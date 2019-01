Stiri pe aceeasi tema

- Imagini deosebite surprinse din timpul unui zbor efectuat cu o aeronava apartinand companiei TAROM pe ruta Iasi - Tel Aviv: Sunt trei frecvente saptamanale (in zilele de marti, vineri, duminica) pe ruta Iasi - Tel Aviv. Facebook

- Medicul rezident Eugen Tieranu, care l-a operat, impreuna cu dr. Paul Trasca pe actorul Florin Busuioc, si despre care s-a spus ca va ramane somer pentru ca nu sunt locuri in spital, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca isi face meseria cu placere si vrea sa ramana in tara, la Craiova, orasul sau natal.

- Tanarul grav ranit in explozia care s-a produs miercuri la un bloc de locuinte din Piatra Neamt este in continuare in stare grava. Acesta nu a putut fi operat deocamdata, dar medicul sau se declara oprimist, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.

- Fotografiile lui Costica Acsinte, de la inceputul secolului al XX-lea, vazute prin mijloacele secolului al XXI-lea ACSINTE.100, expoziția cu fotografii de la inceputul secolului 20, din colecția personala a sergentului fotograf Costica Acsinte, este deschisa publicului din Iași, in perioada 28-30…

- Medicul chirurg care a operat de hernie inghinala copilul care a murit in weekend la clinica private sanador, susține ca interventia chirurgicala cu pricina s-a desfasurat fara evenimente majore și ca au fost respectate toate protocoalelele medicale. Pe numele sau Laura Balanescu, chirurgul adauga ca,…

- Noul serial horror „The Haunting of Hill House“, marca Netflix, a fost caracterizat drept „unul dintre cele mai infricosatoare din toate timpurile“. In plus, scenele de groaza au lasat traume chiar si in vietile actorilor principali, dupa cum ei insisi marturisesc.

- Actrița Amy Schumer a anunțat ca este inarcinata, prin intermediul unei postari inedite pe Instagram. Ea a publicat o fotografie cu soțul ei, Chris Fischer, in care capetele celor doi apar editate peste o fotografie a Prințului Harry și a soției sale, Meghan Markle. Acesta a fost doar un indiciu in…

- Cel mai spectaculos show de muzica și mister incepe duminica, 4 noiembrie, de la ora 20:00, la PRO TV. In fiecare saptamana, Falsez pentru tine pune sub semnul intrebarii abilitatea unui cantareț celebru din Romania de a descoperi daca cineva canta sau falseaza, folosindu-se doar de intuiție. Ca un…