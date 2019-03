Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, va deschide lista pentru alegerile europarlamentare a partidului Pro Romania, a anuntat luni, la Fagaras, liderul formatiunii, Victor Ponta. Fostul premier a afirmat ca experienta pe care Corina Cretu a dobandit-o in Parlamentul Romaniei, dar…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a condus delegatia Romaniei la cea de-a 22-a Reuniune ministeriala Uniunea Europeana - Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est (UE-ASEAN), care s-a desfasurat la Bruxelles, la 21 ianuarie 2019. Reuniunea ministeriala a avut ca tema principala de dezbatere…

- "Eu cred ca raspunde (blocarea fondurilor europene pentru tarile care nu respecta statul de drept - n.r.) acestui principiu pe care-l avem foarte clar in Comisia Europeana si in Uniunea Europeana: toleranta zero fata de frauda. Pe de alta parte, implementarea cu succes a tuturor proiectelor, dar…

- Interviu cu ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba.Foto: Agerpres. AUDIO: Interviu cu ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba. RADOR ( 8 ianuarie) Realizator: Amalia…

- Ministrul pentru afaceri europene, George Ciamba, la "Apel matinal" Rubrica: Apel matinal Realizator: Catalin Cârnu - De la 1 ianuarie, Europa a preluat presedintia rotativa a Consiliului UE pe care o va detine pâna în data de 30 iunie. Este pentru prima oara…

- România exercita, începând de astazi, primul sau mandat la Presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, pe fundalul unei agende europene marcate de evolutii politice si dosare cu un impact decisiv asupra viitorului Uniunii, dar si în conditiile unui climat politic…

- In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, Romania va exercita primul sau mandat la Președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene, pe fundalul unei agende europene marcate de evoluții politice și dosare cu un impact decisiv asupra viitorului Uniunii. Procesul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea…

- Ministrul pentru afaceri europene din Ungaria, Szabolcs Takacs, acuza institutiile comunitare, intr-un interviu pentru Digi24, ca terorizeaza statele membre care au opinii diferite fata de Bruxelles si ca au inceput o vanatoare de vrajitoare la adresa unor state membre, intelegandu-si gresit menirea.…