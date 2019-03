Mihai Bendeac schimba Antena 1 pe Pro Tv? Mihai Bendeac este deja de mai multa vreme vedeta a postului de televiziune Antena 1. S-ar parea insa ca actorul are cateva nemultumiri la locul de munca, astfel incat a ajuns sa sustina chiar in emisiunea al carui jurat este, „iUmor” (Antena 1), faptul ca i-ar surade o mutare la postul concurent, Pro Tv. Mihai Bendeac sufera de depresie. Ce spune despre religie Totul a pornit cand, aflata la masa juratilor „iUmor”, Delia l-a intrebat pe Bendeac, in gluma, daca a facut vreodata o colonoscopie. Dupa cateva secunde de tacere, Mihai Bendeac i-a raspuns in…