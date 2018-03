Stiri pe aceeasi tema

- Razvan si Dani de la „Neatza” au prezentat noi mesaje amuzante postate pe retetele de socializare la deja obisnuita rubrica "Decat un prieten in plus pe Facebook, mai bine un prieten in minus"!

- Din punctul meu de vedere, telefonul mobil nu mai reprezinta de ani buni un mijloc de comunicare, ci a devenit precum o extensie a corpului nostru, provocand dependente tot mai mari. Efectele negative ale acestei adictii se vad nu numai in randul adultilor, ci mai ales in randul copiilor. …

- Secretele Oanei Roman au fost dezvaluite in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA!. Mai exact, vedeta a vorbit despre relația din Mihaela Radulescu și Dan Chișu, dar și despre cea pe care diva de la Monaco o are acum cu Felix Baumgartner. “ Am fost zilele acesta la un eveniment organizat…

- Volei Alba Blaj este noua echipa minune din sportul romanesc. Formatia ardeleana a avut un sezon fantastic in Liga Campionilor la feminin, astfel ca si-a asigurat in premiera calificarea intre cele mai bune sase echipe din competitie. Mai mult, Alba Blaj este prima echipa sigura de prezenta in Final…

- Producatorul taiwanez a anunțat astazi, in cadrul Mobile Web Congress, cea de-a cincea generație a smartphone-urilor Zenfone . Sunt trei modele noi de Zenfone 5, toate mizeaza pe un ecran de dimensiuni mari și pe o camera mai performanta, dar am observat imbunatațiri și la capitolul audio sau la sistem…

- Un studiu recent realizat de psihologii indieni au stabilit ca multe dintre persoanele care posteaza foarte multe poze pe rețelele de socializare și care dezvolta o obsesie pentru realizarea de selfie-uri dezvolta o problema psihica pe care ei au numit-o selfitis, scrie BBC News. Britanicul Junaid Ahmed,…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, asteapta ca autoritatile de la Bucuresti sa ii dea explicatii in privinta cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA, facute de minsitrul Justitiei. "Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (Kovesi, n.r.)…

- Lidia Buble s-a afișat așa cum doar iubitul ei o vede. Artista a postat pe contul de socializare, imagini in care apare complet nemachiata. Fanii au felicitat-o imediat pentru curaj. Lidia Buble nu are o problema in a se afișa fara pic de machiaj, iar tenul chiar o ajuta. Mulți dintre prietenii virtuali…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- "Se tot mira lumea ca la Cotroceni au fost putini oameni. Pai, voi aveti impresia ca s-a ocupat cineva cu ardoare, ani si ani la rand sa trezeasca constiinta civica in cei care nu mai suporta abuzurile? Nu prea. Pe partea cealalta aia cu #, se lucreaza de ani de zile. Asociatii, ONGuri, intelectuali,…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner sunt impreuna de 3 ani și se bucura de o relație perfecta, cel puțin putem afirma asta in urma fotografiilor pe care cei doi le publica constant pe rețelele de socializare și care surprind intocmai atmosfera din cuplu. Cu toate ca se ințeleg de minune, dand dovada…

- 'Roskomnadzor (autoritatea de control al mass-media) a blocat https://navalny.com/ la cererea (oligarhului rus Oleg) Deripaska', a anuntat opozantul pe contul sau de Twitter. 'Site-ul ramane inca accesibil prin intermediul catorva furnizori de internet, dar aceasta este temporar', a adaugat…

- Valentina Pelinel a fost rasfatata de Ziua Indragostitilor, care coincide cu onomastica ei. Blondina a primit un cadou de la tatal copilului ei si s-a laaudat cu el pe Facebook. Cristi Borcea a dat dovada de romantism si i-a trimis Valentinei o cutie uriasa cu trandafiri rosii, in forma de inima, in…

- Un filmulet a ajuns viral pe Facebook, cand un mistret gigantic a fost surprins cautand in tomberoane, chiar langa o scoala gimnaziala. Desigur ca parintii copiilor ce studiau la acea institutie de invatamant, nu au fost deloc multumiti.

- Presedintele rus Vladimir Putin a marturisit ca nu are smartphone, dupa ce s-a prezentat anul trecut ca o ”persoana obisnuita”, care aproape ca nu utilizeaza Internetul si nu are cont pe retele de socializare, relateaza AFP. ”Spuneti ca toata lumea are un smartphone”, a declarat Putin joi, in urma unui…

- Se pare ca aceasta ar fi cunoscut un barbat pe Snapchat, a manipulat-o si a convins-o sa fuga de acasa, scrie click.ro. Ceea ce s-a si intamplat. Heaven locuia in Texas si s-a intalnit cu barbatul cunoscut pe Internet in San Antonio. Citeste si Sedus pe Facebook si cu banii luati. Cum a fost…

- "Sunt mandra ca numele meu este deseori asociat sau comparat cu numele unei legende a sportului romanesc, asa cum esti tu. Gica, iti doresc multa sanatate, putere de munca si un calduros La multi Ani", a spus Cristina Neagu intr-un mesaj video postat pe Facebook. Cea mai buna handbalista a lumii in…

- The Bucharest Major, organizat de PGL si Imba TV pe 9-11 martie la Sala Polivalenta, va oferi unul dintre cele mai mari premii din istoria evenimentelor sportive din Romania: un milion de dolari. Turneele de calificare pentru The Bucharest Major s-au incheiat si ne-au oferit lista completa de echipe…

- Proaspat divorțata, Roxana Ciuhulescu se pregatește din nou sa ajunga la altar la brațul de iubitul sau, Silviu Bulugioiu alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Roxana Ciuhulescu a divorțat anul trecut de Mihai Ivanescu, tatal fiicei sale, Ana Cleopatra, dupa o casnicie de 10 ani,…

- Intr-o decizie care va fi cu siguranta apreciata de utilizatorii care doresc sa asigure un flux constant de continut in paginile pe care le administreaza, Facebook a anuntat extinderea suportului pentru programarea in avans a postarilor si la reteaua Instagram. Momentan, optiunea pentru alegerea datei…

- Dupa super hitul “Toca Toca”, care s-a auzit la toate petrecerile si pe toate radiourile din America Latina, Get Wet este noul hit romanesc care da peste cap lumea latino. Peste 41 de milioane de vizualizari in doar cateva luni si piesa Get Wet a baietilor de la Fly Project a depasit granitele Romaniei,…

- O masina a fost avariata in parcare de un brad de Craciun aruncat de la etaj. In urma incidentului autoturismul, marca Audi s a ales cu barbrizul spart. Imaginile au fost facute publice pe Facebook de o tanara indignata de incident. "Voiam sa va arat in ce tara traim. Traim in tara in care unii oameni…

- Reteaua sociala Facebook a fost inaccesibila luni, in jurul orei 15.00, timp de cateva minute din cauza unor defectiuni tehnice. Mai multi utilizatori au raportat aceasta problema, pagina de start a site-ului afisand un mesaj de eroare. Nici aplicatiile de mobil nu au functionat.

- Facebook a transformat aplicatia Messenger intr-o platforma de sine statatoare, ridicand anumite functii mai sus in pagina decat simpla functionalitate de „mesagerie". Avem acum posibilitatea de a publica „povesti" asemeni Snapchat si Instagram, avem posibilitatea de a juca diverse jocuri si alte capabilitati…

- Clipul postat pe rețelele de socializare de iubita artistului in varsta de 32 de ani a fost insoțit de mesajul: „Se uita in ochii tai și-ți spune ca te iubește. Apoi te distruge fara sa stea pe ganduri." Un al doilea video cu mesajul: „Barbații sunt niște gunoaie. Sa nu uitați asta" arata…

- Calificarile regionale pentru The Bucharest Major s-au incheiat ieri, astfel ca a fost definitivat și tabloul participantelor: The Bucharest Major se va desfașura in Sala Polivalenta, in intervalul 4-11 martie și este dotat cu un fond de premii de un milion de dolari, plus 1,500 Dota…

- Un barbat a fost surprins, sambata dupa amiaza, de o avalansa in Masivul Bucegi, salvatorii montani spunand ca nu se stie daca acesta este in viata pentru ca nu se poate lua legatura cu el, informeaza Agerpres.ro. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, incidentul s a petrecut…

- Meghan Markle și-a inchis toate conturile de pe rețelele de socializare. Palatul Kensington a confirmat acest lucru, in timp ce actrița americana a avut primul angajament oficial din acest an, alaturi de logodnicul ei, prințul Harry, relateaza BBC News. Meghan Markle a renunțat la Instagram, unde avea…

- Ei bine, o alta companie isi asuma o sansa pe acest concept, cu o pereche de ochelari de soare inteligenti numiti ACE Eyewear. In timp ce Spectacle putea posta direct pe Snapchat, purtatorii ACE Eyewear pot folosi ochelarii pentru a transmite clipuri video și posta clipuri și fotografii pe Facebook,…

- Alexandra Dinu, mesaj emoționant din partea iubitului ei, producatorul Jeffrey Greenstein. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste și formeaza un cuplu solid de mai multa vreme. Alexandra Dinu a implinit 37 de ani , iar iubitul ei a postat un mesaj lung și emoționant pentru frumoasa actrița.…

- Jessica Alba a primit cel mai frumos și prețios cadou de Revelion. Frumoasa actrița a devenit mama pentru a treia oara chiar in noaptea dintre ani, mai exact cu cateva ore inainte de a intra in 2018. Jessica Alba a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, actrița și producatorul de film, Cash Warren,…

- Acum cateva zile, comisarul sef r Adrian Nicola, a postat pe pagina sa de Facebook o poezie, dedicata sarbatorilor de iarna.Nu una patetica, sentimentala, cu amintiri ale copilariei cu mosi si capre, lerui ler si plugusor, sau sorcove si stele.Nu. Ci una care ar trebui sa ne trezeasca la realitate si…

- Pe pagina de Facebook ”Primaria Munikipiului Bucuresti” a fost distribuita o poza cu o mașina a Primariei Capitalei care incalca regulile de circulație, poza devenita virala pe Internet. In scurt trimp, PMB a luat masuri drastice.

- Anna Kournikova și Enrique Iglesias, parinți de gemeni. Fosta jucatoare de tenis Anna Kournikova (36 de ani) si cantaretul Enrique Iglesias (42 de ani) au devenit la sfarsitul saptamanii trecute parinti de gemeni, mai precis pe 15 decembrie, potrivit site-ului specializat in celebritati TMZ . Sarcina…