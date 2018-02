Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta neasteptata la DNA. Actorul care il interpreteaza personajul Bobita in serialul Las Fierbinta a trecut pragul procurorilor anticoruptie. Celebrul Mihai Bobonete a stat aproximativ o ora si jumatate in fata anchetatorilor, potrivit Romania TV. - stire in curs de actualizare -

- Prezenta neasteptata la DNA. Actorul care il interpreteaza personajul Bobita in serialul Las Fierbinta a trecut pragul procurorilor anticoruptie. Celebrul Mihai Bobonete a stat aproximativ o ora si jumatate in fata anchetatorilor, potrivit Romania TV.- stire in curs de actualizare -

- Giani apare intr-un „live" realizat pe pagina de socializare a postului tv si discuta alaturi de colegii lui despre ce urmeaza sa vedem in noul sezon. Evident, discutia aluneca spre umor, chiar daca Giani parca nu este intr-o forma maxima. Vestea buna este ca traieste, desi in urma cu o luna a fost…

- Eugen Teodorovici, noul ministru al Finanțelor din Guvernul Dancila a anunțat vineri seara, in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, revolutie in Finante. Celebrul și contestatul Formular 600 e prioritate pentru Teodorovici.

- Marian Godina a postat pe rețelele de socializare un mesaj despre amenințarile, dar și jignirea pe care a primit-o din partea unei fete. Celebrul polițist considera ca un astfel de comportament nu ar trebui sa existe și este decis sa ii faca reclamație.

- Adrian Vancica a devenit celebru cu rolul lui Celentano din „Las Fierbinti”, dar a avut de tras la inceputul carierei. Actorul de 40 de ani a muncit pe branci in Coreea de Sud, unde a fost clovn. Nu e singura vedeta din serialul Pro TV care a fost greu incercat insa. Mihai Bobonete, Mirela Oprisor […]

- Unul din cei mai temuti mafioti de la noi, proxenetul Ioan Clamparu, nu a reusit sa convinga magistratii ca merita o viata mai buna dupa gratii! ”Cap de Porc”, cum este cunoscut in lumea interlopa Clamparu, solicitase un regim de detentie mai relaxat, dar magistratii i-au respins irevocabil cererea,…

- Bucurie uriasa pentru fanii de la MPFM! Celebrul reality-show matrimonial va incepe in curand sa fie difuzat pe Antena 1, iar Mirela Vaida va fi cea care va prezenta si cea care le va da cele mai interesante si utile sfaturi concurentilor care vor veni in casa dragostei ca sa isi intalneasca jumatatea.…

- Giani din Las Fierbinți nu a murit. Celebrul și simpaticul actor Constantin Dita, alias Giani din serialul „Las Fierbinți” s-a enervat cumplit la aflarea “morții” sale. E adevarat ca, in ultima perioada, a acuzat grave probleme de sanatate și chiar și-a anulat spectacolele de la Sala Palatului , dar…

- In Ajunul Craciunului, celebrul taragotist Dumitru Farcas ii va colinda pe toti romanii. De asemenea, artistul va vorbi si despre obiceiurile si traditiile cu ocazia sarbatorilor de iarna. Invitati surpriza vor fi consultantul politic Cozmin Gusa si cantaretul de muzica populara Aurel Tamas. A

- Momente de panica in timpul spectacolului de stand-up comedy, oferit de cei trei actori principali ai serialului „Las Fierbinți”, Adrian Vancica, Mihai Rait și Mihai Bobonete, alias, Celentano, Dorel, respectiv Bobița. La scurt timp dupa ce Adrian Vancica „Celentano” și-a inceput, miercuri seara, numarul…

- A așteptat acest moment la fel de mult ca fata sa! Odorul solistului Gheorghe Gheorghiu, Andra , a fost ceruta in casatorie și a acceptat. S-a intamplat in weekend, in orașul unde locuiește, San Jose (California), dupa ce au impodobit bradul de Craciun. Bucuria parintelui sau este mult mai mare, caci…

- Aventurile personajelor din Las Fierbinti au ajuns la un alt nivel in acest sezon. Bobita a incercat sa tina pe linia de plutire business-ul de la carciuma, dar si-a testat si norocul intr-o multime de combinatii care i-au fost date peste cap de prietenul lui, Giani. Nici in sezonul 12, Celentano nu…

- Celebra companie italiana producatoare de palarii Borsalino a fost declarata in stare de faliment de catre tribunalul din Alessandria (nord-estul tarii), care a numit doi administratori judiciari, a anuntat luni Elio Bricola, de la sindicatul Uil, citat de AFP. "Instanţa a respins al doilea plan…

- Actorul de comedie Costi Dita (37 de ani), cunoscut pentru rolul lui Giani din „Las Fierbinti“, a anuntat ca nu mai poate lua parte la cele trei show-uri de stand-up comedy, pe care urma sa le sustina alaturi de Mihai Bobonete, Adrian Vancica si Mihai Rait in zilele de 18, 19 si 20 decembrie la Sala…

- Cantareața Shakira și Pique trec printr-o perioada extrem de dificila, iar despațirea ar fi iminenta, potrivit presei spaniole. Cei doi s-ar fi certat adesea, chiar și in public, intr-un restaurant din Barcelona. Tensiunile pe care le traverseaza cuplul au atras și mai mult atenția presei, spre nemulțumirea…

- Actorul Constantin Dița, care interpreteaza personajul Giani din serialul ”Las Fierbinți”, a facut un anunț trist pentru fanii sai.Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, actorul ți-a anunțat fanii caare probleme de sanatate, motiv pentru care nu va participa la spectacolul…

- Bianca Dragușanu, pregatita pentru Craciun.Vedeta nu are de gand sa exagereze din punct de vedere culinar și le-a recomandat și altora sa faca același lucru. Bianca Dragușanu și Victor Slav traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi au impreuna o fetița, insa nu vor inca sa se recasatoreasca.…

- Angelina Jolie revine in atenția publicului, dupa ce a starnit ingrijorare cu greutatea ei. Vedeta a avut o apariție spectaculoasa in cadrul unei gale din New York, unde a mers alaturi de patru dintre cei șase copii ai sai. Angelina Jolie a participat la decernarea premiilor Asociatiei Corespondentilor…

- Ela Craciun a trimis o mașina plina de cadouri unor copii saraci. Vedeta și-a dedicat ziua de duminica pentru a colinda magazinele in cautarea cadourilor perfecte pentru familia sa, dar și pentru copiii dintr-o comuna de langa Galați. Vedeta TV le-a cerut acestora sa intocmeasca o lista cu cadouri,…

- Președintele executiv al Partidului Social Democrat, Nicolae Badalau spune ca este posibil un referendum național, in care poporul sa fie intrebat daca vrea republica sau monarhie. El a precizat ca este republican, a cunoscut partea regalitații din carți, dar considera ca poporul poate fi intrebat daca…

- Giani din las Fierbinți nu va participa la spectacolul de la Sala Palatului, unde trebuia sa urce pe scena alaturi de colegii lui, Mihai Bobonete, Mihai Rait și Adrian Vancica. Anunțul a fost facut pe contul de socializare. Constantin Dița a anunțat pe contul de socializare ca are probleme de sanatate…

- Mihai Bobonete, unul dintre colegii si prietenii actorului, a transmis un mesaj, dupa ce Costi Dita a anuntat pe Facebook ca are probleme de sanatate complicate. Bobo, asa cum ii spun apropiatii, a spus ca atat el, cat si colegii de la Stand Up Comedy si nu numai ii sunt alaturi lui Giani din "Las Fierbinti".…

- Ilinca Vandici a cazut in direct la tv, in timpul emisiunii Bravo, ai stil!. Vedeta a dansat tango impreuna cu Victor Slav, iar intr-un moment de neatenție, vedeta s-a dezechilibrat și s-a prabușit in platou. Ilinca Vandici și Victor Slav dansau tango cand, la un moment dat, prezentatoarea TV s-a dezechilibrat…

- Alibec a suferit o semipareza: ”Il doare și cand se spala pe fața”. Marturiile cutremuratoare ale mamei fotbalistului de la FCSB. Nicolae Dica a spus raspicat ca nu-l mai intereseaza Denis Alibec. Emilia Stroe, mama fotbalistului, a intrat in direct la Digi Sport, pentru a da detalii despre escapada…

- Liviu Varciu, la dieta. Artistul, cel despre care nea Marin spune ca este ca și fiul sau, a trecut printr-o mulțime de peripeții in cadrul show-ului ”Poftiți in vacanța”, difuzat luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1. Alaturi de Rona Hartner, Brigitte Sfat, Șerban Copoț, Virgil Manescu, Liviu…

- Specialiștii recomanda sa nu aruncam biletele de avion dupa ce nu mai avem nevoie de ele pentru ca acestea conțin mai multe informații decat am crede. Boarding pass-ul este un pașaport spre spargea de informații personale. Daca o persoana rau intenționata fotografiaza codul de bare de pe biletul de…

- Hagi iși anunța plecarea: ”Nu pot sa stau toata ziua sa formez jucatori. In 2018 vom suferi!”. Hagi da semne ca s-a saturat de „jucaria” Viitorul și vrea alta provocare, cel puțin la nivelul carierei de tehnician. In ultimele zile, s-au tot vehiculat variante pentru antrenorul Hagi, printre care și…

- Alexandru Arșinel a fost externat din spital, luni 18 decembrie. Dupa intervenția suferita pentru implantarea unui stent, starea de sanatate a acestuia s-a imbunatațit. Actorul a facut astazi primele declarații, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Spitalul Universitar de Urgența București.…

- Cat cantarea de fapt Cristina Stamate atunci cand a murit. Actrița, o fire gurmanda de altfel, dupa cum ea recunoscuse asta, slabise enorm, in ultimile saptamani de viața, refuzand sa mai manance. Cristina Stamate a murit, la 71 de ani . Actrița de comedie a reușit sa aduca, ani la rand, zambetul pe…

- Forfota mare la barul lui Bobita, din localitatea ialomiteana Fierbinti Targ. Zilele acestea se filmeaza episodul special de Craciun al celui mai urmarit serial romanesc, iar la munca s-a reunit toata distributia din “Las Fierbinti”. Surpriza, insa! La serviciu se afla si Mirela Oprisor, alias Aspirina,…

- De cand s-a lansat pe micile ecrane, serialul „Las Fierbinti” a avut un succes nesperat, iar actorii din rolurile principale au devenit vedete. Acum, Mihai Bobonete și colegii lui vor avea spectacole și in strainatate, potrivit click.ro. Mihai Bobonete si Adrian Vancica, alias Celentano, au fost solicitați…

- Politistul Marian Godina nu mai lucreaza la Serviciul Rutier Brasov si a fost transferat, la cererea lui, la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS). Transferul lui Godina a avut loc de la 1 octombrie. Godina a aparut purtand uniforma cu insemnele SAS, miercuri seara, la festivitatea de aprindere a luminilor…

- Adrian Vancica din Las Fierbinți se gandește sa emigreze. Indragitul actor spune ca e scarbit de “prezentul acut pe care-l traim in fiecare minut”, iar pe politicieni ii invita “sa invețe limba romana, gramatica, morfologie, sintaxa”. Rolul comic din “Las Fierbinți”, serial in care il interpreteaza…

- Cunoscutul fizician britanic Stephen Hawking l-a laudat pe microblogul sau de pe platforma chineza Weibo pe principalul solist al celei mai populare trupe de baieți din China pentru faptul de a-i fi pus o intrebare despre migrația spre alte planete, informeaza Reuters.Wang Junkai, liderul…

- Actrița Stela Popescu s-a stins din viața in aceasta dupa-amiaza, la varsta de 81 de ani. Marea doamna a teatrului romanesc a fost gasita fara suflare in locuin’a sa din Capitala, iar decesul ar fi survenit in urma unui stop cardiorespirator. Toata lumea a ramas profund șocata de aceasta veste ravașitoare,…

- Compania franceza, care administreaza tunelul din Canalul Manecii, a anunțat ca va schimba numele dupa ieșirea Marii Britanii din UE și in loc de Eurotunnel se va numi Getlink, scrie The Guardian. Schimbarea branding-ului va fi numai la nivel de grup, clienții urmand sa-și ia in continuare bilete intre…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmand ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu, conform Mediafax.Topcu a precizat ca…

- De ce nu se casatorește Calin Geambașu cu mama copilului sau, deși sunt impreuna de 10 ani. Acesta a povestit totul in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Invitat in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, artistul a explicat de ce nu vrea sa se insoare. „Ne-am prins ca nu in acte sta treaba. Nu…

- Sarbul Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil pe 15 ani de instanta dupa ce SRI l-a monitorizat incercand sa afle informatii secrete despre baze militare si radare ale Romaniei la Marea Neagra, a declarat pentru Sputnik ca serviciile de informatii nu au niciun fel de dovezi cu privire la asa-numita…

- Celebrul fabricant de jucarii a prezentat, luni, 13 noiembrie, o noua papusa Barbie, in varianta islamica, cu vesminte si voal. Noua papusa este dedicata primei scrimere sportive americane cu val islamic, Ibtihaj Muhammad, care a participat la Jocurile Olimpice de la Rio, unde a obtinut medalia de…

- Emmanuel Macron impreuna cu sotia sa Brigitte au inceput luni, la Stade de France, in prezenta predecesorului sau, Francois Hollande, sa aduca o serie de oamgii victimelor atentatelor de la 13 noiembrie 2015, soldate cu 130 de morti la Paris si Saint-Denis, relateaza AFP, conform news.ro.Seful…

- Elevii vranceni au parte de un week-end prelungit, dat find faptul ca luni, 13 noiembrie, cadrele didactice au cerc pedagogic, iar ei nu sunt implicați in aceste activitați. Cercul pedagogic reprezinta o modalitate eficienta de formare in invatamantul preuniversitar, pentru ca are in componenta schimbul…

- Helmut Duckadam canta in duet cu Dan Bittman la “Aici eu sunt vedeta”, pentru soția lui. Momentul poate fi vazut joi, 9 noiembrie la Antena 1. “O sa te provoc, chiar daca microfonul e cam mic pentru mana ta, sa cantam ceva impreuna”, il va invita prezentatorul show-ului, Dan Bittman, pe celebrul portar.…

- Prezența timp de 6 luni a unui numar mare de demnitari straini in Romania atrage dupa sine și o serie de masuri speciale de protecție. Astfel, Servicul de Protecție și Paza vrea sa cumpere trei limuzine blindate, potrivit anunțului publicat pe portalul de licitatii electronice SEAP. Cele trei…

- 0ra 9.00: Circa 200 de alegatori au votat in primele doua ore la Telești, comuna din Gorj unde sunt alegeri parțiale duminica, 5 noiembrie, prezența fiind de 8,76%. Sunt patru candidați: Ion Mischie – PSD, Cristian Mischi...

- Mihai Stoica, directorul sportiv al Stelei, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj ironic, dupa calificarea roș-albaștrilor in primavara europeana in urma egalului cu Hapoel Beer Sheva, scor 1-1. "Am plecat. Avem treaba prin Europa! Alții la TV" a fost mesajul care l-a inflamat pe actorul Mihai…

- Mihai Stoica, directorul sportiv de la FCSB, a postat pe contul sau de Facebook un mesaj ironic, dupa calificarea roș-albaștrilor in primavara europeana in urma egalului cu Hapoel Beer Sheva, scor 1-1. "Am plecat. Avem treaba prin Europa! Alții la TV" a fost mesajul care l-a inflamat pe actorul Mihai…