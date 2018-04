Stiri pe aceeasi tema

- In urma mediatizarii protestului spontan declansat de o parte dintre angajatii Intreprinderii de Drumuri si Poduri (IDP) Gorj SA, pe baza nemultumirii provocate de neacordarea salariilor in ultimele luni, Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a intreprins un control la sediul ...

- Probleme pentru Adrian Mutu. Cand credea ca lucrurile se linistesc pentru el si familia sa, iata ca noi probleme bat la usa. Fostul international trebuie sa scoata o suma imensa din buzunar, dupa ce a fost executat silit.

- Pe Oana Lis a napadit-o atat de tare foamea incat a ajuns sa vanda pana și lenjeria intima a fostului primar. Napadit de boli, veniturile domnului Lis se duc mai mult pe medicamente iar Oanei nu-i mai ajung banii nici pentru un mic la colțul strazii. Acum risca sa fie executați silit intrucat au datorii…

- "Suntem in imposibiltatea de a executa aceste lucrari si sunt multe pe care nu le veti putea face. Ati semnat, dar nu veti avea progres pentru ca vor fi doar pe hartie. Pe santier vor fi specialisti care vor da solutii, dar nu vor putea fi puse in practica pentru ca nu sunt muncitori", a declarat Cristian…

- Desi procesiunea va porni la 14.00, va fi precedata de o serie de discursuri motivationale care vor fi sustinute de: Mihai Chirica, primarul Municipiului Iasi, Preasfintitul Macarie Dragoi, episcopul ortodox roman al Europei de Nord, Felix Guzga, consilier al Cancelariei Prefectului la Institutia Prefectului…

- Hackerul roman Guccifer 2.0 era ofițer al serviciului de informații al armatei rusești, potrivit publicației The Daily Beast. Pe numele lui adevarat Marcel Lazar Lehel, Guccifer a negat in trecut eventuale legaturi cu serviciile de i...

- In scrut timp avea sa afle adevarul crunt in legatura cu omul pe care il iubea. Tanara i-a scris consilierul psihologic pentru a afla daca ea este cea care a greșit. Citeste si Cea mai bogata prostituata din SUA. "Cand am un client roman stiu ca voi avea parte de amor salbatic..." „Ma…

- La nivel declarativ, Formula 1 promite sa treaca la o noua etapa a existentei: logo schimbat, imn demn de filmele cu pretentii de la Hollywood, nume noi pe grila de start. Pe circuit insa, lucrurile nu au fost in ultimele sezoane pentru regina curselor automobilistice: Mercedes domina cu autoritate…

- Un medic roman plecat in Franta a deschis o discutie interesanta si, cumva, neasteptata despre sansa unui medic de a porni pe cont propriu cu un cabinet privat (multumiri d-nei doctor Despina Diaconescu). "E greu cu antreprenoriatul in lumea medicala. (...) Cabinet particular?! Oublie! (...) Cu ce bani?…

- Un taran simplu din judetul Mehedinti, cu sapte ani de scoala, si-a exprimat iubirea si dorul fata de sotia sa prin doua scrisori in versuri trimise de acesta de pe frontul din Caucaz din cel de-Al Doilea Razboi Mondial.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a semnat, alaturi de omologii sai din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia si Ucraina, o declaratie in care reafirma sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si pozitia de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeei de…

- Maratonistul roman, Tibi Ușeriu a caștigat, joi, cursa de plus 350 de mile a Maratonului Arctic Ultra 6633. Este a treia oara consecutiv cand Ușeriu, 44 de ani, caștiga maratonul canadian, el devenind astfel singurul sportiv din lume cu trei victorii finale in competiția considerata cea mai dificila…

- Bistriteanul Tiberiu Useriu, in varsta de 44 ani, a reusit sa castige, in noaptea de joi spre vineri, pentru a treia oara consecutiv din tot atatea participari, ultramaratonul 6633 Arctic Ultra, considerat printre cele mai dificile din lume, avand in vedere ca se desfasoara in zona Cercului Polar.

- Ieri, la sediul Bazei 3 Logistica Zargidava din garnizoana Roman s a desfasurat ceremonia de predare primire a comenzii unitatii si a garnizoanei Roman. Noul comandant, colonelul inginer Petre Croitoru a primit Drapelul de lupta de la comandantul Diviziei 2 Infanterie ldquo;Getica", general de brigada…

- Rusia recomanda Marii Britanii sa nu o amenințe, pentru ca este ”o putere nucleara”. Administrația de la Kremlin a atenționat, marți seara, Marea Britanie, sa nu amenințe ”o putere nucleara” precum Rusia, in contextul crizei generate de atacul care l-a vizat pe un fost agent secret rus. Referindu-se…

- Comisia Europeana a anuntat printr-un comunicat de presa ca a deschis o „investigatie aprofundata" pentru a evalua daca diversele forme de ajutor primite de Complexul Energetic Hunedoara de la statul roman sunt sau nu conforme cu no...

- Documentele desecretizate de catre CIA, structura de spionaj extern a SUA, arata ca americanii erau fosrte interesati in perioada Razboiului Rece si de activitatea ambasadorilor tarilor din estul Europei in tari mai putin importante, din Afgrica.

- Razvan Raț se antreneaza cu Dinamo: ”Este bine, are entuziasm!”. Ramas fara contract, dupa ce s-a desparțit de gruparea spaniolr Rayo vallecano, internaționalul roman Razvan Raț se antreneaza alaturi de jucatorii de la Dinamo. Ajuns la 36 de ani, Razvan Raț trage tare la ședintele de pregatire ale ”cainilor…

- Obligata pentru al doilea an consecutiv sa vireze catre stat 90% din profit, Transelectrica SA informeaza ca ar putea imprumuta bani pentru investitii. Compania nu mai are timp sa amane retehnologizarea, in conditiile in care Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)…

- Viorel Moldovan e convins ca Tottenham s-a pacalit atunci cand a renunțat la Vlad Chiricheș, in prezent la Napoli. Fostul mare internațional roman il compara pe fundașul italenilor cu Davinson Sanchez stoper de 21 de ani adus de la Ajax in schimbul a 40 de milioane de euro. "Pentru mine Chiriches e…

- Azi incep Jocurile Paralimpice de iarna. Visul primului schior paralimpic roman aluneca pe o partie fara finiș. La 45 de ani, suceveanul Ionel Lungu trebuia sa fie prezent la PyeongChang in proba de slalom. Insa nu s-a intamplat asta. "Deși mi s-a spus pana cu puține zile inainte ca voi fi la JP, am…

- Cel mai prolific cineast roman a renuntat la rolul Regelui Carol I pentru ca n-a primit acceptul lui Ion Caramitru de a filma la Castelul Peles, modificand in ultimul moment scenariul peliculei care evoca victoriile din Primul Razboi Mondial, proiect la care visa inca din 1978. Nicolaescu s-a plans,…

- Politistii de frontiera de la Cenad au depistat un tanar din Timis, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere bulgaresc fals, pentru autoturismul pe care il conducea. “Ieri, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, judetul Timis, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Premii Oscar 2018. Gary Oldman se numara printre marii caștigatori de seara trecuta de la celebra gala din L.A. Nominalizat la categoria „cel mai bun actor in rol principal” alaturi de Timothee Chalamet, pentru „Call Me By Your Name”, Daniel Day-Lewis, pentru „Phantom Thread”, Daniel Kaluuya, pentru…

- Raduț a dat o pasa decisiva in derby-ul Poloniei. Atmosfera electrizanta la Legia – Lech Poznan. Fostul stelist Mihai Raduț a ajuns de un an in Polonia și ii merge foarte bine acolo. Jucatorul cumparat cu 800.000 de euro, in 2010, de Steaua, dar care n-a confirmat. La polonezi insa, jucatorului roman…

- Presedintele Delegatiei la Comisia parlamentara de asociere UE-Moldova, europarlamentarul Andi Cristea, si-a exprimat increderea ca si dupa scrutinul parlamentar din toamna Republica Moldova va fi condusa de o guvernare proeuropeana si le-a urat democratilor succes in alegeri.

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului challenger de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 150.000 de dolari, dupa ce a trecut de americanul Mitchell Krueger in trei seturi, cu 6-1, 1-6, 6-4. Copil (27 ani, 75 ATP), principalul…

- Procurorul șef al DNA, Laura Kovesi, a declarat azi, în cadrul ședinței CSM, ca nu exista nicio condamnare la CEDO în dosare instrumentate de DNA dupa anul 2013 și nu i se poate imputa acest motiv în propunerea MJ de revocare din funcție, scriu jurnaliștii de la flux24.ro. Numai…

- Deși statutul de soție al unui important aristocrat din lumea buna a Japoniei ii cerea sa renunțe la obiceiurile unei femei independente, Ioana Lee povestește in paginile primului sau roman, "Ai...

- Kayserispor a invins-o pe teren propriu pe Kasimpașa, scor 3-2, Marius Șumudica fiind din nou in centrul atenției. Marius Șumudica s-a dat iar in stamba. La golul de 2-1, marcat de Badji in minutul 74, antrenorul roman a facut un gest cu care i-a cucerit definitiv pe fanii turci: a sarutat gazonul…

- Autor: Stelian ȚURLEA Crime Crime Press, singura editura specializata la noi in roman polițist, pastorita de neobosiții George Arion și Alexandru Arion, a lansat la recentul Targ de Carte Gaudeamus, un format pocket, cu doua colecții: povestiri și clasic. Au aparut in acest nou format elegant trei…

- Cu precizarea ca turneul a avut caracter international, gratie echipelor din Serbia si Bosnia, iar UTA a pus mana pe cele mai multe trofee, iata „filmul” intrecerii pe categorii de varsta… Grupa 2006: 1.Pcelinjo Loznica (Bosnia), 2.AS Ghiroda, 3.FK Poled Belgrad (Serbia). Cel mai bun…

- Lisa Marie Presley, fiica ”Regelui” Rock&Roll-ului, Elvis Presley, are datorii de 16,7 milioane de dolari, se arata într-un raport contabil facut public de TMZ. Lisa Marie Presley nu si-a mai platit taxele la stat între 2012 si 2015, strângând o…

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca va avea la Bruxelles intalniri cu oficiali din Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul UE, mentionand ca va discuta si despre "asaltul asupra legilor Justitiei" dat de PSD-ALDE si va reafirma atasamentul ferm al USR fata de respectarea valorilor…

- Un sofer care avea la masina numarul „vn 01 suveran“ a fost oprit in trafic de politistii rutieri din Rovinari. Barbatul s-a autointitulat „viorel suveran“ si nu recunoaste actele de stare civila emise de statul roman.

- "In Portugalia, in Spania, și pe insula greceasca Lesvos, in Marea Egee, in regiunile ultraperiferice din Caraibe, UE nu lasa pe nimeni singur in fața tragediei. Inca o data, Fondul de Solidaritate demonstreaza sprijinul neincetat al UE pentru lucrarile de reconstrucție in urma dezastrelor naturale…

- Tariceanu: Kovesi nu vede barna din ochiul ei, al institutiei, dar cauta sa gaseasca defecte in ochii altora Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in contextul declaratiilor facute de sefa DNA, ca Laura Codruta Kovesi nu vede "barna din ochiul ei, ci cauta defecte in ochii altora",…

- Clubul belgian de fotbal Royal Excel Mouscron a anuntat miercuri, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul sau oficial, ca a decis sa puna capat colaborarii cu antrenorul roman Mircea Rednic. "Dupa ce a reusit sa mentina clubul in prima liga, in sezonul trecut, si a realizat un debut de sezon…

- Uber Technologies va plati Waymo, divizia de vehicule autonome a Alphabet, 245 de milioane de dolari, sub forma de actiuni proprii, petru inchiderea unui litigiu legat de secrete comerciale, acord ca permite Uber sa lase in urma una dintre cele mai dificile controverse, transmite Reuters. Acordul…

- Gica Hagi e convins ca fiul sau, Ianis, il poate depasi ca performante si il crede capabil pe Hagi junior sa devina primul roman care castiga cel mai prestigios trofeu individual din fotbalul mondial."Este foarte talentat si, fotbalistic vorbind, are mentalitatea corecta. Ca jucatori suntem…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Președintele argentinian Mauricio Macri va oferi o recompensa generoasa cui va reuși sa gaseasca locația epavei submarinului ARA San Juan. Jackpot-ul? Nici mai mult, nici mai puțin de 4 milioane de dolari, a explicat ministrul Apararii din Argentina, Oscar Aguad, potrivit International Business Times.

- O comisie speciala din Ministerul Culturii a decis, in 1996, ca nava veche de un secol nu poate fi considerata parte a patrimoniului national, in ciuda faptului ca a fost implicata in cele doua razboaie mondiale, dar si in razboiul balcanic. In 2010 a fost vanduta ca fier vechi unei firme private.