- Mihai Bendeac și echipa lui au filmat in condiții extreme, la -20 de grade Celsius. Filmarile pentru cel de-al treilea sezon al serialului ”Baieți de oraș” i-au pus pe actori in situații limita, scenariul scris de Mihai Bendeac cuprinzand și scene filmate in condiții grele , in plina iarna, pe Transfagarașan.…

- CERCETARI…Un barbat de 43 de ani, tata a doi copii, a fost descopert mort, intr-o statie de autobuz, din Stioborani, comuna Solesti. Acesta prezenta lovituri in zona capului si zacea intr-o balta de sange. Cazul a ajuns in atentia procurorilor criminalisti care asteapta acum rezultatul autopsiei. Medicii…

- Administratia Nationala de Meteorologie actualizeaza informarea de vreme rea. De marti, ora 15 pana joi, ora 10.00, va fi in continuare vreme deosebit de rece, precipitații in general moderate cantitativ, polei. In intervalul menționat vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice mai scazute,…

- Primaria Municipiului Constanta organizeaza concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul Compartimentului manageri proiecte: consilier manager proiect gradul IA 3 posturi. Conditii: studii superioare absolvite cu diploma de licenta specialitatea…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu acordat Evenimentului Zilei, ca procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiesti, ii pregatise o celula cu conditii mizere, cu batausi, el adaugand ca a ales sa plece din tara pentru ca nu a putut convinge pe nimeni in Bucuresti despre intentiile…

- Velisar lanseaza piesa si clipul „Fears”, o poveste vizuala pe beat-uri dance ce subliniaza teama, neincrederea si dragostea. Single-ul este compus de artist impreuna cu Alexandra Dinu, iar de productie s-au ocupat Sergiu Ene si Enri Demi. Filmarile videoclipului regizat de Roxana Andrei au durat 24…

- Potrivit evz.ro, primul terorist al Romaniei, Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani de inchisoare, are viața grea in pușcarie. Potrivit informațiilor aparute, Hayssam a ajuns o semi-leguma și este plimbat in scaunul cu rotile de gardieni. Omar Hayssam a fost condamnat definitiv in trei dosare, la 20…

- De multe ori, restaurantele pe care le frecventam ne plictisesc și ne trimit cu gandul la destinații exotice, unde chiar și mancarea are alt gust și aspect. Dar ce mai zicem atunci cand suntem nevoiți sa mancam in compania unei pisici? Sau, mai rau, la toaleta? Iata cum arata un top al celor mai ciudate…

- De aproape doua zile, politia din județul Iași, Romania cauta un tanar de 18 ani care nu a mai ajuns acasa, dupa ce a ieșit de la școala. Bunicii i-au gasit rucsacul și telefonul in curte, dar baiatul a disparut.

- Mai multe persoane s-ar putea bucura de ajutorul in valoare de 200 de euro din partea statului. Venitul brut pe membru de familie necesar pentru accesarea programului de stimulare a achiziției de calculatoare destinat tinerilor ar urma sa se majoreze.

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de miercuri, 28 februarie a.c., pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- Sunt sute si sunt imprastiati in toata tara. Este vorba despre pasionatii de masini de teren care au decis sa-i ajute pe cei aflati la nevoie. Pentru ca sunt dotati cu masini de teren si echipamente de recuperare acestia intervin alaturi de pompieri pentru salvarea celor aflati in situatii dificile.

- Ca urmare a avertizarii meteorologice de tip cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati anunta ca efectueaza verificari la angajatori privind masurile aplicate de catre acestia in perioadele cu temperaturi extreme scazute pentru protectia persoanelor…

- In vederea respectarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca, Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova transmite un avertisment angajatorilor pentru a initia…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov si Asociatia "Salvatorilor Voluntari 4x4" colaboreaza la interventii in conditii extreme, in baza unui protocol incheiat in septembrie anul trecut, luni fiind prezentate o parte dintre resursele asociatiei (autovehicule off road) si tehnici…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 26 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Mihai Bendeac, juratul emisiunii „iUmor”, este un romantic incurabil in viața de zi cu zi. De altfel, și in culisele emisiunii a mai amintit de ființele care i-au marcat existența, fie ca a fost vorba de cei dragi din familie, foste iubite sau chiar prieteni. De data asta, Mihai i-a impresionat pe fani…

- Centrul Militar Judetean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, structura militara a Ministerului Apararii Nationale, care se ocupa de promovarea profesiei militare si recrutarea candidatilor ...

- Pompierii se vor antrena in doua containere speciale care simuleaza incendii violente. Ei vor vedea cums e manifesta focul si care este cea mai buna metoda de interventie. Antrenamentul va fi extrem de util pentru interventiile reale.

- Munca in slujba cetateanului poate fi foarte stresanta uneori, atat de stresanta incat primarul unei comune din Bistrita-Nasaud si-a dat un spor special. Este vorba despre sporul pentru conditii vatamatoare, pe care edilul l-a incasat in 2016.

- Filmul ”The Shape Of Water”, nominalizat la Premiile Oscar 2018. Filmul ”The Shape of Water” (”Forma Apei”), nominalizat la Premiile Oscar 2018 la categoria Cel mai bun film, regizat de Guillermo del Toro, este o poveste fantastica, cu acțiunea in timpul Razboiului Rece din America in jurul anului anului…

- Un accident cumplit s-a produs in Teleorman, in aceasta seara, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si s-a izbit mortal de un copac de pe marginea drumului. Alaturi de el se mai afla un alt baiat. Amandoi au murit.

- Mihai Bendeac, sarbatorit de colegii jurați și de mama sa, la audițiile ”iUmor”. Filmarile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie. Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere…

- Sfantul Sinod a stabilit de asemenea ca filmarile in lacasurile de cult vor fi realizate doar cu acordul Centrelor eparhiale si "numai in cazurile in care se doreste evidentierea patrimoniului liturgic si arhitectural-istoric al respectivelor biserici". La fel, transmiterea in direct pe internet…

- Auditiile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar Delia, Mihai Bendeac si Cheloo gasesc noi metode de a se relaxa in pauze. Cei trei jurati revin la pupitrul "iUmor" in fiecare duminica, incepand cu data de 25 februarie, de la ora 21.00, la Antena 1.

- Elevii si profesorii din doua scoli din judetul Iasi nu merg la scoala joi, activitatea didactica fiind suspendata dupa ce drumurile au fost blocate de zapada. ‘Astazi, 15 februarie, activitatea este suspendata in Scoala Gimnaziala Strunga, unde invata 417 elevi si Soala Gimnaziala Ursoaia (structura…

- Se circula in conditii de iarna in judetul Constanta. Mai multe accidente au avut loc in cursul zilei de astazi din cauza drumurilor acoperite de zapada. Din fericire, persoanele implicate in evenimentele rutiere de azi sunt tefere.Potrivit meteorologilor, codul galben de ninsori viscolite si vant puternic…

- Strainii care solicita drept de sedere permanenta in Romania vor trebui ca, pe langa alte conditii, sa o indeplineasca si pe aceea de a nu reprezenta un pericol pentru securitatea nationala si de a nu fi savarsit pe teritoriul Romaniei infractiuni pentru care sa fi primit o pedeapsa cu inchisoarea mai…

- In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112 și a sesizat ca o persoana este decedata, intr-un imobil de pe strada Infrațirii din municipiul Brașov. Imediat la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, care au inceput cercetarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului…

- Noua români sechestrati în Anglia au fost eliberati de politie. Dormeau toti într-o camera, în care erau tinuti încuiati, acolo fiind gasiti de fortele de ordine, lânga Devon.

- Dupa ce și-a dus echipa pe Tranfagarașan, unde s-a filmat și la minus 20 de grade Celsius, actorul Mihai Bendeac a fost la filmari in Ploiești! Ce a filmat Bendeac in pubul lui Doroftei din Ploiești. Bendeac a decis ca un episod din serialul de umor “Baieți de oraș” sa fie filmat in municipiul Ploiești.…

- Pauza la Melbourne! Meciul dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki a fost intrerupt pentru 10 minute din cauza caldurii. La ora partidei, temperatura este de 32 de grade Celsius, insa nivelul umiditații este extrem de mare. The heat rule has come into effect, which means both players will…

- Taxa de promovare turistica instituita, incepand din acest an, de administrația din Alba Iulia incepe sa indeparteze turiștii. O spune proprietarul unui hotel din municipiu care reusit sa negocieze mai multe contracte cu agentii si companii importante pentru a reloca grupuri de turisti in municipiu,…

- Mai multe animale au fost gasite înghețate în Kazahstan din cauza temperaturilor extrem de scazute. Meteorologii au anunțat temperaturi de -56 de grade. În fotografiile postate pe internet se poate observa cum un câine a murit înghețat în timp ce alerga…

- Robert Negoița, despre protestul de sambata: „Cați au protestat acum doua seri? 100.000? Ok! 20 de milioane nu au fost de acord”, a comentat, luni, la sediul PSD, primarul Sectorului 3, el precizand ca cei care au ieșit in strada trebuie sa se autorizeze, daca iși doresc o țara normala. ”Cați au protestat…

- Polițiștii locali au acționat in zona Mehala – Grigore Alexandrescu, unde existau sesizari ca persoane fara adapost și-au improvizat locuințe pe terenurile virane de aici, fara acordul proprietarilor. Astfel, in urma verificarilor au fost depistate 17 persoane, dintre care 10 copii, care locuiau in…

- Vești bune pentru locuitorii de pe Calea Martirilor și Gheorghe Lazar din Timișoara. Dupa ce inca de la sfarșitul anului 2017 primarul Nicolae Robu promitea ca va cere Societații Drumuri Municipale sa ridice mașinile parcate pe strazile amintite mai sus, acum, Robu a anunțat ca va cere comisiei de circulație…

- Secretarul de stat Raed Arafat a transmis joi prefectilor din judetele afectate de fenomenele meteorologice extreme sa apeleze preponderent pe timpul zilei la bazele aeriene ale MAI pentru interventie daca sunt cazuri la distanta sau în zone greu accesibile, precizând ca la Iasi exista deja…

- Inspectoratul National de Patrulare informeaza ca la aceasta ora in nordul si in centrul țarii cad precipitații sub forma de lapovița și ninsoare ambudenta, iar vizibilitatea este redusa și se circula cu greutate. La moment, pe trasee echipajele #INP insoțesc auto specialele care activeaza pentru prelucrarea…

- Echipa de filmare a comediei "Baieti de oras" filmeaza, la aceasta ora, in Ploiesti, la intersectia strazilor Hasdeu cu 13 Decembrie. Prezent este si actorul Mihai Bendeac. La fata locului se afla o echipa tehnica si recuzita: o masina urcata pe platforma. Bulevardul Castanilor va fi…

- Vreme rea in Arges. Conform meteorologilor, din aceasta seara cu incepere de la ora 18:00 si pana maine seara la ora 20:00 o parte din Romania va fi expusa unor fenomene meteo extreme. Astfel, incepand cu aceasta seara in respectivele zone ale tarii va fi vant puternic, viscol, iar zapada va fi troienita.…

- Transferul contribuțiilor de la angajat la angajator are implicații, așa cum vedem in ultima perioada, și asupra persoanelor cu venituri extra salariale. Regulile de declarare și plata aplicate pana in 2017 inclusiv s-au schimbat destul de substanțial, scoțandu-i pe contribuabili din rutina. Astfel…

- Centrul Infotrafic anunța ca pe tronsonul kilometric 193-212, Medgidia - Murfatlar - Constanta, al autostrazii 2 Bucuresti - Constanta si pe autostrada 4 Ovidiu - Agigea, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, respectiv ninsoare si strat subtire de zapada framantata.

- Irina Loghin nu iși gasește menajera. Artista a postat un mesaj pe contul de socializare in care a marturisit care este motivul pentru care nu a gasit pe cineva care sa o ajute. „Aș vrea sa priviți lucrurile și din punctul meu de vedere. E ușor sa judeci, sa spui ca “este pretențioasa”, ca “nu a gasit…

- Unitatea Administrativ Teritoriala U.A.T. Oras Ovidiu, cu sediul in str. Sanatatii nr. 7, organizeaza concurs de recrutare, in data de 29.01.2018, ora 10.00 proba scrisa, pentru ocuparea unei functii publice de executie vacante ndash; politist local, clasa I, grad professional debutant. Concursul se…

- Iarna mai asteapta pana sa-si intre cu adevarat in drepturi. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul, spune meteorologii. Abia luna februarie va fi o una autentica de iarna, informeaza Romania TV. Citeste si: Dana Grecu, anunt CONTROVERSAT, in direct: 'De astazi sunt…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz pregatește intens lansarea noii generații A-Class , iar testarea diferitelor componente in condiții extreme de clima este un element obligatoriu inainte de a trage linie ți a definitiva caracteristicile modelului de serie. Iata cam ce chinuri a trebuit sa…