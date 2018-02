Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu (48 de ani) a povestit ca i-a vorbit actorului Arnold Schwarzenegger (70 de ani) despre Romania, iar starul s-a aratat extrem de interesat de tara noastra. De asemenea, vedeta de televiziune a pus capat speculatiilor privind casatoria cu parasutistul austriac Felix Baumgartner.

- Mihaela Radulescu i-a vorbit lui Arnold Schwarzenegger despre Romania! Diva de la Monaco, jurat la “Romanii au talent” , ne-a dezvaluit ca celebrul actor și fost guvernator al Californiei este interesat de țara noastra și i-a pus o mulțime de intrebari cand s-au cunoscut, prin intermediul iubitului…

- Relatia dintre Mihaela Radulescu si iubitul ei Felix Baumgartner a trecut la un alt nivel, pentru ca vedeta se gandeste chiar sa-i faca un copil! Au trecut patru ani de cand s-au placut si au descoperit ca s-au indragostit unul de altul, si lucrurile merg, fara indoiala, in directia cea bunaa, a explicat…

- E treaba serioasa intre Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner, scrie click.ro. Cei doi locuiesc de ceva timp impreuna si se pare ca si planurile lor de viitor coincid. Recent, sportivul a descris una dintre fotografiile iubitei sale spunand despre Mihaela Radulescu ca este sotia lui, iar ea si-a…

- Au trecut aproape 4 ani de cand Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner isi traiesc povestea de iubire. Iar pana acum, diva de Monaco nu a vorbit deloc despre faptul ca si-ar dori sa devina din nou mama! Dar, gata. Vedeta a vorbit pentru prima data despre copilul ei si al lui Felix.

- Poza rara cu Mihaela Radulescu din copilarie. Vedeta din juriul emisiunii “Romanii au talent” , care in prezent locuiește la Monaco și se iubește cu Felix Baumgartner, a postat, de ziua fratelui ei, o fotografie pe care pana acum nu au mai vazut-o decat cei din familie. “La mulți ani, fratele meu bun…

- Codin Maticiuc a revenit la statutul de ”barbat liber”, dupa ce a rupt relatia cu Flavia de la ”Neatza” dupa numai doua luni. Celebrul blogger a dezvaluit cum si-a petrecut primul sfarsit de saptamana dupa ce a revenit la statutul de cuceritor.

- Mihaela Radulescu a facut avort pe vremea cand avea doar 18 ani. Era insarcinata, la acea vreme, in patru luni. Mihaela Radulescu, pe care primul soț, Bogdan, a prins-o in pat cu un dansator , are un singur copil. Diva de la Monaco este mama lui Ayan, rezultat al mariajului pe care aceasta l-a avut…

- Mihaela Radulescu a urmarit partida dintre Simona Halep si Angelique Kerber impreuna cu iubitul ei, Felix Baumgartner. Victoria romancei l-a facut pe austriac sa tipe de bucurie, traind succesul Simonei din tot sufletul.

- Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Radulescu, este o adevarata vedeta in SUA. Austriacul a primit, recent, un premiu pentru saltul cu parasuta din stratosfera, iar prezentatoarea TV s-a insotit pe acesta peste Ocean. A

- Irina Begu a jucat slab si a pierdut in fata unei jucatoare in fata careia pornea ca favorita. Dupa un prim set dominat de Petra Martic, romanca a dat senzatia ca poate reveni in actul secund, unde a condus cu 4-2 si 6-5. Begu a servit pentru a trimite confruntarea in decisiv, insa ratat trei mingi…

- Ana Bogdan a invins-o pe frantuzoaica Kristina Mladenovic, a 11-a favorita a turneului de la Melbourne. Romanca, prezenta pentru a doua oara consecutiv pe tabloul principal de la Australian Open, s-a impus in fata frantuzoaicei in doua seturi, scor 6-3, 6-2, dupa doar o ora si 24 de minute de joc.…

- Simona Halep a vorbit despre Destanee Aiava, jucatoare de 17 ani, pe care a intalnit-o in premiera, și a spus ca aceasta ii amintește de americanca Serena Williams, fostul lider WTA. SIMONA HALEP, reactie INGRIJORATOARE despre ACCIDENTAREA de la GLEZNA. Ce spune despre o posibila RETRAGERE…

- Mihaela Buzaenscu (29 de ani) uimește in continuare lumea tenisului. Romanca s-a calificat azi in finala turneului de la Hobart dupa ce a invins-o pe Lesia Țurenko, scor 6-2, 6-2. Finala dintre Mihaela Buzarnescu și Elise Mertens de la Hobart va avea loc sambata dimineața, de la ora 05:30. Duelul va…

- Mihaela Radulescu și iubitul ei, Felix Baumgartner, iși duc viața de zi cu zi intr-o superba vila de la Monaco, in care au investit foarte mulți bani. Mihaela Radulescu formeaza un cuplu cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner de mai bine de trei ani . Cei doi locuiesc intr-o super vila la Monaco,…

- Garbine Muguruza spune ca Simona Halep va pierde in scurt timp primul loc. Garbine Muguruza, una dintre sportivele ce incearca sa o detroneze pe Simona Halep in clasamentul WTA, spune ca jucatoarea noastra va pierde in scurt timp locul intai mondial.Muguruza nu crede in continuitatea Simonei…

- Mihaela Radulescu are noi motive sa se laude cu Felix Baumgartner. Dupa ce a stabilit mai multe recorduri sportive, Felix a reusit sa castige si un titlu in moda! Iubitul Mihaelei a fost desemnat cel mai stilat barbat din 2017.

- Mihaela Radulescu a simțit nevoia sa le faca o marturisire prietenilor sai de pe internet la sfarșit de an 2017. Mihaela Radulescu, cunoscuta publicului larg și drept diva de la Monaco, este una dintre cele mai mediatizate vedete din showbiz-ul autohton. Mihaela Radulescu are o relație, de trei ani…

- Mihaela Radulescu nu si-a uitat fanii nici de Craciun si le-a transmis un mesaj de suflet, prin intermediul retelelor de socializare. La final s-a semnat, asa cum se cade in familie, alaturi de iubitul ei, Felix Baumgartner.

- Felix Baumgartner si Mihaela Radulescu formeaza un cuplu de aproximativ de trei ani si au o relatie perfecta. Recent, pilotul a dezvaluit faptul ca a devenit un barbat elegant datorita prezentatoarei TV, care l-a invatat cum sa se imbrace. A

- Ajuns la 48 de ani si devenit bunic, dupa ce fiica sa, Marilu, a nascut un baietel, Razvan Lucescu si-a deschis sufletul intr-un interviu de colectie acordat, in exclusivitate, pentru Antena Stars. Antrenorul a vorbit despre despre familia sa si a recunoscut ca tatal sau, inegalabilul Mircea Lucescu,…

- Daca nu ai pregatit inca bunatatile pentru masa de Craciun, Gabi Godeanu, cel supranumit "Casanova" de la MasterChef, te invata cum sa faci rapid cateva mancaruri devenite deja traditionale pentru romani in aceasta zi speciala. Meniul pe care il pregatesti in Ajun este unul simplu, dar cu care nu vei…

- Iubitul Mihaelei Radulescu, Felix Baumgartner, a ajuns in finala concursului care iși dorește sa desemneze cel mai stilat barbat al anului 2017 și, implicit, cel mai bine imbracat barbat din lume, acesta concurand cu Keanu Reves, Tom Cruise, Ryan Gosling, Lionel Messi, Justin Trudeau și mulți alții.…

- Mihaela Radulescu traieste, parca, a doua tinerete. Este indragostita de Felix Baumgartner, iar austriacul impartaseste aceleasi sentinente. Diva face tot ce-i pofteste inima, iar pe Instagram imortalizeaza momentele de fericire.

- Mihaela Radulescu calatoreste foarte mult alaturi de Felix Baumgartner. Asta a facut-o chiar sa ajunga pe mana politistilor din Sydney. Acestia au pus ochii pe iubita lui Felix Baumgartner. Mai exact, vedeta a postat o fotografie pe Instagram in care apare intre doi politisti.

- Se intorsese falit din America, dar si-a revenit in Romania. Celebrul "Casanova de la MasterChef", Gabi Godeanu, s-a umplut de bani si si-a facut restaurant! Dupa ce a ajuns inapoi in Bucuresti, a reluat o afacere pe care o abandonase, o rotiserie in Colentina, iar lucrurile au evoluat. ( CITESTE SI:…

- Mihaela Radulescu a comentat despre moartea intr-un text pe care l-a facut public pe blogul sau personal. Mihaela Radulescu, care are o relație de trei ani sportivul austriac Felix Baumgartner , a fost marcata de dispariția a trei mari personalitrați ale Romaniei in ultima perioada: Stela Popescu, Cristina…

- Mihaela Radulescu a vorbit despre moarte intr-un articol publicat pe blogul sau. Vedeta si-a impresionat fanii alegand acest subiect, insa a incercat sa explice cum stau lucrurile dupa moartea unei persoane publice.

- Mihaela Radulescu a vorbit pentru prima data despre moarte! Vedeta in varsta de 48 de ani a marturisit ca pana de curand moartea ii parea infricosatoare. Jurata ”Romanii au talent” a prezentat in cateva cuvinte cum arata acum inmormantarile persoanelor publice.

- Iubitul Mihaelei Radulescu, a fost nominalizat la o categorie importanta, și anume la cea de cel mai stilat barbat al anului 2017. Reacția lui a fost extrem de amuzanta. Felix Baumgartner, care are o relație de iubire de trei ani cu prezentatoarea de televiziune Mihaela Radulescu , este un sportiv celebru…

- La doar 17 ani, Elvira Bolovan a reușit sa caștige, duminica, titlul de Miss Romania 2017. Adolescenta din Targu-Jiu este o eleva de nota 10 a Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti” București, dupa ce a studiat in Gorj vioara și pianul, fiind și solista vocala. „De…

- Mihaela Radulescu a fost premiata și a profitat de ocazie pentru a spune lucruri mai puțin știute și comentate despre ea. Mihaela Radulescu, care anul acesta a implinit 48 de ani , este una dintre vedetele care au reușit sa reziste foarte mulți ani in peisajul monden din Romania. Diva de la Monaco,…

- Felix Baumgartner le-a aratat tuturor ce e ]n stare sa faca de dragul persoanei iubite. Felix Baumgartner, care are o relație de trei ani cu Mihaela Radulescu , este un celebru sportiv austriac. Parașutistul este topit dupa cea care este supranumita diva de la Monaco, care anul acesta a implinit 48…

- Aparitiile Mihaelei Radulescu sunt de fiecare data surprinzatoare si niciodata nu stii la ce te poti astepta. Dar ce credeti? Soacra prezentatoarei este la fel ca si nora. Mama lui Felix surpinde pe toata lumea cu stilul ei de viata total neasteptat pentru o femeie de 60 de ani.

- Valeri Rozov, cunoscut pentru sariturile sale de basejump pline de adrenalina, a murit in urma unui accident in timp ce efectua sarituri in munții Himalaya. Accidentul a avut loc in 12 noiembrie, in timp ce sportivul incerca sa indeplineasca provocarea celor șapte varfuri. "Odihneste-te in…

- "Caut o femeie de varsta a3 a sa ma iubeasca si pentru sufletul meu, rog seriozitate, Tudorel Popa", este mesajul pe care l-a postat barbatul pe pagina sa de Facebook, scrie cancan.ro. Citeste si Mihaela Radulescu l-a parasit pe Felix Baumgartner chiar la aniversarea a trei ani de relatie…

- Andreea Sasu i-a spus din nou ”Pa-pa” lui Philipp Plein si se jura ca, de data asta, despartirea e definitiva. Romanca a dezvaluit, in exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, adevaratul motiv pentru care ea si celebrul designer au decis sa puna punct relatiei pentru totdeauna. ( VEZI…