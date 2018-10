Mihaela, fetiţa din Belceşti, studentă la Drept și Sociologie Mihaela a plecat de acasa la scurt timp dupa ce a terminat clasa a IV-a pentru a-și urma visul de a studia in Iași, atunci cand alți elevi inca mai merg cu mama sau tata de mana la școala. Originara din comuna Belcești, tanara a vrut sa faca performanța și a reușit. Acum, Mihaela este studenta in anul al II-lea la Facultatea de Drept si in anul I la Facultatea de Filosofie si Stiințe Social-Politice, departamentul de Sociologie si Asistența sociala, specializare Sociologie. Pentru a ajunge aici, Mihaela a depus eforturi supraomenești, insa, fara ajutorul bursei de la Asociația ProRuralis, nu ar… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

