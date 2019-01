Stiri pe aceeasi tema

- Sam Smith a marturisit ca nu ii place sunetul vocii sale și ca nu iși asculta cantecele dupa ce le lanseaza. Faimosul muzician a spus intr-un interviu recent acordat unui post de radio, potrivit contactmusic.com: „Ador sa imi ascult piesele inainte de ale lansa. Dar, o data ce ies pe piața, ceva moare,…

- HOROSCOP 13 IANUARIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Nu trata compromisul pe care esti nevoit sa-l faci azi ca pe o povara, ci fa-o cu un dram de detasare, de nepasare, ca si cum n-ar fi nimic atat de complicat. Glumeste, fa haz de ceea ce trebuie sa faci chiar daca, undeva in adancul…

- Ne-a obișnuit cu filmulețe in care canta la chitara sau face sport, da goluri ori culege dude, cu sondaje pe Facebook, dar și cu imagini cu el in ipostaze neașteptate. Cine este, de fapt, Nicolae Robu, primarul Timișoarei? Aflam chiar de la el. Are 63 de ani, vorbește engleza și franceza și este extrem…

- Blocarea sau spargerea unui vas de sange afecteaza țesutul cerebral, provocand anumite leziuni la nivelul creierului și simptome ce dureaza mai mult de 24 ore. Aceasta afecțiune neurologica poarta denumirea de AVC – Accident Vascular Cerebral – și poate fi cunoscuta și sub alte denumiri: apoplexie sau…

- "Se spune ca startup-urile mor din cauza produsului prost, sau din gauza managementului slab. Realitatea este ultimul motiv. Singurul motiv pentru care mor startup-urile este ca nu mai au bani sa-si plateasca facturile", scrie antreprenorul in serie Radu Georgescu, intr-o postare pe blog.

- Intalnirea a avut loc inainte de scandalul de la Realitatea TV care a dus la suspendarea lui Bogdan de la postul tv. Sursele FLUX 24 au indicat ca intalnirea ar fi avut loc la restaurantul Zaitoone din nordul Capitalei. Rareș Bogdan are o relația veche cu Gabriel Oprea. Oprea a revenit recent…

- Cozmin Gusa, proprietarul Realitatea TV, revine cu explicatii in scandalul starnit in jurul emisiunii "Jocuri de putere". Dupa ce mai multe persoane care erau invitate in mod frecvent la Realitatea au anuntat ca nu vor mai onora invitatiile pana cand nu vor fi primiti inapoi pe post Rares Bogdan,…