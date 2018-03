Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta se anunta a fi una tensionata in conditiile in care liberalii vor avea mai multe interventii, in special, pe tema urbanismului local, iar unii consilieri PSD sunt nemultumiti ca nu a fost inclus pe ordinea de zi si proiectul privind numirea unui nou ales din partea PSD (Mihai Gavriil) pe locul…

- Mihai Chirica sustine ca prefectul de Iasi Marian Serbescu ar fi trebuit sa emita ordinul de incetare a mandatului de consilier in cazul lui Gabriel Harabagiu in baza unei proceduri, si nu doar pentru ca a primit un document de la filiala judeteana a PSD Iasi. "L-am actionat in judecata pe domnul prefect,…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a anuntat miercuri seara ca l-a dat in judecata pe prefectul judetului, Marian Serbescu, cerand anularea ordinului de incetare a mandatului de consilier local pentru Gabriel Harabagiu, viceprimar al municipiului. Mihai Chirica sustine ca prefectul de Iasi Marian…

- Liderul PSD Iasi Maricel Popa sustine ca primarul Mihai Chirica si-a luat concediu doar ca sa-l salveze pe viceprimarul Gabriel Harabagiu, care si-a pierdut mandatul de consilier, seful PSD transmitandu-i edilului de Iasi mesajul "Mihaita, hai sa facem treaba pentru Iasi!", informeaza news.ro.

- Viceprimarul Iasiului Gabriel Harabagiu a fost demis din functie, dupa ce prefectul judetului a semnat vineri ordinul de incetare a mandatului sau de consilier local, in urma excluderii din PSD. Harabagiu anunta ca va contesta in instanta decizia Prefecturii, considerand ca institutia a cazut intr-o…

- Demersul PSD Iasi de a-l schimba din functie pe viceprimarul Gabriel Harabagiu, exclus din partid, s-a impotmolit din punct de vedere politic. Subiectul trebuia discutat ieri intr-o sedinta a conducerii organizatiei judetene a social-democratilor, dar, pe ultima suta de metri, s-a renuntat. In schimb,…

- Noul presedinte executiv al Organizatiei Municipale Iasi a Partidului Social Democrat este Marius Ostaficiuc. Decizia a fost luata in biroul permanent judetean al partidului ca urmare a excluderii din formatiune a primarului Mihai Chirica si a vice-primarului Gabriel Harabagiu. Presedintele Organizatiei…

- Gabriel Harabagiu a anuntat marti ca a solicitat Tribunalului Judetean Iasi suspendarea actului administrativ prin care s-a luat decizia de excludere a sa din PSD. "Am cerut Tribunalului Iasi suspendarea actului administrativ prin care s-a hotarat excluderea mea din PSD. Consider ca mi-a fost…

- Incepand de astazi si pana pe 17 martie, primarul Mihai Chirica si mai multi oameni de afaceri si reprezentanti ai mediului academic din Iasi vor avea o serie de intrevederi importante cu reprezentanti ai institutiilor si companiilor din statul american Texas. Intreaga suita de evenimente si intalniri…

- In numarul de ieri al "Ziarului de Iasi" am prezentat punctul de vedere al presedintelui Fundatiei Sportului Iesean (FSI), Lucian Popescu, legat de finantarea sportului profesionist. Acesta i-a contrazis pe primarul Iasului, Mihai Chirica si pe presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa,…

- MULTI NERVI… Sedinta cu scantei, marti seara, la Consiliul Judetean, intre grupul de consilieri PNL si presedintele Consiliului Judetean. Acuzat de lipsa de transparenta in mai multe randuri, Dumitru Buzatu, seful judetului, s-a comportat marti seara in stilul caracteristic: a adus proiecte de hotarari…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca revolutia fiscala initiata la inceputul acestui an a provocat pierderi de 12 milioane de euro orasului pe care il conduce.„Recent am avut o discutie cu angajatii Companiei de Transport Public (CTP) Iasi, care…

- Cititi mai jos mesajul fostul lider al PSD Iasi. "Natura umana nu inceteaza sa ma surprinda! Capacitatea de disimulare, de transformare, de victimizare pe care o au unii oameni este de-a dreptul spectaculoasa! Am urmarit si eu ultimele evenimente din politica ieseana. PSD Iasi a decis excluderea din…

- Biroul Permanent Județean al PSD Iași a votat astazi pentru excluderea din partid a primarului Mihai Chirica si a altor doi membri ai formatiunii politice. Decizia confirma propunerea Comisiei de Etica a social democratilor care a dispus sanctionarea edilului iesean precum si a viceprimarului Gabriel…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte executiv al PMP, este de parere ca in PSD continua "dictatura Dragnea" si ca decizia de excludere din randul social-democratilor a primarului Iasiului, Mihai Chirica, reprezinta "un avertisment" catre cei din teritoriu care nu adopta linia liderului social-democratilor.…

- Victor Ponta reacționeaza vehement la decizia de excludere din PSD a primarului Iașului, Mihai Chirica. Fostul premier susține ca Liviu Dragnea acționeaza pe principiul „niciun pesedist nu mai mare ce cauta in PSD” și afirma ca social-democrații au pierdut orice șansa de a mai caștiga Primaria Municipiului…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Iasi a decis, in sedinta de vineri, excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, precum si viceprimarului Gabriel Harabagiu si a presedintelui executiv al organizatiei municipale Iasi, Sorin Iacoban.

- Edilul municipiului Iași, Mihai Chirica, a comentat decizia social-democraților de a-l exclude din partid, anunțand ca va contesta masura. Chirica mai spune ca pentru excluderea sa s-au pronunțat „cei care au susținut Ordonanța 13 și revoluția fiscala și planul de reforma in justiție și celelate masuri…

- Edilul a vorbit despre decizia luata in BPJ Iași. ”A ratat o parte din PSD posibilitatea de a avea inscris in portofoliu Primaria Iași ca Primarie PSD, dar asta este valabil doar pentru județ pentru ca organizația municipala a fost intru totul de partea mea și ma susține in continuare, iar…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Iasi a decis azi excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban. Decizia BPJ iasi s-a luat cu o majoritate covarsitoare, cu 18 voturi pentru, doua abtineri si unul impotriva. In cazul lui Mihai Chirica…

- Spuneam, saptamana trecuta, ca Dragnea va drumul la caini și ca va incepe execuția tuturor celor din partid care au avut curajul sa i se impotriveasca. Anticipam faptul ca una dintre persoanele vizate de acest jihad va fi primarul Iașului, Mihai Chirica, cel care l-a harațit pe Dragnea in dese randuri,…

- Filiala municipala a PSD Iasi a votat miercuri impotriva excluderii primarului Mihai Chirica din partid, conducerea organizatiei aratandu-si sustinerea fata de actualul edil al Iasiului.Comitetul Executiv a lorganizatiei municipale a PSD Iasi a decis miercuri seara, prin vot, sustinere aprimarului…

- Masura dura luata de organizatia judeteana PSD impotriva primarului din Iasi. Mihai Chirica a fost exclus din partid. Comisia de etica a decis cu patru voturi pentru si doua abtineri eliminarea lui Mihai Chirica din randurile PSD. Aceeasi soarta au avut-o si viceprimarul Iasilor,…

- Membrii Comisiei de Etica din cadrul PSD Iasi au propus marti Biroului Permanent Judetean al filialei excluderea primarului Mihai Chirica din partid, pentru atacurile repetate ale edilului iesean la adresa conducerii PSD.Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara pentru…

- Catalin Ivan este de parere ca excluderea unor social-democrati ieseni din partid este o "executie" si considera ca PSD nu mai are nicio sansa sa castige Primaria in 2020. Iata ce a scris el pe Facebook: "Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca…

- "Daca Liviu Dragnea vrea sa distruga social-democrația, eu ii spun ca nu se poate. Nu se poate pentru ca social-democrația nu s-a nascut la Teleorman. Sunt voci care spun ca acum 120-130 ani s-a nascut undeva in zona Moldovei dar, desigur, asta depinde foarte mult și de viziunea colegilor mei", a…

- Prima delegatie sosita este a PNL, in frunte cu seful partidului, Ludovic Orban. Liberalii poarta banderole cu autostrada Iasi - Tg Mures. Incet-incet au ajuns in Piata Unirii si reprezentanti ai celorlalte partide. La festivitatI este prezent si primarul Mihai Chirica. El este insotit de o delegatie…

- Surse politice citate de Antena 3 susțin ca în ședința PSD ar urma sa se ceara demiterea premierului Mihai Tudose. În plus, 30 de organizații ar fi fost de acord sa semneze un act prin care ar fi aratat ca sunt împotriva șefului Guvernului. Conform acelorași surse,…

- "La sfarsitul intalnirii de ieri a social-democratilor, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca in perioada 29-31 ianuarie Comitetul Executiv National se va intruni, din nou, la Iasi. Vor fi discutate aspecte ce tin de guvernarea Romanei si de viitoarea structura a Guvernului. Totodata, vor…