- In tabelul de mai jos vezi care este greutatea ideala in funcție de varsta și inalțime. In general, exista anumite calcule care te pot ajuta sa stabilesti daca greutatea ta este optima. Unul dintre aceste calcule este indicele de masa corporala (IMC) care se calculeaza imparțind greutatea…

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator ar fi fost gasit mort in baie. Cauzele decesului nu sunt clare in acest moment, insa mai multe echipaje ale poliției Ilfov se afla la locuința acestuia. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel…

- Intuiția și spiritul de observație le-au jucat feste aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, lui Razvan Ștefan Cucu (24 de ani) și Petru Stroe (22 de ani), doi buni prieteni care au concurat in...

- Donald Trump Jr. și soția sa, Vanessa, sunt la un pas de divorț. Cei doi traiesc deja separat, potrivit unor apropiați ai cuplului. Problemele din mariaj ale cuplului ies la iveala la scurt timp dupa ce Vanessa a ajuns la spital, dupa ce a deschis o scrisoare adresata soțului ei , care conținea o pudra…

- Mai multi senatori si deputati de la PSD, PNL, PMP si UDMR au depus o initiativa legislativa la Camera Deputatilor prin care propun acordarea unei indemnizatii pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene."Incepand cu 1 ianuarie 2019, primarii,…

- Celebrul actor rus Oleg Tabakov, cunoscut pentru rolurile sale din filme cult din epoca sovietica, a decedat luni la varsta de 82 de ani, a anuntat Teatrul de Arta din Moscova al carui director artistic a fost.

- Alice, o romanca de 27 de ani, a renuntat la civilizatie si la viata agitata a orasului, pentru a trai mai aproape de natura. Alaturi de partenerul sau, un artist norvegian ce ii impartaseste admiratia pentru natura, si cei doi copii – un baietel de 8 ani pe care ea il are dintr-o…

- Nascut la 18 aprilie 1929, Ion Voinescu a aparat in 20 de meciuri poarta echipei nationale a Romaniei. In cariera sa de senior a jucat pentru Metalul Bucuresti (1948-1950) si pentru CCA - Steaua Bucuresti (1950-1963), castigand de 6 ori titlul si de 5 ori Cupa Romaniei. Pentru meritele sale sportive…

- Femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis presei, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Din cele 19,644 milioane de persoane care la…

- Nutriționistul Nicolae Hancu, membru de onoare al Academiei Romane și președinte de onoare al Federației Romane de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, ii indeamna pe romani sa consume zilnic iaurt, deoarece acesta poate avea efecte benefice pe mai multe planuri și face parte dintr-o alimentație sanatoasa.…

- Raportul de monitorizare a infecțiilor respiratorii acute, intocmit de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, a inregistrat 11 cazuri de gripa, noua dintre ele fiind reprezentate de persoane care au avut nevoie de internare.DSP Vrancea a mai inregistrat 1771…

- Parlamentul maltez a adoptat in unanimitate un amendament la Constitutie prin care scade la 16 ani varsta minima a participantilor la alegerile generale si referendumuri nationale, scrie The Associated Press.

- Va rugam sa ne spuneți care sunt datele de referința luate in calcul de APIA, pentru a acorda subvențiile la bovine de carne, din 2013 și pana in prezent (Ion Margineanu, Sibiu) RASPUNS: La solicitarea redacției, APIA precizeaza: Datele de referința pentru ajutoarele naționale tranzitorii- schema decuplata…

- Numarul deceselor provocate de rujeola a ajuns la 40, a anuntat vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), varsta victimelor fiind cuprinsa intre trei saptamani si 39 de ani, iar mai mult de trei sferturi dintre acestea sunt copii cu varsta pana in trei ani.…

- Oana Roman a vorbit la rubrica “Secrete intre fete“ despre scurta relație pe care au avut-o Mihaela Radulescu și a marturisit ca s-au cunoscut la un Lounge, cum se spune acum, și din punct de vedere amoros a fost destul de sportiva. „A avut o relatie lunga cu Dan Chisu. Ea a mai avut o […] The post…

- Mihaela Radulescu a promovat dintotdeauna un stil de viața sanatos și nu mai este un secret pentru nimeni ca frumoasa prezentatoare TV face sport și are grija la alimentație, insa, iata ca, dincolo de aceste aspecte, diva de Monaco mai ascunde cateva mici trucuri valoroase. Mihaela Radulescu este o…

- Ca rezultat al unei relatii cu o femeie mai in varsta este ca atractia se va finaliza cu ea care va deveni „genul lui”. Odata ce vei fi cu o femeie mai mare decat tine, cu greu vei gasi un tutor mai bun. Iata 5 motive pentru care barbatii tineri spun ca iubitele in varsta sunt superioare…

- Keith Richards si-a cerut scuze miercuri pentru ca a sugerat ca Mick Jagger, colegul sau de la Rolling Stones, ar trebui sa se gandeasca la o vasectomie, relateaza AFP. "Mick este un ticalos batran desfranat", a declarat Keith Richards pentru Wall Street Journal (WSJ). "A venit momentul pentru o vasectomie,…

- Suzi Grant, o fosta jurnalista in varsta de 68 de ani, face senzatie pe internet cu un blog de fashion si life style prin care si-a propus sa inspire si sa convinga alte femei ca pasiunile nu ar trebui sa se schimbe pe masura ce imbatranesti si ca nici nu trebuie sa se comporte intr-un anumit mod doar…

- Alexandru Arșinel sufera cumplit dupa moartea Stelei Popescu. Actorul a vorbit in direct la tv despre cea mai grea perioada din viața lui. Acesta nu poate trece peste dispariția colegei și prietenei lui de scena. „Toti am incercat sa respectam acest simbol al teatrului de revista, noi toti am iubit-o…

- Politistii constanteni au intocmit, in cursul zilei de ieri, dosare penale soferilor depistati in trafic. Astfel, la data de 19 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Politie au depistat un barbat, in varsta de 32 de ani, din municipiul Constanta, care a condus un autoturism cu numerele de…

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii pot alege…

- Vedem tot timpul cupluri formare dintr-un barbat in varsta si o tinerica. Ne intrebam de ce si cum e posibil? Astfel de situatii sunt acum aproape normale, numai ca exista o explicatie cu privire la motivul pentru care barbatii trecuti de o anumita varsta au ochi numai pentru fete tinere.

- Urmarit general, depistat la Cluj. Cat era pe fuga s-a pus pe furturi Polițiștii din Cluj-Napoca au observat o persoana suspecta pe Calea Turzii, care se indrepta spre zona Faget. Imbracamintea și fizionomia corespundeau cu cele ale unei persoane cautate de catre Secția 7. "Prin urmare, persoana…

- Mihaela Radulescu il aduce pe Felix Baumgartner in Romania! Diva de la Monaco ( și-a facut acolo o casa de vis! ), jurat in show-ul “Romanii au talent”, al carui nou sezon, al optulea, incepe diseara la PRO TV, ne-a marturisit ca iubitul ei austriac, care a devenit o celebritate mondiala dupa ce a sarit…

- Varsta este un factor care influențeaza decisiv calitatea vieții pentru orice persoana. Potrivit unui raport publicat in 2017 de Institutul pentru Calitatea Vieții, Romania și Bulgaria se afla pe ultimele locuri in Uniunea Europeana la acest capitol, motiv pentru care este corect sa spunem ca batranețea,…

- Varsta de pensionare a japonezilor ar putea creste pana la 80 de ani. Japonezii vor putea sa se pensioneze in continuare intre 60 si 70 de ani, avand posibilitatea sa lucreze si dupa aceasta varsta, ceea ce va duce la o pensie mai mare.

- • Copilul a fost transferat saptamana trecuta la București! Imensa tragedie in familia unui cuplu din Targu Jiu! Fiul cel mic al acestora, in varsta de doar un anișor și jumatate, a plecat printre ingeri duminica dimineața. Micuțul alaturi de parinții sai s-au prezentat prima data la Spitalul…

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- Cantareața Paula Seling s-a destainuit la o emisiune de televiziune. Artista a dezvaluit cum se menține in forma. Indragita cantareața Paula Seling dezvaluie care este secretul siluetei ei de invidiat in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, unde vorbește pe larg despre stilul ei…

- FIFA a lansat investigatii in cazul a doi fotbalisti rusi, Ruslan Kambolov de la Rubin Kazan si Ivan Kniazev, fost la Ural Ekaterinburg, banuiti ca s-au dopat, informeaza lequipe.fr. Viceprim-ministrul rus Vitali Mutko, insarcinat cu supravegherea activitatilor legate de organizarea Cupei Mondiale…

- Un barbat in varsta de 28 de ani și fiul acestuia in varsta de 3 ani au fost internați de urgența in spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc in ieri in localitatea Pohrebea, raionul Dubasari.

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Centrul pentru Seniori ai Municipiului Bucuresti, in colaborare cu Teatrul Nottara, a organizat, pe 2 februarie, un eveniment destinat seniorilor din Municipiul Bucuresti. In Sala Horia Lovinescu a Teatrului Nottara, a fost prezentat spectacolul Provocari inocente…

- Demonstrații de samba și capoiera aseara, la “Guess My Age – Ghicește varsta”, dar și invitate celebre care i-au pus in dificultate pe cei doi concurenți, Cornelia (37 de ani) și Georges Slim (38 de ani), in show-ul prezentat de Dan Negru.

- Caștigatoare a cinci titluri mondiale, Miss Fitness Universe și Miss Fitness America, Anca Bucur știe ce inseamna disciplina și munca facuta consecvent, cu determinare și bucurie. Face sport de performanța de la trei ani și pasiunea pentru mișcare a transformat-o in cariera și performanța. O poți gasi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca autoritatile romane au avut numeroase intrevederi cu cele din Danemarca pe tema conditiilor din penitenciare si s-a convenit ca Romania sa garanteze in scris conditiile corespunzatoare de detentie pentru cei care ar urma…

- 1. Increderea Increderea este cea mai importanta cale catre succes. Toate femeile care au avut succes, au succes sau vor avea in viitor au acest lucru in comun. Nu poți deveni o femeie de succes daca nu ai incredere in forțele proprii, in ideile tale și in ceea ce ai de facut, indiferent…

- S-au indepartat de societatea moderna si par blocati in secolul trecut. Traiesc ghidati doar de propriile lor reguli, iar acum stiinta a confirmat: sunt cei mai longevivi oameni. Este vorba de populatia Amish. Una dintre aceste comunitati din Indiana, SUA, detine o mutatie genetica foarte rara, fapt…

- Spre deosebire de alti ani, cand destinatiile exotice din tari straine le faceau cu ochiul, putini dintre politicienii romani au ales, anul acesta, sa isi petreaca Revelionul in afara granitelor tarii. Cei mai multi dintre ei vor sarbatori noaptea dintre ani pe plaiuri natale, in compania celor dragi.

- In anul pe care-l incheiem, copiii de pe glob au fost mai mult ca oricand ținta agresiunilor care imbraca forme neinchipuite de noi. Și ce o sa vedeți ar trebui sa ne puna pe ganduri pe toți. Nici un copil nu ar trebui sa fie chinuit.

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locul de petrecere a Revelionului, potrivit rezultatelor unui sondaj, care arata ca 60% dintre ei opteaza pentru propria locuinta, avand alaturi familia. Potrivit acestui sondaj, 6 din 10 respondenti vor fi acasa in noaptea dintre…

- Daca iti doresti sa traiesti pana la 100 de ani ar trebui sa fii atent la mai multe aspecte, nu doar alimentatia. Un studiu realizat asupra locuitorilor unei insulei izolate din Italia, care au varste de peste 90 de ani, sugereaza ca acestia...