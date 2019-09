Mihaela Buzarnescu, invinsa in semifinalele turneului WTA de la Hiroshima

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu (31 ani, 125 WTA) a fost invinsa de japoneza Nao Hibino cu 4-6, 6-0, 0-3, sambata, in semifinalele turneului WTA de la Hiroshima (Japonia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari.

- Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 125 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului de la Hiroshima (Japonia), dupa ce a trecut de jucatoarea din Belgia Alison Van Uytvanck (25 de ani, 63 WTA), scor 6-4, 7-5. Jucatoarea noastra o va intalni in penultimul act al turneului pe japoneza Nao Hibino (24 de ani,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Hiroshima (Japonia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa ce a dispus de belgianca Alison van Uytvanck, a treia favorita, cu 6-4, 7-5. Buzarnescu (31 ani, 125 WTA) a reusit cel mai bun…

- Jucatoarea chineza de tenis Qiang Wang, principala favorita a turneului WTA de la New York, Bronx Open, s-a calificat in semifinalele acestei competitii, dotata cu premii totale de 250.000 de dolari, invingand-o in trei seturi, 0-6, 6-1, 6-4, pe rusoaica Ana Blinkova, intr-o partida disputata joi. Wang,…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Maria Tig s-a calificat, sambata, in finala turneului de la Karlsruhe (Germania), WTA 125 K, dotat cu premii totale de 125.000 de dolari, dupa ce a invins-o pe italianca Jasmine Paolini cu 6-2, 6-0. Tig (25 ani, 223 WTA), care continua ascensiunea spre top 100, s-a…

- Jucatoarea romana Patricia Tig s-a calificat vineri in semifinalele turneului de tenis WTA 125 de la Karlsruhe (Germania), dotat cu premii de 125.000 dolari, dupa ce a invins-o in sferturi pe georgianca Ekaterina Gorgodze in doua seturi, 7-5, 6-0. Tig, 223 WTA, a avut nevoie de o ora si zece minute…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de frantuzoaica Fiona Ferro cu 1-6, 7-6 (7-2), 7-5, joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Lausanne (Elvetia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Buzarnescu (31 ani, 55 WTA), a patra favorita, a castigat rapid primul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sapte WTA, a fost invinsa joi de germanca Angelique Kerber, locul 5 in ierarhia mondiala, in doua seturi, 6-4, 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari.…