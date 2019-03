Carnaval pe schiuri într-o stațiune din vestul țării

Un carnaval pe schiuri are loc astăzi în staţiunea Straja, din Valea Jiului, unde turiştii sunt aşteptaţi şi cu reduceri de 40% la transportul pe cablu. The post Carnaval pe schiuri într-o stațiune din vestul țării appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]