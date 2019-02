Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Geoana a fost implicata intr-un accident rutier produs luni seara pe strada Nicolae Caramfil din Capitala. Potrivit unor surse din politie, accidentul s-ar fi produs in urma ciocnirii a trei masini, din cauza nerespectarii distantei. Intr-una dintre aceste masini se afla si Mihaela Geoana. Sotia…

- Mihaela Geoana, sotia fostului ministru de Externe Mircea Geoana, a fost implicata luni seara intr-un accident rutier, au precizat surse din politie pentru Mediafax. In urma accidentului, a ajuns la Spitalul Elias din Capitala, prezentand rani usoare.

- Mihaela Geoana, sotia fostului ministru de Externe Mircea Geoana, a fost implicata luni intr-un accident rutier, in urma caruia a ajuns la Spitalul Elias din Capitala, cu rani usoare, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din...

- Trei autoturisme au fost implicate in aceasta dupa amiaza intr un accident rutier. Din primele informatii cauza accidentului ar fi nepastrarea distantei, informeaza RomaniaTV.net Mihaela Geoana, sotia lui Mircea Geoana, a fost implicata in acest accident.Mihaela Geoana a fost transportata la spital,…

- Un accident grav s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza. Trei autoturisme au fost implicate, cauza fiind nepastrarea distanței. Mihaela Geoana, soția lui Mircea Geoana, a fost implicata in acest...

- O ambulanta care transporta o pacienta catre un spital din Sibiu a fost implicata, marți dimineața, intr-un accident rutier, in localitatea Balcești, in județul Gorj. Femeia de 76 de ani și cei doi șoferi implicați in evenimentul rutier au ajuns la spital, la fața locului fiind trimise mai…

- Un accident rutier a avut loc vineri, 11 ianuarie, in judetul Constanta, in zona localitatii Nuntasi. Potrivit primelor informatii, este implicata o ambulanta.Oamenii legii se indreapta catre locul...

- Maria Grapini, implicata intr-un accident rutier. Europarlamentarul: Taxiul a fost facut zob! Maria Grapini a fost implicata, luni, intr-un accident rutier in Bucuresti, taxiul in care se afla europarlamentarul fiind lovit de o alta masina in trafic. „Am stat mult sa ma gandesc daca sa impartașesc sau…