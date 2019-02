Stiri pe aceeasi tema

- Revederea juraților in noul sezon iUmor, care va avea premiera maine, de la 20:00, la Antena 1, a venit cu o veste care i-a lasat pe mulți fara cuvinte. In timp ce se puneau la punct cu noutațile din viața fiecaruia, Mihai Bendeac și-a anunțat colegii ca, de curand, a aflat ca va avea un copil. Vestea…

- Sezon nou iUmor 2019. Un nou sezon iUmor vine cu o mulțime de surprize. Delia Matache, Cheloo și Mihai Bendeac, impreuna cu Șerban Copoț și Dan Badea dezvaluie, in sezonul 6 iUmor care sunt mancarurile preferate.

- Pe 16 februarie, Mihai Bendeac implinește 36 de ani, insa pentru el, ca și in anii precedenți, va fi o zi ca oricare alta, pentru ca... nu-i place sa fie sarbatorit! Actorul nu sufla in lumanarile de pe tort și nici nu-și pune dorințe, fiind de parere ca trebuie sa munceasca pentru a obține tot ce vrea.…

- Putini isi mai aduc aminte ca Mihai Bendeac, juratul de la iUmor, s-a iubit cu Sore. Cei doi au trait o poveste de dragoste intensa, dar scurta. Doar cateva luni a durat relatia celor doi, dupa care s-au despartit brusc, din cauza unui motiv surprinzator. La acea vreme, Sore facea inca parte din trupa…

- In ultimele luni, tot mai multe vedete sunt date afara de la postul Antena 1 sau Kanal D Romania. De data aceasta, Vlad Grigorescu a fost concediat de Antena 1. Dupa ce Alex Velea a plecat de la Acces Direct si Mirela Boureanu Vaida s-a trezit fara contractul reinnoit, acum pleaca un nou angajat. Vlad…

- Andrei Cojocaru a caștigat IUmor in 2017 și a reușit sa plece acasa cu suma de 20.000 de euro dupa ce i-a luat la mișto pe Cheloo, Delia și Mihai Bendeac, jurații de la Antena 1. Andrei Cojocaru a investit banii intr-un studio. "Sunt in procesul de a ma face om. In momentul in care primești bani e bine…