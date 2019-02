Mihai Bobonete: "Mă bucur că am scăpat cu viaţă" "Ma bucur ca traiesc și ca sunt aici.... era cat pe ce sa nu pot sa vin. Am fost la medic și mulțumesc pe aceasta cale intregului spital. Doctorului care m-a operat, doamnele asistente, tuturor...M-a ajutat și doctorul care mi-a ținut un discurs motivațional inainte de operație. Mi-a zis sa am incredere in mine, sa ma gandesc frumos...ca sunt un om bun. Chestia asta sa ți-o spuna un om care nu te cunoaște.... El a operat-o pe nevasta-mea, nu pe mine... Eram foarte speriat inainte de operație și a venit la mine și m-a ajutat, pentru ca nu avea cine", a declarat Mihai Bobonete in emisiunea „Morning… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Mihai Bobonete, interpretul lui Bobita, din "Las Fierbinti", a fost operat în ianuarie la plamâni. Vedeta de la ProTV a suferit un pneumotorax masiv - o acumulare de aer în spațiul dintre plamâni și peretele toracic.

