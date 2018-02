Stiri pe aceeasi tema

- E treaba serioasa intre Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner, scrie click.ro. Cei doi locuiesc de ceva timp impreuna si se pare ca si planurile lor de viitor coincid. Recent, sportivul a descris una dintre fotografiile iubitei sale spunand despre Mihaela Radulescu ca este sotia lui, iar ea si-a…

- Au trecut aproape 4 ani de cand Mihaela Radulescu si Felix Baumgartner isi traiesc povestea de iubire. Iar pana acum, diva de Monaco nu a vorbit deloc despre faptul ca si-ar dori sa devina din nou mama! Dar, gata. Vedeta a vorbit pentru prima data despre copilul ei si al lui Felix.

- Pe Mihaela Radulescu și Dan Bittman ii cunoaște toata lumea, insa mai puțini știu ca cei doi au avut o relație amoroasa in urma cu peste 20 de ani. Cu toate ca de aproape 25 de ani Dan Bittman iși imparte viața cu Liliana Ștefan, textiera care i-a daruit trei copii, iar Mihaela Radulescu se iubește…

- Poza rara cu Mihaela Radulescu din copilarie. Vedeta din juriul emisiunii “Romanii au talent” , care in prezent locuiește la Monaco și se iubește cu Felix Baumgartner, a postat, de ziua fratelui ei, o fotografie pe care pana acum nu au mai vazut-o decat cei din familie. “La mulți ani, fratele meu bun…

- Unul dintre cei mai apreciati numerologi de la noi din tara a facut previziuni halucinante despre relatia Elenei Udrea cu Adrian Alexandrov. Anca Dimancea a vorbit deschis, in fata camerelor de luat vederi, despre ce se prevad asterele in relatia celebrei blonde de pe scena politicii romanesti si fantele…

- Mihaela Radulescu a facut avort pe vremea cand avea doar 18 ani. Era insarcinata, la acea vreme, in patru luni. Mihaela Radulescu, pe care primul soț, Bogdan, a prins-o in pat cu un dansator , are un singur copil. Diva de la Monaco este mama lui Ayan, rezultat al mariajului pe care aceasta l-a avut…

- Mihaela Radulescu a urmarit partida dintre Simona Halep si Angelique Kerber impreuna cu iubitul ei, Felix Baumgartner. Victoria romancei l-a facut pe austriac sa tipe de bucurie, traind succesul Simonei din tot sufletul.

- Zana Surprizelor, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior.

- Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Radulescu, este o adevarata vedeta in SUA. Austriacul a primit, recent, un premiu pentru saltul cu parasuta din stratosfera, iar prezentatoarea TV s-a insotit pe acesta peste Ocean. A

- Mihaela Radulescu, la o gala din Los Angeles, pentru a-si sustine iubitul Mihaela Radulescu se afla de cateva zile in Los Angeles alaturi de iubitul ei, Felix Baumgartner. Cei doi au participat la o gala importanta, Living Legends of Aviation, desfasurata la The Beverly Hilton Hotel din Beverly Hills,…

- Duminica seara a avut loc, la un hotel de lux din Beverly Hills, gala premiilor ”Legendele vii ale aviației”. Printre invitați s-a numarat Felix Baumgartner, care a aparut pe covorul roșu la brațul iubitei sale, Mihaela Radulescu. Pentru acest eveniment, Mihaela a ales o little black dress cu un detaliu…

- Iata 7 obiceiuri care intaresc relatia parinte-copil: 1. Luati masa impreuna Mesele regulate in familie cresc atat sansele ca cei mici sa capete obiceiuri alimentare sanatoase, dar intaresc si relatiile. Chiar daca pare ceva simplu si firesc, faptul ca stau la masa cu parintii contribuie la formarea…

- Mihaela Radulescu și iubitul ei, Felix Baumgartner, iși duc viața de zi cu zi intr-o superba vila de la Monaco, in care au investit foarte mulți bani. Mihaela Radulescu formeaza un cuplu cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner de mai bine de trei ani . Cei doi locuiesc intr-o super vila la Monaco,…

- Mihaela Radulescu are noi motive sa se laude cu Felix Baumgartner. Dupa ce a stabilit mai multe recorduri sportive, Felix a reusit sa castige si un titlu in moda! Iubitul Mihaelei a fost desemnat cel mai stilat barbat din 2017.

- Delia, poate cea mai nonconformista cantareata de al noi, are planuri mari, spun apropiatii. Se pare ca artista si-ar dori sa ia o pauza si sa renunte temporar la scena. Mai mult, prietenii blondinei spun ca vedeta are in plan sa adopte un copil.

- Mihaela Radulescu a simțit nevoia sa le faca o marturisire prietenilor sai de pe internet la sfarșit de an 2017. Mihaela Radulescu, cunoscuta publicului larg și drept diva de la Monaco, este una dintre cele mai mediatizate vedete din showbiz-ul autohton. Mihaela Radulescu are o relație, de trei ani…

- Monica Gabor este de sase ani in America, unde traieste o viata de vis alaturi de un milionar chinez. Manechinul si Mr. Pink si-au petrecut sarbatorile alaturi de...copii. Irina Columbeanu a fost de Craciun in S.U.A, unde pare ca s-a simtit foarte bine. S-a plimbat, a facut shopping si a filmat videoclipuri…

- O ambulanta care mergea la un caz cu semnalele luminoase si acustice aprinse a lovit un Mercedes si l-a aruncat intr-un stalp care a fost rupt si a lovit si peretele unui depozit de materiale. Accidentul s-a intamplat la intersectia strazilor Cosbuc cu Basarabiei. Au fost doi raniti din autoturism,…

- Felix Baumgartner si Mihaela Radulescu formeaza un cuplu de aproximativ de trei ani si au o relatie perfecta. Recent, pilotul a dezvaluit faptul ca a devenit un barbat elegant datorita prezentatoarei TV, care l-a invatat cum sa se imbrace. A

- Iubitul Mihaelei Radulescu, Felix Baumgartner, a ajuns in finala concursului care iși dorește sa desemneze cel mai stilat barbat al anului 2017 și, implicit, cel mai bine imbracat barbat din lume, acesta concurand cu Keanu Reves, Tom Cruise, Ryan Gosling, Lionel Messi, Justin Trudeau și mulți alții.…

- Mihaela Radulescu traieste, parca, a doua tinerete. Este indragostita de Felix Baumgartner, iar austriacul impartaseste aceleasi sentinente. Diva face tot ce-i pofteste inima, iar pe Instagram imortalizeaza momentele de fericire.

- Mihaela Radulescu calatoreste foarte mult alaturi de Felix Baumgartner. Asta a facut-o chiar sa ajunga pe mana politistilor din Sydney. Acestia au pus ochii pe iubita lui Felix Baumgartner. Mai exact, vedeta a postat o fotografie pe Instagram in care apare intre doi politisti.

- Un copil de doar 12 ani din Cahul a contactat telefonic o femeie din Chisinau si i-a spus ca blocul in care locuieste este minat. Alerta s-a dovedit a fi falsa, iar minorul risca pana la doi ani de inchisoare. Citeste mai mult: adevarul.ro/moldova/social/un-copil-12-ani-cahul-cercetat-penal-alarma-falsa-bomba-1_5a38cb3f5ab6550cb85b1a59/index.html

- Dupa ce a reamintit mereu ca și-a gasit liniștea și dragostea vieții alaturi de Roxana Dobre, lumea mondena romaneasca este șocata! Cantarețul Florin Salam și Roxana Dobre se afla in impas?

- Mihaela Radulescu a comentat despre moartea intr-un text pe care l-a facut public pe blogul sau personal. Mihaela Radulescu, care are o relație de trei ani sportivul austriac Felix Baumgartner , a fost marcata de dispariția a trei mari personalitrați ale Romaniei in ultima perioada: Stela Popescu, Cristina…

- Actrita Stela Popescu a avut doi parteneri de scena despre care oamenii ajunsesera sa spuna ca i-ar fi fost si soti! In 55 de ani de cariera, ea a fost extrem de apropiata de Alexandru Arsinel si Stefan Banica Senior. Despre acesta din urma s-ar fi spus si ca i-a facut un copil. Regretata actrita a…

- Controversatul cuplu Keo-Misty a dat vestea cea mare: cei doi artiști vor deveni parinți, Alexandra aka Misty fiind insarcinata in șapte luni jumatate. Keo și Misty au dorit sa țina totul secret pana acum pentru ca și-au dorit discreție, cu toate ca, in nenumarate randuri, aceștia au susținut ca iși…

- Actrita Stela Popescu a avut doi parteneri de scena despre care oamenii ajunsesera sa spuna ca i-ar fi fost si soti! In 55 de ani de cariera, ea a fost extrem de apropiata de Alexandru Arsinel si Stefan Banica Senior. Despre acesta din urma s-ar fi spus si ca i-a facut un copil.

- De-a lungul celor peste 55 de ani de cariera, actrita Stela Popescu a avut alaturi, pe scena, doi importanti actori, despre care oamenii ajunsesera sa spuna ca i-ar fi fost si soti! Atat era de sudata relatia dintre ei. Regretata actrita a dezvaluit, intr-un interviu pentru “Taifasuri”, lucruri nestiute…

- Iubitul Mihaelei Radulescu, a fost nominalizat la o categorie importanta, și anume la cea de cel mai stilat barbat al anului 2017. Reacția lui a fost extrem de amuzanta. Felix Baumgartner, care are o relație de iubire de trei ani cu prezentatoarea de televiziune Mihaela Radulescu , este un sportiv celebru…

- Mircea Dogaru, președintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), a spus ca da in judecata Guvernul Tudose pe care il acuza de "furt calificat".Citește și: Se anunta o noua remaniere de Guvern: Relatia dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose 'sta sa explodeze' (surse) "Domnul…

- James Bulger avea doar doi ani atunci cand a fost ucis fara mila de doi copii mai mari cu 8 ani decat el. Robert Thompson si Jon Venables au intrat in istorie drept cei mai tineri ucigași pe care i-a avut Marea Britanie in ultimii 250 de ani. Aveau doar 10 ani cand l-au furat pe cel mic intr-o clipa…

- Mihaela Radulescu a fost premiata și a profitat de ocazie pentru a spune lucruri mai puțin știute și comentate despre ea. Mihaela Radulescu, care anul acesta a implinit 48 de ani , este una dintre vedetele care au reușit sa reziste foarte mulți ani in peisajul monden din Romania. Diva de la Monaco,…

- Felix Baumgartner le-a aratat tuturor ce e ]n stare sa faca de dragul persoanei iubite. Felix Baumgartner, care are o relație de trei ani cu Mihaela Radulescu , este un celebru sportiv austriac. Parașutistul este topit dupa cea care este supranumita diva de la Monaco, care anul acesta a implinit 48…

- Vestea ca Lora ar fi insarcinata i-a bucurat pe multi fani de-ai vedetei, iar cel care "a scapat porumbelul" e chiar logodnicul ei, Ionut Ghenu. Marturisirea lui vine dupa ce luni intregi s-a zvonit ca artista este gravida.

- Aparitiile Mihaelei Radulescu sunt de fiecare data surprinzatoare si niciodata nu stii la ce te poti astepta. Dar ce credeti? Soacra prezentatoarei este la fel ca si nora. Mama lui Felix surpinde pe toata lumea cu stilul ei de viata total neasteptat pentru o femeie de 60 de ani.

- Black Friday 2017. Flanco a publicat cu câteva ore înainte de startul mega-evenimentului Black Friday 2017 catalogul de reduceri. Realitatea.net îți prezinta mai jos întreaga oferta de reduceri Flanco care pot fi accesate din 17 noiembrie.

- Valeri Rozov, cunoscut pentru sariturile sale de basejump pline de adrenalina, a murit in urma unui accident in timp ce efectua sarituri in munții Himalaya. Accidentul a avut loc in 12 noiembrie, in timp ce sportivul incerca sa indeplineasca provocarea celor șapte varfuri. "Odihneste-te in…

- "Caut o femeie de varsta a3 a sa ma iubeasca si pentru sufletul meu, rog seriozitate, Tudorel Popa", este mesajul pe care l-a postat barbatul pe pagina sa de Facebook, scrie cancan.ro. Citeste si Mihaela Radulescu l-a parasit pe Felix Baumgartner chiar la aniversarea a trei ani de relatie…

- Actorul britanic Rowan Atkinson, cunoscut pentru rolul lui Mr. Bean, va deveni tata pentru a treia oara la varsta de 62 de ani. El mai are doi copii de 21 și 23 de ani. Rowan Atkinson și iubita lui, Louise Ford, in varsta de 33 de ani, așteapta primul copil impreuna. Relația celor doi a inceput in…

- Mihaela Radulescu are cateva trucuri la care apeleaza pentru a fi intr-o forma fizica de zile mari. Mihaela Radulescu, care anul acesta a implinit 48 de ani , nu-și arata deloc varsta și are un trup pentru care ar invidia-o și tinerele de 20 de ani. Cea supranumita diva de la Monaco, care are o relație…