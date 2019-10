Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al PSD Victor Ponta sustine ca Darius Valcov este in continuare consilier al premierului Viorica Dancila, chiar daca "probabil nu mai are functia oficiala". Ponta afirma ca Valcov se ocurpa in continuare "de probleme de finante ale tarii".

- Andrei Nastase va fi obligat sa-și suspende activitatea din funcția de ministru al Afacerilor Interne in cel mult trei zile dupa ce va fi inregistrat in calitate de candidat pentru funcția de primar al municipiului Chișinau.

- Dana Girbovan și-a dat demisia de la Curtea de Apel Cluj pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției. Demisia a fost acceptata de judecatorii de la CSM și inaintata președintelui Klaus Iohannis.”Azi, 26 august 2019, la ora 9.00, am inregistrat la Sectia pentru judecatori a CSM solicitarea de a se…

- FCSB a anunțat de-abia astazi numirea oficiala a lui Narcis Raducan (44 de ani) in funcția de director sportiv. Deși Narcis și-a inceput activitatea in urma cu o saptamana la vicecampioana Romaniei, clubul finanțat de Gigi Becali l-a prezentat pe site-ul oficial in aceasta dimineața. COMUNICAT OFICIAL…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca ”ne facem de ras” cu nominalizarea Rovanei Plumb si a lui Dan Nica pentru a ocupa functia de comisar european din partea Romaniei. ”Astfel de propuneri nu au sansa sa treaca de Parlamentul European”, a spus Orban, conform News.ro.Ludovic Orban…

- CSP ii va prezenta vineri șefului statului candidatura pentru funcția de procuror general interimar și va iniția concursul pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general. Iata care sunt primele dosare de care se va ocupa.

- Prima femeie ocupa functia de presedinte al Comisiei Europene. Chiar daca la limita, Ursula von der Leyen a primit votul favorabil al Parlamentului European pentru numirea in functia de presedinte al Comisiei Europene, ceea ce ar putea, conform unui comentator, sa deschida ”Era Femeilor in lume”. Ursula…

- Consiliul Superior al Magistraturii s-a intalnit astazi intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi a ședinței de astazi sunt 10 subiecte. Astazi se va examina subiectul cu privire la desfașurarea concursului pentru suplinirea a șase functii vacante de judecator la Curtea Suprema de Justiție și doua funcții…