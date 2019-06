Stiri pe aceeasi tema

- Delia a lansat saptamana aceasta clipul celei mai noi piese, „Vreau la țara”, videoclip filmat in mediul rural, in care artista apare in port tradițional și plimbandu-se cu roaba. Unul dintre roluri este interpretat de buzoianul Vlad Dragulin, cel alaturi de care Delia a mai lucrat și la clipul piesei…

- Delia surprinde din nou in videoclipul celei mai recente piese. Fanii vedetei au șansa sa o vada intr-o ipostaza rara. Artista a fost vazuta in mașina, pe bicicleta și chiar pe trotineta. Filmarile pentru noul ei clip, „Vreau la țara”, au surprins-o insa intr-un „bolid” atipic, cu o singura roata: o…

- Mihai Bendeac si Delia sunt foarte buni prieteni de ani buni, dar acesta nu mai este niciun secret pentru nimeni. Pentru ca cei doi isi permit tot felul de glume unul cu altul, Mihai Bendeac a profitat de situatie si a luat-o la misto, dar in stilul sau caracteristic pe buna lui prietena.

- Mihai Bendeac marturisește ca are o slabiciune aparte pentru una dintre colegele sale din lumea artistica. "Ea este una dintre cele mai puternice fantezii in lumea noastra, a actorilor! Este considerata aceasta superbitate absoluta! E frumoasa și e mișto ea, așa! Cred ca ea este foarte aproape de…