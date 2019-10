Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a revenit in Romania pentru emisiunea MasterChef. Astfel ca, in ediția de marți, 8 octombrie, concurenții au parte de o surpriza de proporții. ”Musafir bomba!” sau ”feblețea mea din copilarie..” sunt doar doua dintre reacțiile pe care le vor avea concurenții cand vor afla ca in aceasta…

- Mihaela Radulescu va fi vazuta, din nou, pe micile ecrane, de aceasta data intr-un format cu totul și cu totul diferit fața de cele din care a facut parte pana acum. Mihaela Radulescu va fi invitat special in emisiunea MasterChef, care revine la Pro Tv dupa o pauza de doi ani cu chefi noi și un nou…

- Dupa ce a parasit masa juriului de la „Romanii au talent” și facut senzație la „Ferma”, Mihaela Radulescu revine, tot la Pro tv, insa de data asta in show-ul culinary, MasterChef. De data aceasta, Mihaela nu va fi jurat, ci va aparea in mai multe ediții, in calitate de guest star, in acest sezon emisiunea…

- Surpriza de proporții la Pro TV. Mihaela Radulescu va aparea la emisiunea MasterChef, care urmeaza sa fie difuzata in curand la Pro TV, potrivit paginademedia.ro. Masterchef, emisiune reluata dupa o pauza cu chefi noi la Pro TV, va avea parte și de apariții Guest Star. Potrivit Paginademedia.ro, Mihaela…