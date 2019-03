Mihaela Moise s-a maritat sambata. Ce rochie de mireasa a purtat fosta iubita a lui Luis Lazarus

Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Moise s-a casatorit sambata. Nașa jurnalistei a fost nimeni alta decat actrița Diana Dumitrescu. Cele doua sunt foarte bune prietene. Fosta jurnalista Mihaela Moise s-a casatorit civil sambata, 2 martie 2019. Bruneta, care in urma cu cateva luni a devenit mamica, a stralucit la cununia civila.…

- La galele Oscar, in fiecare an, vedetele se intrec in ținute pe covorul roșu sperand sa impresioneze și pe langa statuetele de aur sa obțina și aprecierea criticilor și a publicului pentru felul in care s-au imbracat. Lady Gaga a fost cea mai impresionanta apariție de pe covorul roșu. Intr-o rochie…

- Lady Gaga, premiata cu Oscar pentru „cel mai bun cantec” („Shallow”), a accesorizat o rochie neagra Alexander McQueen cu un diamant Tiffany in valoare de 30 de milioane de dolari, care a fost purtat ultima data de Audrey Hepburn, in 1961. O prezenta impunatoare a fost a lui Glenn Close, nominalizata…

- Mirela Banias si iubitul ei se pregatesc de nunta, iar lucrurile sunt cat se poate de serioase. Pentru ca marele eveniment vine cu pasi repezi, Mirela de la "Insula Iubirii" a decis sa mearga sa-si aleaga rochia de mireasa, care este visul oricarei femei.

- Surprizele se tin lant pentru telespectatorii emisiunii "Insula Iubirii", chiar si dupa terminarea sezonului. Bogdan si Hannelore au confirmat divortul, iar el incearca sa-si cladeasca o noua relatie. O alta bomba insa, a acaparat atentia internautilor. Andreea a imbracat rochia de mireasa!