Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, cere revocarea șefului ANAF, Ionuț Mișa. In aceste sens, ministrul Teodorovici i-a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila, inca din 28 decembrie, in care iși exprima nemulțumirea fața de activitatea lui Ionuț Mișa și cere schimbarea acestuia…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, susține ca se dorește in continuare revocarea lui Paul Stanescu, menționand ca acesta a refuzat sa isi dea demisia."Este normal ca vrem schimbarea, daca am semnat revocarea (n,r, a lui Paul Stanescu), e un fapt incheiat s-a dat vot in CEx, sa privim spre…