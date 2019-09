Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00:00, in localitatea Aiudul de Sus. Focul a cuprins acoperișul unei case. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine in localitatea Aiudul de Sus cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru stingerea unui…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva minute, pe terasa hotelului Laguna, din Mangalia.Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea Constanta, spune ca se intervine cu doua autospeciale de stingere.Focul, de la terasa, s a extins si la restaurant.Pana in momentul de fata aproximativ 30 de persoane…

- Un incendiu violent pornit de la niste baloti de paie dar care a cuprins mai multe anexe gospodaresti si fatada unei locuinte, manifestindu-se pe o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati, a izbucnit joi, 29 august, in satul Borlesti. “Incendiu baloti de paie in sat Borlesti, dupa podul de la…

- Incendiu a fost anunțat in dispeceratul ISU Banat joi dimineața in jurul orei 9. Pompierii militari au trimis la fața locului 10 subofițeri, doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, dar și voluntarii de la SVSU Moravița. Focul a cuprins inițial acoperișul casei pe o suprafața…

- NEATENTIE… Un copil lasat nesupravegheat era cat pe ce sa dea foc unei case din localitatea Banca. Baiețelul, in varsta de 5 ani, s-a jucat cu o bricheta și din neatenție a aprins cateva furaje. Focul s-a propagat la un depozit de lemne și la un adapost de animale și doar intervenția prompta a pompierilor…

- Incendiu puternic în Pitești, duminica, la un fost restaurant abandonat, aflat pe malul Argeșului. Focul a cuprins o suprafața de câteva sute de metri patrați, iar coloanele de fum au fost viziibile de la câtiva kilometri.

- Alte 27 de persoane, dintre care un pompier, au fost de asemenea ranite usor, intoxicate cu fum. Focul a izbucnit intr-o cladire de sase etaje in care se afla un restaurant, un hammam si mai multe apartamente, a precizat un purtator de cuvant al pompierilor din Paris. Doua sute de pompieri au fost…