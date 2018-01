Stiri pe aceeasi tema

- Nae Nicolae, actorul de stand-up comedy, de la IUmor, acuzat ca și-a batut iubita. Femeia a facut declarații șocante in direct la tv, despre cel care i-a fost alaturi o perioada. Mihaela a venit la o emisiune TV si i-a adus lui Nae Nicolae mai multe acuzatii de violenta si agresiune. Nemultumita de…

- Mihaela Gheorghita, de profesie nutritionist, a avut o relatie de un an si jumatate cu un cunoscut nume al scenei din Romania. Mai exact, aceasta isi acuza fostul partener, Nae Nicolae, de faptul ca a abuzat-o si a batut-o cu bestialitate in public.

- Mihaela Gheorghita, de profesie nutritionist, a avut o relatie de un an si jumatate cu un cunoscut actor din Romania. Acesta este renumit pentru umorul sau si a ajuns chiar in finala emisiunii "iUmor".

- Fotbalul romanesc e din nou 'dinamitat' din interior. Se pare ca un nou scandal precum 'Dosarul Transferurilor' va fi devoalat de procurorii DIICOT. Este vorba despre o frauda uriasa, 10 milioane de euro, iar autoritatile lanseaza acuzatii extrem de grave.Citește și: CTP a analizat la sange…

- Ryan Giggs, noul selecționer al Țarii Galilor. Pe cat a semnat fosta glorie de la Manchester United. Fosta vedeta a lui Manchester United, club la care a activat intre 1990 și 2014, Ryan Giggs a fost numit, luni, selecționer al naționalei Țarii Galilor. Ryan Giggs a batut palma cu șefii Federației Galeze…

- Razboiul pentru avere in familia fostului patron al Hexi Pharma, mort in conditii dubioase pe 22 mai 2016, a ajuns la cote nebanuite. Partenera de viata a lui Dan Condrea, Uliana Ochinciuc, a castigat o noua runda din lupta in justitie cu fosta sotie a omului de afaceri si cu copiii acestuia. In conflictul…

- Diana Roibu si Dorin Cocos s-au casatorit la numai cateva luni de la divortul omului de afaceri de Elena Udrea, scrie cancan.ro. Cei doi au avut parte de o nunta de vis la Palatul Snagov, insa casnicia nu a durat prea mult. Omul de afaceri a fost arestat preventiv in Dosarul Microsoft, iar la intoarcerea…

- Sorina-Luminita Bucuras - cunoscuta mai mult dupa numele purtat anterior ultimei casatorii, Placinta, se afla intr-o situatie delicata in ceea ce priveste propriul certificat de nastere. De peste doi ani, in certificatul fostului ministru nu mai apare numele tatalui, dupa ce instanta a constatat ca…

- In ultimele zile, au iesit la iveala tot felul de informatii socante despre Eugen Stan, care este politist din 2010, iar inainte a fost jandarm. Fosta lui sotie, cea care i-a fost alaturi mai bine de 20 de ani, a declarat ca a divortat in urma cu circa trei ani de el si ca nu au mai tinut legatura.…

- Emil Sandoi va incepe saptamana viitoare munca la noua lui echipa, FC Argeș. Daca in etapele care mai sunt de disputat din acest sezon obiectivul este creionarea unei echipe competitive, care sa aduca lumea la stadion, promovarea in prima liga va fi, clar, obiectivul anului competițional urmator. ...

- Lumea mondena a fost in stare de soc cand s-a aflat de divortul dintre Catrinel Sandu si Gabriel Trifu, dupa 11 ani de casatorie. Fosta vedeta TV a aflat in urma cu ceva timp ca sotul sau duce o viata dubla, dar a incercat sa lupte pentru a salva mariajul lor. Acum, urmeaza calvarul divortului si tot…

- Veste cumplita primita de fosta sotie a unui ex premier. Aceasta a fost data afara din casa chiar de Craciun. Anuntul a fost facut chiar de fiica sa. Mioara Roman, fosta sotie a lui Petre Roman, a primit vestea de sarbatori. Va fi evacuata din apartamentul in care sta.Citeste si: Politia,…

- Fosta actrita franceza Brigitte Bardot care a militat in ultimele patru decenii pentru cauza animalelor, va publica la 25 ianuarie o ''carte-testament'' pe care aceasta a prezentat-o drept un ''bilant al existentei sale, al luptei pentru drepturile animalelor si o marturie profunda a

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA, la data faptelor președinte al Autoritații Electorale…

- Andreea Marin si iubitul ei vor fi impreuna in ultimele zile ale acestui an, dar si in primele din 2018. Fosta "zana" a surprizelor a dezvaluit azi, in cadrul unei emisiuni, ca ea si partenerul sau, angajat al Ministerului Afacerilor de Externe, unde vor sarbari Revelionul. Vedeta a recunoscut si ce…

- Roxana Dobre a marturisit ca s-a certat cu Florin Salam, dupa ce acesta a venit acasa furios, pentru ca un membru al familiei s-a plans la el ca bruneta i-ar spus sa nu intre incaltat in casa. Rasturnare de situatie in telenovela FLORIN SALAM-ROXANA DOBRE. Se cere test de paternitate. "Sa le…

- Cantarețul Enrique Iglesias traiește cele mai frumoase clipe din viața sa. Partenera sa de viața, Ana Kournikova a nascut o pereche de gemeni. Fosta jucatoare de tenic care este impreuna cu artistul iberic de peste 15 ani a nasut in acest weekend, in secret.

- Enrique Iglesias și Anna Kournikova sunt parinți! Fosta tenismena in varsta de 36 de ani a adus pe lume un baiat și o fata, numele lor fiind Nicholas și Lucy, confrom TMZ. Nașterea a avut loc in Statele Unite ale Americii, la Miami. Deocamdata, numele copiilor nu au fost confirmate, deoarece cuplul…

- Fosta jucatoare de tenis Ana Kournikova a devenit mama de gemeni, simbata, la Miami. Rusoaica si partenerul ei, Enrique Igelsias, au tinut sarcina secreta. Cei doi au o relatie din 2001, fara a confirma vreodata ca ar fi casatoriti. Kournikova (36 de ani) a nascut un baiat si o fata, care au primit…

- Roxana Dobre a decis sa faca lumina in ceea ce privește relația sa cu manelistul Florin Salam. Despre Roxana Dobre și Florin Salam s-au spus foarte multe lucruri in ultima vreme. Roxana Dobre l-ar fi parasit pe partenerul ei de viața pentru fostul iubit și chiar ar fi fugit de acasa cu jumatate de milion…

- Fosta șefa a CSM, Oana Schmidt-Haineala, se va putea intoarce prin detașare, la Ministerul Justiției, prin decizia definitiva a instanței supreme. Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis, joi procuroarei Oana Schmidt-Haineala contestația impotriva deciziei CSM de incetare a detasarii la Ministerul…

- Fosta iubita a lui Adrian Cristea, despre cea mai dureroasa perioada. Maria Pauna a vorbit pentru prima data despre divorțul de soțul ei și a recunoscut ca a apelat la ajutorul unui psiholog. „Prințesa sprancenelor”, care a trait o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Adi Cristea, a vorbit despre o…

- Cristina Varzaru (38 de ani), fosta extrema a naționalei de handbal feminin, spera ca Romania va trece de sferturi la Mondialul din Germania, dar recunoaște ca jocul echipei e dependent de evoluția Cristinei Neagu. "Suntem dependenti de Neagu. Asta e situatia. Sunt mai multe jucatoare bune in echipa,…

- Vino sa razi cu pofta la un show senzațional de Stand-up Comedy cu Nae Nicolae și Bobi Dumitraș, finaliști iUmor, la Taboo Club & Cafe din Pitești. Spectacolul va avea loc marți, 12 decembrie, de la ora 21.30. Preț bilet: 35 de lei Rezervarile se fac cu cel puțin doua zile inainte la numarul de telefon:…

- Amalia Nastase, fosta partenera de viața a lui Ilie Nastase, nu mai are talia de viespe pe care o avea cu ani in urma. Amalia Nastase a fost casatorita cu campionul la tenis Ilie Nastase, impreuna cu care are doua fete. Pe acestea, Amalia Nastase nu le vrea in preajma lui Brigitte Sfat , actuala nevasta…

- Propunerea Marianei Bitang. Fosta antrenoare a lotului național feminin de gimnastica, Mariana Bitang, a declarat, marți seara, ca federația trebuie sa investeasca in antrenori deoarece acum sunt copii in salile de antrenament, dar nu au cu cine sa lucreze. Prezenta la lansarea programului național…

- Fosta fabrica, Valeriu Sepi, Timișoara, 2017. O poveste despre viața, despre vremuri demult apuse, dar niciodata uitate. Este proiectul Frontiera 66, care va fi lansat peste numai cateva zile și pe care niciun iubitor de arta nu ar trebui sa-l rateze.

- Fosta partenera de viața a manelistului Nicolae Guța, Narcisa Guța, a decis sa-și faca imbunatațiri din bisturiu. Narcisa Guța, care de curand s-a facut bruneta , este fosta partenera de viața a cunoscutului cantareț de manele Nicolae Guța, impreuna cu care are un baiat. Narcisa Guța, care la un moment…

- Mariana Moculescu a fost arestata la domiciliu pentru 30 de zile. Fosta soție a lui Horia Moculescu i-ar fi luat mașina iubitului ei, Cristi Marin, iar acesta a acționat in instanța. Mariana Moculescu a publicat un mesaj pe Facebook in care iși implora fostul iubit sa o ierte și sa o ajute sa iasa din…

- O fosta prezentatoare a stirilor de la Antena 1 a fost arestata. Nu e nicio gluma. Fosta sotie a compozitorului Horia Moculescu, Mariana Moculescu, a transmis un mesaj disperat pe facebook. Aceasta sustine ca a fost arestata la domiciliu 30 de zile pentru ca i-a luat mașina fostului ei iubit, Cristi…

- De fiecare data cand Prințesa Charlene de Monaco apare la vreun eveniment de gala, audiența este cu ochii pe frumoasa sud-africana. Iar la evenimentul de duminica trecuta, World Rugby Awards, care a avut loc in Monaco, soția in varsta de 39 de ani a Prințului Albert de Monaco a aratat cat se poate de…

- Un tanar din localitatea argeseana Slobozia, suspectat ca si-a santajat fosta iubita cu imagini compromitatoare, a fost arestat preventiv, miercuri, pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Arges, tanarul este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de santaj…

- Cantareata americana Katy Perry a castigat vineri in instanta dreptul de a cumpara o fosta manastire din Los Angeles, Los Feliz, ce era dorita si de o femeie de afaceri, care dorea sa o...

- Actorul francez Alain Delon (81 de ani) a fost surprins in compania jurnalistei franceze Valerie Trierweiler (52 de ani), care a fost partenera fostului presedinte al Frantei Francois Hollande. Cei doi ar avea „o prietenie intima“, ziarista fiind cea care l-a consolat dupa moartea actritei Mireille…

- Dupa o perioada de depresie provocata de moartea actriței Mireille Darc in luna august, actorul Alain Delon și-a gasit liniștea in brațele ziaristei Valerie Trierweiler, care a fost partenera fostului președinte al Franței Francois Hollande

- Amalia Nastase este, fara indoiala, o femeie implinita atat la propriu, cat si la figurat. Mama a trei copii, fosta soție a lui Ilie Nastase nu are nicio treaba cu silueta, mai atunci cand o apuca vreo pofta.

- Fosta șefa a Agenției de monitorizare a achizițiilor, Cristina Traila, actual deputat PNL, susține ca Dragnea ar fi fost protejat de Traian Basescu și de Elena Udrea. In schimb, fostul primar Marian Vanghelie spune ca, de fapt, Victor Ponta l-ar fi protejat pe actualul șef al PSD.

- Fostul prim-ministru al Italiei, Silvio Berlusconi, a ciștigat recursul inaintat impotriva fostei sale soții, cu privire la plata pensiei alimentare. Instanța a decis ca Veronica Lario sa restituie circa 46 de milioane de euro. Tribunalul din Milano a decis in favoarea miliardarului in virsta…

- Paula Chirila a facut marturisiri dureroase in cadrul emisiunii „Agentia VIP” de la Antena Stars, vorbind despre șocul morții tatalui ei. Fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru fiul meu” a vorbit despre relația pe care a avut-o cu tatal ei, prin ce incercari a fost nevoita sa treaca și ce nu și-a…

- Unii fac afaceri cu flori, alții cu haine, unii cu morți și de ce nu, cu viața oamenilor. Viața unui om este cea mai scumpa, iar pentru a avea parte de ea, bolnavii sunt dispuși sa suporte chinuri și umilințe. De acestea au avut parte bolnavii de cancer din Constanța care au ramas fara speranța ca mai…

- Șefii mai multor secții din cadrul clubului finanțat de Primaria Generala au pornit un razboi cu directorul general numit in funcție la 1 iulie. Fosta mare atleta este acuzata ca risipește banul public și nu da explicații nimanui

- Marcel Toader vine la Xtra Night Show cu noi declarații care pot naște controverse. ”Soția domnului Tutilescu nu vrea sa fie in acest scandal, totuși a profitat de scandal și și-a promovat o piesa...”, se intreaba acesta.

- Fosta șefa a Partidului Democrat o acuza pe Hillary Clinton ca „a preluat controlul” asupra formațiunii politice, inainte de alegerile prezidențiale din 2016. Fosta șefa interimara a Comitetului Național Democrat, forul de conducere al Partidului Democrat din SUA, Donna Brazile o acuza pe Hillary…

- Mariana Calfa a facut declarații naucitoare despre celebrul artist Gheroghe Gheorghiu, cel cu care a avut o relație de mai mulți ani. Binecunoscutul cantareț Gheorghe Gheorghiiu, care este stabilit in America , a avut o relație de mai mulți ani cu pictorița Mariana Calfa. Mariana Calfa, care la un moent…

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Adrian Pintea a participat la o nunta, unde a atras toate privirile. Lavinia Tatomir arata din ce in ce mai bine. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu legendarul actor Adrian Pintea , pe care nu l-a uitat niciodata. Lavinia Tatomir, care este medic specialist…

- Un artist din Spania trece printr-o perioada neagra din viata lui. Fosta lui sotie, cu care era in relatii bune, a incetat din viata, dupa ce s-a luptat din gre, dupa ce a a flat ca sufera de o maladie cumplita. Surprinzator pentru multi a fost mesajul transmis de actuala femeie cu care cantaretul este…