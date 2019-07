Mihai Bendeac a răbufnit în cazul crimei de la Caracal. „Mi-e rușine și scârbă” Mihai Bendeac a postat un mesaj pe contul de socializare, in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul este revoltat de cele intamplate și de felul in care a acționat poliția in aceasta situație cutremuratoare. „Adevarații criminali sunt alții! Cum ai dormit, tu, ala care ai raspuns pe 112 și ai vorbit la telefon 20 de minute cu fata aia care ți-a spus disperata ca e rapita? DOUA ZILE!!! Cum dormiți voi, judecatorul care a emis mandat incepand abia cu 6 dimineața sau aia care ați așteptat mandate sa intrați la adresa indicata in final de un STS inutil, se pare?… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

