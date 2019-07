Mihaela Miroiu: Să te naşti fată este încă excesiv de periculos pe lumea noastră „Tragedia asta inimaginabila exprima mult, din cale afara de mult. As vrea ca barbatii sa dea atentie acestui lucru. Mai ales barbatii (si femeile) care cred ca traim intr-o lume in care femeile au toate drepturile si cu asta problema este rezolvata. Si ca orice militantism pentru exercitarea lor reala este desuet. Drepturile exista pe hartia constitutiei si legilor. Aceste lucruri li se pot intampla si baietilor, dar incomparabil mai rar. Nu misandria do (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

