- Calin Rus, in varsta de 21 de ani, student la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, și-a pus capat zilelor, folosind un cuțit. Baiatul a fost gasit fara suflare in locuința sa din Santana. Cu doua saptamani inainte sa-și puna capat zilelor, tanarul a distribuit pe Facebook o fotografie cu cateva ștreanguri,…

- "Mi-e mila de credincioșii ortodocși. Parerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate cretina, absurda, veșnic imbufnata, oricand gata sa pedepseasca, sa dea boli cui rade de ea, sa blesteme generații intregi pentru o „greșeala" a cuiva... Așa dobitoc?!", a scris actorul intr-un mesaj pe…

- Facebook, Snapchat si Instagram pot sa nu fie benefice pentru bunastarea ta personala. Primul studiu care examineaza utilizarea mai multor platforme sociale arata ca exista o legatura cauzala intre timpul petrecut in aceste medii sociale si cresterea depresiei si singuratatii.

- Tragedia a avut loc luni dimineața, in orașul-port Valparaiso din Chile, unde romanul lucra de o saptamana. Andrei Madalin Circhea, un tanar din localitatea Tortomanu din Constanța, lucra ca inginer electronist pe vasul de croaziera Le Boreal, care navigheaza sub pavilion francez. Tanarul s-a prabusit…

- O romanca in varsta de 23 de ani a fost gasita moarta in camera in care locuia, in localitatea Padova. Camera era pusa la dispoziție de o asociație care ajuta persoanele dependente de droguri. Vezi galeria foto + 2 + 2 Roxana Chelea a acceptat ajutorul oferit de asociația Albignasego, primind o camera…