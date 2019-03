Stiri pe aceeasi tema

- Pare incredibil, dar este cat se poate de adevarat. O tanara a dat naștere unui copil in timp ce se afla la o petrecere. Dupa ce a adus copilul pe lume intr-un lighean gasit in baia in care avea loc beția, femeia și-a aruncat copilul la tomberon și a continuat sa consume bauturi alcoolice

- O femeie in varsta de 49 de ani din Romania, care era cautata de aproape cinci ani de polițiștii italieni, pentru ca are de executat o pedeapsa de 8 ani, a fost descoperita intamplator și arestata pe loc. Femeia se intorcea din Romania cu un autocar și a fost descoperita de lucratorii de la punctul…

- Romanul are mult noroc la cerșit in Italia, insa exista o soluție mult mai buna și mai demna de a face un profit legal, mult mai mare! Poate ați auzit sau nu de Mihai, romanul care traiește de mulți ani in Italia.Recent a aparut intr-o știre din care rezulta ca acesta caștiga in Trieste 1.800 euro (mai…

- „Acum locul arata decent. Semnalul e clar: toleranta zero! Eu vreau ca orasul sa fie curat", a conchis politicianul, potrivit Today.it. Polidori a mai fost acum cativa ani in centrul unui scandal privind declaratii antisemite, fiind si amendat atunci. Postarea sa a starnit rapid controverse, iar oamenii…

- Scandalul romanului fara adapost din Italia caruia viceprimarul i-a aruncat paturile la gunoi ia amploare. Viceprimarul orașului Trieste, cel care l-a lasat fara plapuma, paturile și gecile ponosite cu care se invelea noaptea, a dezvaluit ca barbatul caștiga din cerșit peste 1.500 de euro pe luna, mai…

- Un viceprimar de dreapta din orasul italian Trieste a declansat furie dupa ce s-a laudat pe contul sau de Facebook ca a aruncat hainele si paturile unui roman fara adapost in cosul de gunoi.

- Romanul caruia viceprimarul orașului Trieste i-a aruncat la gunoi paturile, gecile și o plapuma, poarta numele de Mihai și a ajuns in Trieste pe 12 octombrie 2018, dupa ce a petrecut mai mulți ani in alte orașe italiene. El dormea sub cerul liber la Trieste, iar gestul viceprimarului Paolo Polidori…

- Viceprimarul orașului Trieste, Paolo Polidori, a starnit controverse, dupa ce a aruncat la gunoi paturile și hainele unui roman fara adapost. Pentru ca a facut asta cu mainile goale, politicianul a marturisit ca a mers apoi sa se spele pe maini. In schimb, localnicii și-au cerut scuze pentru gestul…