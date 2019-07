Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a avut prima reacție oficiala in cazul crimelor din Caracal, care au șocat toata Romania. Reprezentanții oficiali au transmis un comunicat, in care au lamurit informațiile aparute pana acum.

- Alexandru Cumpanasu a izbucnit in direct la Romania TV, in cazul de la Caracal care a cutremurat intreaga tara. Alexandra, una dintre cele doua fete, era nepoata sa, anunța dcnews.ro.Alexandru Cumpanasu a dezvaluit, in direct la Romania TV, ca una dintre fetele disparute despre care se presupune…

- Norica Nicolae, președintele Consiliului național al ALDE, acuza Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) de "complicitate morala la crima" in cazul fetelor disparute din Caracal. Astfel, Nicolai considera ca cei din conducerea instituției trebuie sa-și dea demisia.Citește și: STS, explicații…

- Apar noi detalii despre ultima victima a presupusului criminal din Caracal. Alexandra, fata care disparut in urma cu o zi de acasa, dupa ce a fost luata la ocazie, iar trupul sau neinsuflețit gasit in casa lui Gheorghe Dinca, este nepoata unei vedete din Romania.

- Alexandra, fata de 15 ani, disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorge Dinca, de 57 de ani, a apucat sa sune la 112, spunand ca este intr-o casa aproape pararsita. Serviciul Roman de Telecomunicatii a furnizat primele date legate de fata de 15 ani…

- Detalii revoltatoare ies la iveala in cazul celor doua adolescente care au disparut de acasa, dupa ce au fost luate la ocazie de un mecanic auto. Mai exact, Alexandra, una dintre fete a apucat sa sune la timp la 112 pentru a cere ajutor, insa STS a furnizat o arie in Munții Apuseni și alte trei locații…

- La ora transmiterii acestei știri au loc percheziții in Caracal in cazul fetelor disparute. Un barbat de 65 de ani este principalul suspect. El le-ar fi luat pe cele doua fete la ocazie.Politistii, sustin surse din ancheta, ar fi gasit ramasite ale celor doua adolescente, in casa unui mecanic…

