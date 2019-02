Stiri pe aceeasi tema

- Putini isi mai aduc aminte ca Mihai Bendeac, juratul de la iUmor, s-a iubit cu Sore. Cei doi au trait o poveste de dragoste intensa, dar scurta. Doar cateva luni a durat relatia celor doi, dupa care s-au despartit brusc, din cauza unui motiv surprinzator. La acea vreme, Sore facea inca parte din trupa…

- Chris Pratt și Katherine Schwarzenegger și-au anunțat logodna pe Instagram, dupa șapte luni de relație. Actorul i-a oferit fiicei lui Arnold un inel cu un diamant uriaș. Actorul, in varsta de 39 de ani, a postat, duminica seara, pe contul lui de Instagram o fotografie in care apare alaturi de logodnica…

- Dupa ce, in repetate randuri, mai in gluma sau poate in serios, Mihai Bendeac i-a spus lui Codin Maticiuc sa se lase de actorie, ca nu are un gram de talent, și i-a sugerat sa se limiteze la viața de noapte daca nu vrea sa caștige un trofeu "Zmeura de Aur", Codin ii da replica vedetei de la Antena 1,…

- Mihai Bendeac a facut o postare pe rețelele de socializere, prin care confirma zvonurile. Actorul care l-a interpretat pe Catalin Zmarandescu a ajuns bodyguardul lui GigI Becali in viața reala. Zicale ”Ai grija ce iți dorești ca s-ar putea sa se intample” i se potrivește perfect fostului actor. Bendeac…

- Loredana Groza și soțul sau, Andrei Boncea, sunt casatoriți de 20 de ani și intotdeauna au avut o relație discreta, pe care au preferat sa o țina la distanța de ochii curioșilor. Cei doi au impreuna o fiica, pe nume Elena, o domnișoara frumoasa, in varsta de 20 de ani. Loredana Groza, 48 de ani, vorbește…

- Corina ne-a vorbit cu sinceritate despre viața sentimentala, dar și despre viața de familie. Artista nu tanjește sa ajunga la altar, dar nici nu respinge ideea de a se recasatori, in schimb se mandrește cu Robin, fiul sau in varsta de 10 ani, cu care are o relație perfecta. Corina, 38 de ani, a divorțat…

- Cosmina Pasarin nu are planuri de casatorie și nici de a-și intemeia o familie. Cel puțin nu deocamdata. Cu toate ca are toate atributele și calitațile necesare sa suceasca mințile oricarui barbat, Cosmina Pasarin este singura de doi ani. Cosmina Pasarin are 36 de ani, dar nu considera varsta un criteriu…

- Portarul Ionuț Radu este liderul naționalei U21, proaspat calificata la EURO 2019, și a ajuns titular la Genoa, in Serie A. Goalkeeper-ul nu are un moment excelent și in plan personal, unde, dupa o relație de mai bine de 3 ani, s-a desparțit de Ștefania Ivanescu (22 de ani), un model foarte bine vazut…