in PSD despre cele peste 500 de victime ale reprimarilor violente de la protest. In schimb, se vorbeste despre victimizarea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, care…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la Consiliul National al PNL, ca PSD a promis lapte si miere, dar ”Dragnea si cativa acoliti au pus mana pe putere” si o folosesc pentru a scapa de dosare penale. Presedintele a subliniat si ca oameni care indraznesc sa-si expuna public opinia anti-PSD sunt…

- Presedintele USR, Dan Barna, a sustinut ca masina cu numar de inmatriculare cu mesaj anti-PSD arata cat de radicalizata si polarizata a devenit societatea romaneasca si cum a reusit PSD sa „rupa Romania si sa aduca atat de multa revolta in spatiul public”. El a mai spus si ca reactia Politiei reprezinta…