Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza lunga in care a stat departe de camerele de luat vederi si s-a ocupat de proiecte personale, Mihaela Tatu revine pe micul ecran. Admiratorii o vor putea vedea de marți, 13 februarie, de la or 20:00, in emisiunea „Ferma vedetelor".

- Dupa ani de absenta de pe micul ecran, prezentatoarea se intoarce pe sticla, intr-u proiect marca Pro TV, trust din care vedeta a facut parte in trecut pe cand modera emisiunea „De 3 X femeie“. Din 13 februarie, de la ora 20:00, reality-show-ul „Ferma vedetelor“ va da startul unei competitii aprige…

- S-a retras din lumina reflectoarelor in urma cu multi ani, dar acum revine in forta! Mihaela Tatu a batut palma cu postul tv care a descoperit-o si care i-a propulsat cariera. Ea va fi parte din echipa "Ferma vedetelor", care debuteaza pe Pro TV, marti, 13 februarie, de la ora 20:00.

- Chef Patrizia Paglieri a cedat nervos la “Ferma vedetelor”. Celebrul chef de origine italiana care s-a stabilit la noi in urma cu mai bine de 20 de ani ne-a povestit ce a presupus munca intr-o ferma parasita. Peste doar cateva zile, marți, 13 februarie, se da startul unui nou sezon din “Ferma vedetelor”,…

- Dupa ani de absenta de pe micul ecran, prezentatoarea se intoarce pe sticla, intr-u proiect marca Pro TV, trust din care vedeta a facut parte in trecut pe cand modera emisiunea „De 3 X femeie“.

- S-a retras din lumina reflectoarelor in urma cu multi ani, dar acum revine in forta! Mihaela Tatu a batut palma cu postul tv care a descoperit-o si care i-a propulsat cariera. Ea va fi parte din echipa Ferma vedetelor, care debuteaza pe Pro TV, marti, 13 februarie, de la ora 20.00.

- Mihaela Tatu, care s-a retras de mulți ani de la TV, va aparea din nou pe micile ecrane. Ea va face parte din show-ul „Ferma vedetelor”, de la Pro TV. Din 13 februarie, de la ora 20:00, show-ul „Ferma vedetelor”, va da startul unei competiții aprige pentru 6 perechi de vedete ce vor intra in cursa pentru…

- Din 13 februarie, de la ora 20:00, cel mai tare reality-show, Ferma vedetelor, va da startul unei competitii aprige pentru 6 perechi de vedete ce vor intra in cursa pentru titlul de Fermierul anului si marele premiu de 50.000 de euro.

- Actrița Rona Hartner a facut dezvaluiri din culisele noului sezon al emisiunii „Ferma vedetelor”, care va fi difuzat in curand la Pro TV. Rona Hartner, care are o relație speciala cu fiica ei , este una dintre concurentele de la show-ul de televiziune „Ferma vedetelor”. In noul sezon al emisiunii „Ferma…

- Patrizia Paglieri, cunoscutul Chef, participa la „Ferma vedetelor“ alaturi de fiul ei, Francesco, impreuna cu alte cinci perechi de vedete puse in situația de a se descurca intr-o ferma din mijlocul Munților Fagaraș. Cum s-a pregatit Patrizia Paglieri pentru aceasta experiența, ne povestește in cele…

- Ferma vedetelor da start aventurii pentru cele 6 perechi de celebritați, din 13 februarie, numai la PRO TV. Calatoria spre ferma din mijlocul munților Fagaraș este una anevoioasa pentru cei 12 concurenți, dar plina de daruri, oameni buni, umor, cantec și voie buna. De marți pana joi, Ferma vedetelor…

- Cand incepe „Ferma vedetelor” și „Romanii au talent”. Sezonul 8 Romanii au talent incepe pe 16 februarie! In fiecare vineri seara, de la 20:30, telespectatorii vor urmari show-ul suprem și vor avea parte de magia talentului, care le va aduce bucurie, emoție și foarte multa distracție. Bucuros ca așteptarea…

- Reality show-ul „Ferma vedetelor“, prezentat de Monica Barladeanu si Nea Rata, da start aventurii pentru cele sase perechi de celebritati care se vor lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro.

- Mutare spectaculoasa pe piața televiziunii din Romania. Jurnalista Sorina Matei revine cu „Actualitatea Romaneasca”, o emisiune ce va prezenta o alta viziune asupra situației in care se afla astazi Romania.Sub motto-ul „Vezi dincolo de ceea ce ți se spune!”, „Actualitatea Romaneasca” va trata…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ce i s-a intamplat inainte de a veni vineri la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu, care a fost criticata dur de mama adoptiva a Gabrielei Cristea , este moderatoarea emisiunii „Te vreau langa mine”, de la postul de televiziune Kanal D. La show-ul respectiv,…

- PRO TV a anunțat cine sunt concurenții de la Ferma vedetelor 2018, potrivit Pagina de Media . Pe lista vedetelor care vor fi vazute in al treilea sezon al emisiunii sunt și cateva apariții surpriza. Ferma vedetelor revine la PRO TV dupa un an de pauza. Emisiunea va avea o noua prezentatoare, in persoana…

- Andrei si Gratiela Duban sunt singurul cuplu, sot si sotie, care va renunta la viata lor privata de familie pentru a trece prin experienta Ferma vedetelor! Conditiile de viata ca acum 100 de ani, in care vor trebui sa traiasca alaturi de inca 10 oameni, nu ii sperie pe cei doi actori.

- Pro TV se pregateste pentru lansarea celui de-al treilea sezon al emisiunii „Ferma vedetelor“, prezentata de Monica Barladeanu, si a anuntat cea de-a sasea care intra in competitie pentru premiul de 50.000 de euro.

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. Vedeta i-a amenințat cu procesul! Ce i-au promis sefii de la Kanal D. Potrivit cancan.ro, Surse din apropierea vedetei au dezvaluit ca intalnirea dintre Gabriela Cristea…

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ce s-a intamplat dincolo de usile inchise si cum a reusit Gabriela sa smulga promisiunea unei emisiuni pentru ea si Tavi.…

- Monica Barladeanu si Nea Rata sunt pregatiti sa faca fata avalanselor de glume pe care le vor face Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu la Ferma vedetelor! Cei doi prieteni au acceptat provocarea de a renunta la confortul de acasa si la tehnologie pentru experienta unica de a trai timp de trei luni in…

- Patrizia Paglieri și fiul ei, Francesco, student la ASE, au acceptat provocarea de a participa la reality-show ul „Ferma vedetelor“ de la Pro TV. 12 celebritați vor fi nevoite sa faca fața traiului de țara, cu tot ce implica acesta, in timp ce nervii le sunt testați in fiecare minut cu diverse probe…

- Ferma vedetelor se pregateste pentru lansarea celui de-al treilea sezon ce se anunta a fi unul plin de neprevazut, intens si cu legaturi puternice ce trec dincolo de bariera ecranului. Daca pana acum s-a vorbit de prietenii stranse, acum familia vine pe primul loc. Patrizia Paglieri si fiul ei, Francesco,…

- Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, a primit patru Globuri de Aur, iar serialul HBO "Big Little Lies" a dominat categoriile dedicate televiziunii, cu patru trofee din sase nominalizari. Lista castigatorilor premiilor Globurile de Aur 2018: CINEMA: Cel mai bun film…

- Cine sunt castigatorii Globurilor de Aur 2018 A 75-a editie a galei Globurilor de Aur a fost organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA). LISTA COMPLET[ A C\;TIG[TORILOR PREMIILOR GLOBURILE…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, OPINIA prezinta, in editia sa electronica, un ciclu de emisiuni sub titlul „UN VEAC DE LA MAREA UNIRE”, care isi propune sa aduca in atentia publicului personalitatile, momentele si simbolurile care au stat la temelia realizarii Marii Uniri…

- Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu sunt cel de-al treilea cuplu care a acceptat provocarea Ferma vedetelor si a renuntat la o viata plina de confort pentru a trai in conditii ca acum 100 de ani. Cei doi nu se sperie de munca, sunt pregatiti sa faca fata sarcinilor date de Nea Rata si sa puna pe picioare…

- Europarlamentarul clujean Daniel Buda: "Fermierii trebuie sa fie sprijiniți atunci cand vor sa faca performanța" Europarlamentarul clujean Danile Buda a vizitat in aceste zile o ferma de vaci de carne si a discutat cu fermierii despre problemele cu care acestia se confrunta "Mi s-a adus la cunoștința…

- Ferma vedetelor pregateste un nou sezon plin de incercari grele pentru 6 cupluri de vedete ce au renuntat la viata lor de zi cu zi, la confort, la tehnologie, la viata in lumea moderna pentru o intoarcere in timp si conditii de viata ca acum 100 de ani. Diana Dumitrescu si Majda Aboulumosha sunt prietene…

- Cel de-al treilea sezon Ferma vedetelor vine cu o schimbare de format: se concureaza in echipe. Pro TV a anuntat prima echipa de concurenti ai celui de-al treilea sezon. Este vorba de Rona Hartner si Daniel Iordachioaie.

- Rona Hartner și Daniel Iordachioaie, primul cuplu de la Ferma vedetelor. Cel de-al treilea sezon Ferma vedetelor va duce 6 cupluri de vedete , in creierii munților, in mijlocul unui peisaj de poveste ce le va deveni casa pentru 3 luni. Rona Hartner și Daniel Iordachioaie formeaza primul cuplul care…

- O jurnalista din Alba a primit, miercuri, titlul de ”#EROINAZILEI” la o emisiune a postului de televiziune Antena 3, pentru ca promoveaza obiective și lucruri frumoase din județ. Andreea Bogdan, originara din Sibiu, lucreaza pentru site-ul județean ab.ro și la Radio Romania Actualitați. In trecut, ea…

- Ferma vedetelor se pregateste pentru cel de-al treilea sezon, care va aduce in fata telespectatorilor o serie de schimbari! Anul acesta cuplu este cuvantul cheie pentru ferma deoarece, de data aceasta, vedetele vor intra in aceasta provocare alaturi de oameni dragi.

- Liviu Varciu s-a razbunat pe Nea Marin. Spaima vedetelor, așa cum este cunoscut nea Marin, iși gasește nașul pana la urma, in cadrul show-ului ”Poftiți in vacanța”, difuzat luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1. Cel care se razbuna pentru prima data pe nea Marin este nimeni altul decat Liviu…

- Monica Barladeanu a acceptat provocarea si va deveni prezentatoarea noului sezon din Ferma Vedetelor, unde mai multe vedete sunt supuse unor provocari. Monica Barladeanu va fi prezentatoarea sezonului alaturi de Nea Rata si s-a declarat entuziasmata cu privire la aceasta experienta noua de…

- Ferma vedetelor este un format extrem de complex ce presuspune abilitati de adaptare extreme pentru vedetele ce au acceptat provocarea. In cele doua sezoane difuzate pana acum, concurentii au trecut prin provocari inedite ce au trecut dincolo de traiul in conditii ca acum 100 de ani. Cel mai important…

- Mirela Vaida a trait momente neplacute inainte sa inceapa editia de astazi a emisiunii "Acces Direct". Totul s-a intamplat in timp ce era la volanul masinii personale, in trafic. Imaginea pe care a urcat-o pe internet a fost insotita si de un mesaj.

- Monica Barladeanu a pus pauza carierei sale cinematografice din Los Angeles pentru a se reantoarce in Romania unde va prezenta, alaturi de Nea Rața, noul sezon al emisiunii Ferma Vedetelor. Monica Barladeanu este un om de televiziune complet, care a avut parte de roluri in seriale și filme de maxim…

- Ferma vedetelor se pregateste pentru un nou sezon plin de aventuri, cu 12 vedete care sunt pregatite (...sau nu!) sa ia cu asalt viata la ferma! Noul sezon aduce multe surprize pentru telespectatori si multe provocari pentru concurenti, iar lupta pentru titlul de Fermierul anului va fi mai apriga ca…

- Monica Barladeanu a acceptat provocarea Pro TV de a fi prezentatoarea noului sezon Ferma vedetelor și este mai pregatita ca niciodata sa se intoarca pe plaiurile mioritice și sa dea startul noilor provocari pentru 12 vedete ce vor face fața condițiilor de la...

- Madalin Ionescu și-a aniversat fiul. Filip, baiatul fostului prezentator de televiziune a implinit 14 ani. Madalin Ionescu și Mihaela, prima sa partenera de viața, au divorțat in primavara lui 2011, dupa 14 ani de mariaj. Cei doi copii ai lor, Ștefania și Filip, au ajuns in grija tatalui. E x-moderatorul…

- Andreea Berecleanu și-a aniversat ziua de nume pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei. Vedeta a explicat, la o emisiune de televiziune, care este cea mai mare dorința a sa. Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , a avut parte de o mulțime…

- Un fermier din comuna Sohatu, județul Calarași, s-a terezit in jurul orei 4,00, cu un incendiu puternic la șura de paie aflata in vecinatatea casei. Trei mașini de pompieri au lucrat pana la ora 10,00 pentru a stinge focul. Valentin Popa, proprietarul fermei incendiate, spune ca in acest caz a fost…

- Dan Negru va prezenta „Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul care premiaza intuiția cu sume importante de bani, la Antena 1. In fiecare ediție, concurenții, oameni obișnuiți, vor trebui sa ghiceasca varsta a șapte persoane pe care nu le-au vazut niciodata, dar și a unor personalitați indragite de…

- Hillerin sustine ca Duda tine fraiele afacerilor Casei Regale. „Cu ani in urma, cand Regele era inca in putere, o echipa de televiziune s-a deplasat la Savarsin, pentru a filma cum petrec sarbatorile de iarna cei din familia regala. Chiar daca asta nu s-a vazut pe post, membrii echipei de televiziune…

- Operatorii de telefonie, internet sau televiziune lanseaza cu ocazia Black Friday diverse oferte promoționale, însa este important ca utilizatorii sa se informeze temeinic înainte de a se decide asupra unei oferte de acest tip.

- In luna septembrie 2017, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, in termeni nominali, fata de luna precedenta a crescut ca serie bruta cu 2,8% si a scazut ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,0%. Au…