Mihaela Tatu, despre cum a trecut peste momentele grele: "10 zile nu am vorbit"

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Laurette a anuntat ca vrea sa-si vanda casa din Bragadiru, in care locuieste cu fetita ei, Serena si cu animalutele de companie de care are grija. Insa, multi s-au intrebat unde se va muta dupa ce va gasi un cumparator? Vedeta a spus totul in platoul emisiunii "Rai Da Buni".

- Ianos Bokor a vorbit despre Ibrahima Tandia, fotbalistul de 27 de ani care s-a facut repede remarcat in Liga 1. A explicat cum a ajuns acesta in Romania și ce a fost adevarat și ce nu in discuțiile cu FCSB. „Soarta l-a adus pe Tandia aici. Tours era pe ultimul loc in Franța. Ni l-a propus domnul Pigulea.…

- Operatorul Telekom a anunțat scumpirea abonamentelor de telefonie fixa și mobila, dar și la serviciile de internet și cablu TV incepand cu data de 15 aprilie, cauza fiind creșterea costurilor, potrivit unui comunicat al companiei. "Prețul pentru fiecare serviciu fix (voce fixa, internet, TV) și pentru…

- Actrița Rona Hartner a vorbit despre momentele extrem de dificile prin care a trecut in ultima perioada de timp. Rona Hartner a ajuns pe mana medicilor in urma cu cateva zile. Artista a fost operata dupa ce medicii i-au descoperit o tumora la colon. Vedeta a explicat, la emisiunea "Rai da' buni", de…

- Deea Maxer a oferit detalii din intimitate la o emisiune de la Kanal D. Artista a explicat cum reușește sa evite ca fiul sau sa intre peste ea și soțul ei in momentele de intimitate. Deea Maxer și partenerul ei de viața, Dinu Maxer, au fost invitați la emisiunea pe care Teo Trandafir o modereaza la…