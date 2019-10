Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu lansarea piesei „Good Thing”, Zedd și Kehlani ne demonstreaza ca singuratatea poate fi vazuta drept o poarta spre calm și regasire, oferindu-ne un ghid detaliat despre știința iubirii de sine. Cu toate acestea, mesajul piesei nu exclude și intalnirea unei persoane speciale, ce s-a lasat mult…

- AMI lanseaza videoclipul piesei „Tramvai” – o piesa care vorbește despre durerea care ramane in inima dupa o desparțire. Videoclipul piesei are un aer nostalgic, iar AMI este o prezența diafana cu o voce care exprima emoție, inca de la primele versuri: „Mi se rupe tare inima / Nu știam ca doare chiar…

- Tallina, pe numele real Andreea Catalina Tuca, lanseaza „Indigo”, al doilea single din cariera sa. Piesa este scrisa și compusa de Dorian Oswin, iar orchestrația e realizata de Kalin Velev. Regia videoclipului este semnata de catre Daniel Libeg. „Abia așteptam sa lansez Indigo. Este o piesa pentru toata…

- Lansata recent, piesa “EȘTI” a trupei Freestay, a strans deja aproape 100.000 de vizualizari și comentarii in mediul online. O piesa fresh, cu un sound nou și demna de coloana sonora a unui film de dragoste, piesa spune povestea incercarilor prin care fiecare cuplu ajunge sa treaca la un moment dat.…

- Dupa ce primul sau single a cucerit publicul din Bulgaria si nu numai, ALMA continua colaborarea cu romanul Monoir si lanseaza “Don’t Know”. Prima piesa, “Perfect”, a stat 16 saptamani pe primul loc in topul muzical official din Bulgaria. Printre tarile in care Alma a debutat cu brio se numara Polonia,…

- Dupa ce primul sau single a cucerit publicul din Bulgaria și nu numai, ALMA continua colaborarea cu romanul Monoir și lanseaza „Don’t Know”. Prima piesa, „Perfect”, a stat 16 saptamani pe primul loc in topul muzical oficial din Bulgaria. Printre țarile in care Alma a debutat cu brio se numara Polonia,…

- Pentru a veni in sprijinul tinerilor care doresc o cariera in Ministerul Afacerilor Interne, pe pagina de Facebook și pe site-ul oficial a fost postat un clip video in care sunt prezentate modificarile aduse traseului aplicativ care reprezinta proba sportiva la examenele de admitere in instituțiile…

- Vescan lanseaza cea mai sincera piesa din cariera sa, Muzica Sau Nebunie II (100 versuri), impreuna cu un videoclip care il surprinde pe artist in starea sa autentica. Piesa face parte din albumul lui Vescan ce urmeaza sa fie lansat in toamna acestui an, „Muzica Sau Nebunie”. Piesa a fost scrisa de…