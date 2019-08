Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza de proporții la Pro TV. Mihaela Radulescu va aparea la emisiunea MasterChef, care urmeaza sa fie difuzata in curand la Pro TV, potrivit paginademedia.ro. Masterchef, emisiune reluata dupa o pauza cu chefi noi la Pro TV, va avea parte și de apariții Guest Star. Potrivit Paginademedia.ro, Mihaela…

- Pro TV a anunțat grila de programe pentru aceasta toamna. MasterChef se va difuz de patru ori pe saptamana și revin producții „tradiționale”, precum „Las Fierbinți” și „Vocea Romaniei”. Pro TV - grila de toamna 2019: serialul „Vlad”, MasterChef, serialul „Las Fierbinți”, serialul „Profu'”, Visuri la…

- Seriale și show-uri nou-nouțe, filme unul și unul, lansari și premiere, super vedete și viitoare vedete: totul pentru o toamna sub semnul spectacolului suprem. SPECTACOLUL PRO. In fiecare zi in prime time, de luni pana duminica, PRO TV le-a pregatit tuturor romanilor știri obiective și bine documentate,…

- Unele dintre cele mai iubite emisiuni, precum Vocea Romaniei, MasterChef și Visuri la Cheie, revin din aceasta toamna pe micile ecrane. Pe langa producțiile atat de apreciate de public, telespectatorii vor avea ocazia sa se intalneasca cu personaje noi in „Profu” sau „Șef sub acoperire”. Rețeta pregatita…

- MasterChef incepe la Pro TV pe 9 septembrie, dupa o pauza de doi ani, Emisiunea revine cu un nou sezon și cu un juriu format din Chef Joseph Hadad, Chef Silviu Chelaru (fost concurent al emisiunii) și Cosmin Tudoran, expertul in vinuri și fost membru al trupei Cassa Loco. Noutatea este ca MasterChef…

- Programul celor 3 zile de festival cuprinde recitaluri speciale, cu artisti consacrati la nivel mondial. Vedeta editiei din acest an este cubanezul Arturo Sandoval, castigatorul a zece premii Grammy, sase premii Billboard si un premiu Emmy.

- Chef Silviu Chelaru s-a facut remarcat in urma cu ceva timp la show-ul culinar de la Pro Tv, cand a participat, dornic sa iși arate talentul in fața juraților. Din aceasta toamna, tanarul este surpriza sezonului, pentru ca va face parte din juriu, alaturi de chef Hadad și Cosmin Tudoran. Chef Silviu…

- Pasiunea pentru gusturile rafinate a adus impreuna trei personalitați diferite. Chef Joseph Hadad, Chef Silviu Chelaru și cunoscutul artist și expert in vinuri, Cosmin Tudoran, sunt cei trei jurați MasterChef. Chef Joseph Hadad a reușit de-a lungul timpului sa se reinventeze atat pe plan personal, cat…