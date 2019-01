Mihaela Triculescu, noul şef al ANAF, şi-a publicat CV-ul Documente atasate: CV sefa ANAF Mihaela Triculescu are 43 de ani si a absolvit, in anul 1998 Facultatea de Stiinte Economice de la Universitatea din Craiova. Si-a incheiat studiile de licenta cu o lucrare despre „Economie si Gestiunea Productiei Agroalimentare”. In perioada 2006 -2008 a facut, la aceeasi facultate, un master in „Analiza diagnostic si evaluarea afacerilor”. Triculescu are si certificat de formare pedagogica, luat in 2014 de la aceeasi facultate, precum si Acreditare CNFPA/ ANC – Certificat manager de proiect si Acreditare CNFPA/ ANC – Certificat formator, ambele din 2013.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Rezultate Loto 6 din 49 Rezultate Loto 5 din 40 Rezultate Joker LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 ianuarie 2019: Loto 6/49: 35, 15, 26, 17, 46, 21 Joker: 3/ 11, 33, 10, 6, 12 Loto 5 din 40: 31, 11, 13, 1, 19, 8 Noroc: 0, 2, 9, 2, 4, 4, 1 Super…

- Jurnaliștii publicației Recorder.ro au descoperit detalii mai puțin știute din trecutul profesional al Mihaelei Triculescu, noua șefa ANAF. Mihaela Triculescu (42 de ani) a fost numita la conducerea ANAF, una din instituțiile-cheie din Romania, dupa demiterea lui Ionuț Mișa, la cererea lui Eugen Teodorovici.…

- Lichidatorul judiciar Mihaela Triculescu a fost numita in funcția de președinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa ce premierul Viorica Dancula l-a demis pe Ionuț Mișa la propunerea ministrului Eugen Teodorovici. Dancila a semnat joi decizia de numire a noului șef ANAF, a anunțat Guvernul.…

- Dinamo a castigat la scor de neprezentare meciul de pe teren propriu cu cei de la U Craiova, 3-0, si se apropie la sase puncte de locurile de play-off. Atacantul adus de Mircea Rednic in Stefan cel Mare, Mattia Montini, a marcat toate golurile acestei partide.

- Producatorul auto american Ford a avertizat joi ca lipsa unui acord privind Brexitul ar fi "o catastrofa" iar intelegerea la care s-a ajuns intre Londra si Bruxelles trebuie aprobata, transmite Reuters."Lipsa unui acord privind Brexitul ar fi o catastrofa. Este important sa vedem ratificat…

- Stadionul de atletism din Craiova, care trebuia construit inca din 2016 langa arena „Ion Oblemenco“, se dovedeste o investitie costisitoare pentru bugetul local, in urma reproiectarii pentru conversia de la categoria V la categoria III IAAF (omologat de Federația Internaționala ...

- Sa fii pacient in Romania a devenit in ultimii ani un act de extrem curaj. De acest lucru m am convins saptamana trecuta, dupa ce am analizat doua cazuri extrem de mediatizate. Unul dintre acestea este cel al actorului Florin Busuioc, care a suferit un infarct in timpul unui spectacol sustinut la Craiova.…

- Dupa ședința PSD, Liviu Dragnea a vorbit despre dezvaluirile RISE Project despre valiza descoperita in Teleorman. Deloc surprinzator, șeful PSD nu știe nimic. Pe 3 noiembrie, publicația RISE Project a prezentat, pe larg, documente pe care le-a obținut. Intr-o valiza descoperita in curtea unui localnic…